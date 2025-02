¿Los acuerdos entre la resistencia Palestina e Israel, un triunfo deplorable?

Durante su discurso en la ONU el 22 de septiembre de 2023 Benjamín Netanyahu, el carnicero de Tel Aviv, señalaba que con los acuerdos firmados entre Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán “El comercio y la inversión con nuestros nuevos socios de paz están en auge. Nuestras naciones cooperan en el comercio, la energía, el agua, la agricultura, la medicina, el clima y muchos, muchos, otros campos”. Continuaba “en la Conferencia del G20, el presidente Biden, y los líderes europeos y árabes anunciaron planes para un corredor visionario que se extenderá a través de la Península Arábiga e Israel. Conectará India con Europa mediante enlaces marítimos, ferroviarios, oleoductos y cables de fibra óptica.” Y “Los palestinos podrían beneficiarse enormemente de una paz más amplia. Deben formar parte del proceso, pero no deben tener derecho de veto sobre él. Y también creo que firmar la paz con más Estados árabes aumentaría de hecho las perspectivas de firmar la paz entre Israel y los palestinos. Los palestinos son solo el 2 % del mundo árabe. Mientras crean que el otro 98 % seguirá en pie de guerra con Israel, esa masa más grande, ese mundo árabe más grande, podría acabar asfixiando, disolviendo, destruyendo al Estado judío. Así que cuando los palestinos vean que la mayor parte del mundo árabe se ha reconciliado con el Estado judío, también ellos estarán más dispuestos a abandonar la fantasía de destruir Israel y abrazar por fin un camino de auténtica paz con él.” Ese es el contexto geopolítico en el que unos días más tarde la resistencia palestina lanzó la operación Diluvio Al-Aqsa el 7 de octubre de 2023.

Después de 450 días de genocidio y del asesinato de más de 40,000 palestinos, las distintas facciones de la resistencia en Gaza y la banda de asesinos que integran la élite política de Israel pactaron un alto al fuego. Este plan con distintas etapas, incluye el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, apertura del corredor Netzarim, cese de bombardeos y redadas, intercambio de prisioneros palestinos a cambio de rehenes sionistas.

El acuerdo volvió a colocar al centro la discusión sobre la liberación de Palestina. En primer lugar, el acuerdo llegó gracias a la infatigable voluntad del pueblo palestino, y a la inquebrantable resistencia de los movimientos de liberación nacional que confluyen en Palestina, y que durante más de un año enfrentaron a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Israel no logró quebrar la estructura militar de la resistencia armada ni liberar a los rehenes, como lo señaló uno de los generales reservistas de Israel Isaac Break “Hamas y la Yihad Islámica han recuperado su capacidad previa a la guerra. El ejército israelí no habría podido derrotar a Hamas”. Aunque académicos como Martínez Asad afirmen que la estructura de Hamas “ha sido destruida o golpeada en sus raíces, de tal forma que muy difícilmente puede reconstituirse como la milicia que se había conformado”. Hamas no es una milicia, es un movimiento de liberación nacional, con su ala militar.

Segundo, el acuerdo también se debió a que Donald Trump presionó a Netanyahu y su camarilla, quienes en un año, y con vasto apoyo militar, no lograron liberar a los rehenes.

Tercero, con este acuerdo la resistencia se propuso parar los bombardeos y detener el genocidio en Gaza, sabiendo que Israel no respetaría la tregua, desde 2006 la entidad sionista siempre ha mantenido una política de hostigamiento en los procesos de paz. Esta no iba a ser la excepción. Aunque han disminuido, los bombardeos y asesinatos en Gaza continúan, y la política de exterminio por parte de Israel continúa en Cisjordania, concentrada en el campamento de refugiados de Jenin.

Cuarto, el genocidio en Palestina ha sido un negocio muy redituable, no solo se puso a prueba el programa de “Inteligencia Artificial” con uso militar Hasbara, sino que la empresa que diseñó la Cúpula de Hierro, el sistema de defensa de misiles de Israel, aumentó sus ventas durante 2024, según se reportó en su sitio web. Durante el genocidio en Gaza el sistema carcelario de Israel amplió sus prisiones y sus sistemas de seguridad lo que aumentó la compra de dispositivos electrónicos, como cámaras de reconocimiento facial, armamento, software, uniformes, entre otros. Como parte de una política de inversión económica en Israel conocida como sionismo 2.0, el exjugador de la NBA de origen israelí Omri Casspi, al igual que otros empresarios y personalidades de la comunidad sionista radicada en E.U., invirtió 60 millones de dólares en aplicaciones de ciberseguridad, Inteligencia Artificial y tecnología en diciembre de 2024. El genocidio solo se podía parar en la medida en que la resistencia armada ocasionara tantas bajas militares que implicaran un costo humano y económico insostenible para la sociedad sionista de Israel.

Quinto, un punto crucial en los acuerdos fue el tema de los prisioneros políticos palestinos. Distribuidos en las más de 30 instalaciones carcelarias y de detención que existen en Israel, están detenidos 10,000 palestinos, 120 cumplen sentencias de cadena perpetua, algunos como Muhammad al-Tous pasaron 39 años en prisión. Entre los niños y adolescentes hay casos como el de Ahmed Manasra arrestado en 2015 cuando tenía 12 años, debido a que pasó parte de su sentencia en aislamiento el niño desarrolló distintos desórdenes mentales.

Para concluir, es fundamental reconocer que la resistencia logró liberar a varios palestinos y palestinas como la abogada, activista y defensora de derechos humanos Khalida Jarrar quien fue liberada en esta primera etapa del acuerdo, gracias a la presión de la resistencia armada. Que Israel rompa esta tregua y no cumpla con lo estipulado, es una realidad latente. Que la población palestina se quedó sin nada y en medio de los escombros, también es una realidad. Que el exterminio de palestinos continúa en Jenin y en Gaza, desafortunadamente es verdad. Que Netanyahu y Donald Trump harán lo imposible por exterminar la lucha del pueblo Palestino también es cierto.

Pero también es verdad que en la historia de la resistencia armada de este pueblo nadie había provocado una ruptura en los distintos sectores de la élite sionista de Israel, nadie había ocasionado tantas bajas en las filas del ejercito genocida y mucho menos había el antecedente de que los sionistas aceptaran las condiciones, aunque no las cumplan, de un acuerdo estipulado principalmente por el bando palestino. Eso sí es fundamental reconocerle a la resistencia palestina ¡Viva Palestina Libre¡

El lenguaje humano y la base invisible del poder

Cristian Uribe Hidalgo

La complejidad de la comunicación humana pone a la vista una problemática, la cual radica en categorizar el lenguaje solamente a un aspecto idealista (filosófico) y cultural, ya que la transformación de la oralidad a la escritura ha sido considerada, por muchos estudiosos del tema, ajena a los problemas sociales y más vinculada a los principios evolucionistas de las ciencias naturales. Por el contrario, es importante entender que el lenguaje, en cualquiera de sus formas, está intrínsecamente alineado al concepto de poder, porque el lenguaje está construido por y para la humanidad que vive en sociedades que se encuentran definidas por sus condiciones materiales.

El lenguaje fue una de las primeras herramientas que facilitó el inicio de las relaciones humanas y de los grupos sociales, y con ello el surgimiento de las primeras civilizaciones. Recordemos que la humanidad se escindió de los otros animales cuando desarrolló la facultad de razonamiento, la cual le permite reflexionar sobre la existencia de sí misma y crear mundos posibles a partir de su capacidad de imaginar. A partir de este momento se inició la aplicación del poder a través del lenguaje hablado en la realización de acciones organizadas y guiadas por los intereses económicos para el mantenimiento y la concentración de esta facultad en las manos de unas cuantas personas.

La especialista Denize García (1996) propone que el lenguaje se moldea para ser utilizado por quienes detentan el poder en las comunidades, pues son quienes lo ejercen imponiendo su voluntad para mantener ciertos privilegios. Algunas culturas desarrollan cambios en el lenguaje, porque cuentan con las condiciones materiales, políticas y sociales para el trasiego hacia un lenguaje escrito formando una identidad que consideran fundamental preservar para las futuras generaciones.

Es por eso por lo que resulta factible que, ante la constitución de una comunidad fuerte con personas que concentran y preservan la misma forma de gobierno, se busque la concreción del poder a través del imaginario de obras que se transmiten por medio de un lenguaje oral y, posteriormente, de un lenguaje escrito, ya que en este último se logra cierta permanencia de los valores sociales y, en consecuencia, de un modelo de producción. (Ong, 2006, p. 20)

La oralidad transmuta a la escritura por diferentes intereses, principalmente económico-políticos, ya que ha sido útil para la división de clases, pues el lenguaje escrito requiere de una serie de habilidades formativas con las que no cuentan la mayoría de las personas, por lo cual se vuelve un lenguaje al que puede acceder una minoría, solamente la que detenta el poder, creando así una escisión de clases en las comunidades que abre la brecha de la desigualdad estructural.

Con el paso de los años, la formación académica vinculada al aprendizaje de la escritura se ha convertido en un privilegio al que solo algunas clases con “cierto” poder pueden acceder. Se advierte que las instituciones trabajan para fortalecer el continuum de la desigualdad y el prejuicio sociales, porque la adquisición de la escritura otorga un poder a unos pocos. Menciona García (1996) que hay investigadores que sostienen que la escuela tiene el propósito de sistematizar el conocimiento humano y crear formas de aprendizaje que son acordes a un modelo de clases, porque el conocimiento es poder y la escritura se enseña especialmente en la escuela donde se define una concepción de la realidad.

No obstante, al mismo tiempo, la escritura abre la oportunidad a quienes la poseen para aportar valiosos instrumentos para cambiar la realidad de todas aquellas personas que fueron separadas en clases, por ello, resulta cierto que la clase dominante impida democratizar el aprendizaje de la escritura con pensamiento crítico, pues ésta resulta ser una herramienta que permite el proceso de concientización y fortalece a las clases dominadas para cambiar el statu quo y transformar su realidad.

GARCIA DA SILVA, Denize. Elena (octubre, 1996). Los valores sociales del habla y de la escritura. En “El sentido de la pedagogía”. Conferencia llevada a cabo en el Centro de Educación Continua. UNAM.

ONG, Walter (2006). Oralidad y escritura. FCE.

El derecho a la creatividad: una entrevista a Évald Iliénkov

Solovyeva

[… Hoy hablamos con el profesor Ewald Vasilyevich ILLENKOV, un conocido filósofo soviético, sobre el problema de la creatividad y la formación de capacidades]

Él comunismo implica relaciones sociales adecuadas a la naturaleza creativa y universal del hombre, circunstancias sociales bajo las cuales cada uno se autorrealiza como personalidad en el trabajo creativo. Pero el trabajo creativo requiere talento. ¿Todo el mundo puede tener talento?

Hay teorías según las cuales sólo el cinco o el seis por ciento de las personas del mundo «nacidas bajo el sol» tienen verdadero talento. El resto es una masa gris, sin rostro, cuyo destino es un trabajo automático e igualmente gris. No hay nada de qué quejarse. No es difícil ver que toda esta «lógica» sustenta la existencia de la desigualdad social, la estructura social establecida en la que la mayoría de la gente se contenta con ganar el suficiente dinero para un pedazo de pan y un techo en el que cobijarse, sin intentar pensar en algún «asunto elevado» como la creatividad o la autorrealización. Los que tienen tiempo para pensar en ello forman parte de los «elegidos».

Esta apología de la desigualdad social se apoya supuestamente en las pruebas científicas de la estadística, la genética y la fisiología de la actividad nerviosa superior, y se convierte en una

superstición de tipo científico, que cala en la conciencia de la gente común, que cree firmemente en el talento innato.

Pero hay ciertas inclinaciones…

Nadie dice que no haya inclinaciones naturales. Pero, ¿a qué se reducen? A la presencia de una buena salud física, un cerebro normal, un organismo normal. Pero los intentos de encontrar inclinaciones especiales… una persona está predeterminada por su cerebro, dicen, para ser músico; otra, para ser un filósofo; y la tercera, una modista o un ama de casa. Esto es, lo siento, una hipótesis dudosa y arcaica, que realmente interfiere con nuestro trabajo en educación y crianza. Un profesor perezoso achaca la mayoría de las veces sus pecados e ineptitudes a la incapacidad natural.

Una persona a la que la sociedad le ha asignado la tarea de enseñar matemáticas y el pensamiento

matemático a sus alumnos se ve insuficiente y empieza a quejarse de que, de hecho, sus alumnos son torpes por naturaleza.

No hay personas naturalmente incapaces. Todo el mundo puede dominar el pensamiento matemático, el arte, la filosofía. Tomemos la capacidad de caminar sobre dos piernas. Esta forma de moverse es antinatural, incluso biológicamente perjudicial. Si se deja a un niño solo, nunca se mantendrá en pie por sí mismo. Toda madre sabe que hay que enseñar al niño a caminar sobre dos piernas, al igual que más tarde a hablar, a leer. Todas las habilidades especialmente humanas, desde la postura erguida hasta la cúspide del pensamiento, se dominan a lo largo de la vida, no son innatas.

Es difícil abandonar la visión estándar sobre las capacidades innatas.

Es difícil porque el proceso de formación de la personalidad comienza, podemos decir, desde el primer día de nacimiento. En Leningrado, antes de la guerra, se abrió el llamado Laboratorio de Desarrollo Normal. Allí se criaron muchos bebés huérfanos abandonados por sus madres. Entonces, el jefe del laboratorio sólo acogió a los recién nacidos, pensando que a las tres semanas, la persona ya se había formado, por lo que tenían que rehacerse, lo que es cien veces más difícil.

Uno entra en la vida inmediatamente como un punto en el que confluyen miles de millones de

factores que se entrelazan, lo que ocurre la mayoría de las veces de forma espontánea, según los estereotipos establecidos en una determinada cultura. Hasta ahora la enseñanza de las habilidades

se ha dejado al azar y sin llegar a desarrollarse realmente en todos, salvo por alguna coincidencia. A menudo ni conocemos, ni sabemos de dónde viene esta capacidad y, por ello, no somos capaces de cultivar tales habilidades a propósito.

Cree un sistema pedagógico inteligentemente organizado y no tendrá que justificar su propia negligencia mediante la incapacidad natural. En el mismo laboratorio de Leningrado, hubo una ceremonia de graduación a la edad de tres años. Los niños demostraron lo inteligentes que son.

