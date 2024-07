Los 6 mil mdp de Fóndika eran para pagar pensiones y fue el actual gobierno que lo gastó en otros rubros: Orozco

La diputada federal electa por Morena, Rosario Orozco Caballero, cuestionó este martes el destino de los más de 6 mil 800 millones de pesos que el gobierno de Salomón Céspedes Peregrina retiró de la institución financiera Fóndika, que sería utilizado para pagar a pensionados y jubilados del ISSSTEP.

Al arribar al Centro Expositor de Puebla, para participar en el foro “Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial”, aclaró que dicho fondo tenía ahorros del gobierno del estado, que nunca fueron desviados para otro fin.

La viuda del gobernador finado Miguel Barbosa Huerta explicó que la financiera tuvo un problema mucho tiempo después que se realizó la inversión, en donde Puebla no fue el único estado que se vio en problemas, sino también otras entidades del país.

Del bróker Fóndika, informó “lo único que sé es que era un ahorro para ayudar a los pensionados y jubilados del ISSSTEP”.

En entrevista, Charito -como mejor se le conoce- reveló que en el año 2023 esa inversión, que superaría los 600 millones de pesos, se sacó de la institución financiera y se dispersó en cuenta corriente.

Al respecto, dijo que sería “interesante” que se investigue qué se hizo y en qué se gastó el recurso de los poblanos, luego de pedir que ojalá se haga pública la información y se entere el secretario de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle Abdalá, para que indague qué ha pasado con los dineros.

Ante lo expuesto, la diputada federal electa aclaró que la exsecretaria de Finanzas durante el mandato de su esposo, María Teresa Castro Corro, “no incurrió en ningún abuso de confianza” por la inversión que realizó en instituciones financieras, al señalar que el dinero siempre estuvo ahí y no fue desviado ni se ocupó para otros fines.

Orozco Caballero precisó que ella no cuenta con más información, por lo que salió en defensa de Teresa Corro, quien dijo contaba con autorización y facultades para decidir sobre las inversiones.

“Estaban buscando lo mejor para el Estado”, acotó, al insistir “que mejor se investigue a dónde fueron a dar los fondos de Fóndika”.

Dirección de Museos no ha devuelto arte sacro al Vaticano

En otro tema, la legisladora federal electa reveló que hay un problema con la exposición titulada “Tesoros del Vaticano”, que se exhibió en 2022 durante la gestión de Barbosa Huerta, pues “no se han podido devolver las piezas” a la sede de la iglesia católica.

“Ahí hay un conflicto que no se ha dicho, que no se ha sabido, se ha guardado entre telones, ojalá se saque, se haga público, y la Función Pública también investigue que está pasando y no tengamos un problema con el Vaticano, sería tristísimo”, declaró.