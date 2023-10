Los 500 eventuales que podría despedir Audi representan el 13.5% de los obreros

Los aproximadamente 500 técnicos eventuales de los que podría prescindir Audi de México, representarían alrededor del 13.5 por ciento de todos los sindicalizados de la planta instalada en San José Chiapa.

Hasta el año pasado eran 3 mil 680 obreros afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi de México (Sitaudi), de los cuales 2 mil 100, es decir el 57 por ciento contaban con base; mientras que mil 580 eran temporales, esa cantidad se traduce en el 43 por ciento.

Fuentes conocedoras del tema indicaron que el referido organismo gremial no ha negociado en el transcurso de los años el otorgamiento de más bases ni tampoco ha actualizado las cifras.

La Jornada de Oriente solicitó esta información al secretario general del Sitaudi, César Orta Briones, y que informara cuántos eventuales hay en total, sin embargo hasta el momento no ha habido respuesta.

Las personas consultadas por esta casa editorial indicaron que la empresa ha encontrado en los trabajadores temporales a personal capacitado, pero sin ofrecerles estabilidad laboral, toda vez que llegan a ser amenazados con terminales antes su contrato si no acatan indicaciones que no darían a un empleado de base.

“Los eventuales nunca se van a acabar, no es posible que tú les des plantas a todos porque la empresa no quiere contratar a todos como empleados con contrato indeterminado, lo que a la empresa le conviene es tener a todos con pequeños contratitos porque eso también lo usan las empresas para chantajear al trabajador: ah, bueno ¿No te quieres quedar? Te voy a correr, ¿No quieres hacer el trabajo? Te voy a correr porque recuerda que tú eres eventual”, refirieron las fuentes consultadas.

Asimismo, se indicó que los obreros eventuales no están en un área en específico, sino que participan en todo el proceso de producción, es decir que laboran en carrocerías, pintura, logística, estampado, sello, retrabajos y demás, haciendo las mismas tareas que los obreros de base.

El pasado domingo Cesar Orta dio a conocer que medio millar de técnicos temporales podrían ser dados de baja, debido a que la planta de Audi en San José Chiapa no contempla elevar su producción en los próximos tres años, por lo que solo podría ensamblar las unidades que tiene previstas con dos turnos de trabajadores.El secretario general comentó que no conoce el motivo por el cual la empresa no prevé tener crecimiento en el ensamblado de unidades, toda vez que no se lo han informado.

Lo que sí indicó es que en las asambleas celebradas anteayer, los agremiados al Sitaudi votaron para que él examine propuestas y se las presente a la empresa para evitar que salgan los 500 obreros temporales.