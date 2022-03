Los 43 y el machete

Este año, el artista boricua conocido como Residente (René Pérez Joglar), presentó el video musical “This is not America” (2022) que acompaña su composición del mismo nombre. La letra, como muchas de Residente, está plagada de denuncia social y de la búsqueda por rescatar a América Latina y su esencia. Sin embargo, el video tiene una contundencia visual que pocos videos musicales pueden o se atreven a mostrar: exhibe de forma descarnada la violencia que se vive en nuestro continente, especialmente del lado latino, tanto aquella ejercida por el estado, como la perpetrada por el crimen organizado y aquella producida por la irrupción de empresas transnacionales que no sólo depredan y contaminan nuestro territorio, sino que, por generaciones, nos han atiborrado estómago, cabeza y ojos, con cantidad de porquerías que producen y venden. Es una contundente crítica al modelo sociopolítico y económico que nos rige y a los que se han encargado de introducirlo, aplicarlo, reprimir la resistencia -con demasiada frecuencia, con la muerte- y beneficiarse asquerosamente de los resultados. Lo mismo danzan ante nuestros ojos pilas de cadáveres, manifestaciones, personas con el tiro de gracia en la cabeza, maras, líderes -vemos a Bolsonaro comiendo carne mientras lo ve expectante un niño nativo de la selva amazónica destruida por los negocios ganaderos… y más adelante, Bolsonaro se limpia la boca con la bandera de Brasil- macheteros, hombres, mujeres, niños, ancianos, mestizos, pueblos originarios, soldados, policías antimotines, banderas, futbol, favelas, armas, todo enmarcado por la violencia y rematado por el grito “Aquí estamo’, siempre estamo’, No nos fuimo’, no nos vamo’; Aquí estamo’, pa’ que te recuerdes, Si quieres mi machete, te muerde…” Mención central es la ejecución reinterpretada de Víctor Jara en el Estadio, nomás pa’ que no se olvide.

Pese a la fuerza de las imágenes, pese a su contundencia, me parece un estupendo homenaje a las víctimas primero de las conquistas, luego del epistemicidio que vivimos en la Colonia y después claramente asumido por los gobiernos independientes; también hace una consideración a las víctimas de tanta atrocidad vivida en nuestro continente durante el siglo XX y lo que va de este. Y es que, tal epistemicidio, que ha tenido consecuencias reales en la explotación desmedida de nuestros territorios y en el desarrollo del clasismo, racismo y tantas lacras que nos aquejan, es lo que afirma Boaventura de Souza en su libro “Una epistemología del Sur” (2009): “El privilegio epistemológico que la ciencia moderna se concede a sí misma es, pues, el resultado de la destrucción de todos los conocimientos alternativos que podrían venir a enjuiciar ese privilegio. en otras palabras, el privilegio epistemológico de la ciencia moderna es producto de un epistemicidio. la destrucción del conocimiento no es un artefacto epistemológico sin consecuencias, sino que implica la destrucción de prácticas sociales y la descalificación de agentes sociales que operan de acuerdo con el conocimiento enjuiciado. en lo que respecta a la economía convencional, el énfasis especial dado al espectador significativo impuso una visión única particularmente arrogante, de ahí que el epistemicidio resultante fuese aún de mayores proporciones”. Desde esta perspectiva, todo aquello que no forma parte del pensamiento hegemónico, tanto en conocimiento, como en tradición, como en obra, es subalterno o simplemente ha de desaparecer. Eso ha pasado con líderes de comunidades indígenas, con activistas medioambientales, con movimientos de izquierda o con quien piense el sistema que no conviene a sus intereses: o es minimizado, marginado o simplemente, eliminado. Ya estoy imaginando al público conservador de nuestros países criticar la forma tan cruda en que Residente presenta su letra y su video. Lo que sucede es que la verdad incomoda en verdad. Y nuestras elites políticas del pasado, tanto priistas como panistas -y cuanto aliado verde, perredista o de Movimiento Ciudadano se les peguen-, se encuentran no sólo incómodos, sino, espero, temerosos también. Sí, esas derechas, ultraderechas e izquierdas conservadoras ahora aliadas con estos otros, que han avalado todo tipo de porquerías, se ven reflejados en esas imágenes. Y, les guste o no, tienen mucho que responder.

De hecho, justo en estos días, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que coadyuva al gobierno mexicano en las investigaciones sobre el caso de Ayotzinapa, presentó su tercer informe “cuya principal conclusión -según recoge el editorial de La Jornada nacional del día 29 de marzo- es que la llamada verdad histórica es una falsedad construida por funcionarios de la policía estatal de Guerrero, el Ejército, la Secretaría de Marina (Semar), las extintas Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal y Agencia de Investigación Criminal, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), entre otras dependencias, a fin de dar por cerrado el caso e impedir ‘que los estudiantes fueran realmente buscados y, en lo posible, encontrados’”. Las implicaciones derivadas de tales evidencias son en verdad terribles en múltiples niveles. Justo en este momento, existen más interrogantes que respuestas. La primera es ¿qué sigue?, pues resulta que en este momento no gobierna ni el PRI ni el PAN y no tienen la posibilidad de echar tierra sobre el asunto como lo hicieron con este caso y con muchos otros. Sin embargo, hoy se encuentran en el poder Morena, AMLO y su 4T, que se anuncia “incorruptible” y, por ende, el azote de la corrupción, la delincuencia y todo lo malo que ha albergado nuestra endeble democracia. Empero, el asunto se torna terriblemente espinoso para el presidente y su movimiento, pues actuar en consecuencia con las nuevas evidencias, implica no sólo perseguir a las autoridades del gobierno de Peña (incluido este mismo), sino a miembros del Ejército y de la Marina, ambos sus aliados más importantes en el gobierno que encabeza. ¿En verdad hará valer sus “principios”, dichos y compromisos? Pues resolver el caso de Ayotzinapa y dar luz sobre el paradero de los 43 fue uno de sus compromisos de campaña.

Lo que viene ha de verse en dos vertientes: una político ideológica y la otra moral. Primero que nada, hay que decir que las últimas semanas han sido de una efervescencia de comentarios, afirmaciones y posicionamientos en redes y medios de comunicación, no sólo por el nuevo Aeropuerto y por las referencias clasistas y racistas hacia las vendedoras de fritangas que “no debieran de estar en un recinto internacional”, sino por la Consulta de Revocación de Mandato y el concomitante pleito entre el Ejecutivo y el INE, los escándalos en torno a Gertz Manero y un largo etcétera alentado siempre por la mañanera de AMLO. El asunto es que encuentro poca discusión informada y con convicción ideológica, tanto de un lado como del otro. Es decir, ¿cómo es posible que nuestros grupos opositores critiquen al tren maya montándose de lo que sea (sin estar realmente informados), pero no hayan criticado muchos otros megaproyectos ecocidas y que han afectado a muchas comunidades desde los gobiernos priistas y panistas? Y, por el otro lado, ¿cómo es posible que nuestra izquierda, la que sea, avale un proyecto como el Tren Maya que es a todas luces no sólo neoliberal sino que también atenta contra el medio ambiente y tendrá consecuencias terriblemente negativas para las comunidades mayas, y sí critique a mineras, refresqueras, granjas porcícolas y cuanta empresa deprede nuestro territorio? La ideología y las convicciones se mantienen, no son de contentillo ni dependen del personaje en la presidencia. Por tanto, no sólo debe perseguir a los responsables AMLO y su 4T porque es su obligación, sino también porque es su convicción ideológica, expresada no sólo por el movimiento al que pertenece, sino de su propia boca.

Por otro lado, junto con esa convicción ideológica, tiene que venir una convicción moral. En ningún lado está establecido que la mejor forma de controlar a un grupo contrario, no sólo a nivel legal, sino moral, sea su captura, tortura, asesinato y desaparición. Sé que se ha hecho pretextando seguridad, control y la conservación del órden público, pero de ninguna manera eso se justifica. Sé que en nuestro país, como en todo América Latina, perviven numerosos grupos de derecha y ultraderecha, que piensan que la única manera de tener controlados a los grupos marginales, desposeídos, la “servidumbre”, es decir, “esa gente”, es con violencia, “para que aprendan”. Sé que hay mucha gente que sostiene que hay otras formas de manifestarse y que piensan que los 43 no sólo se buscaron su cruel destino, sino que se lo merecieron por “revoltosos”. Bueno, hasta he visto memes pitorreándose de los 43 como esta “joyita”: “nos faltan 43… ¡pero días para empezar el Guadalupe Reyes!” Vaya, ¡qué simpáticos! Lo que pasó con los normalistas no puede ni debe ser olvidado, no es cosa menor y mucho menos es cosa de chiste. Ellos fueron torturados, asesinados y desaparecidos por el sistema, uno que hoy está bajo el mando de AMLO y la 4T. Han pasado 3 años desde el cambio en el poder y las revelaciones recientes hacen que la investigación por fin concluya con la detención de los responsables, sea quien sea, y que se conozca el paradero de los normalistas para que sus familiares tengan, al menos, un cierre medianamente digno. ¿Lo hará AMLO o pasará a la historia como otro más de esos presidentes que, por compromisos, por lealtades o por negociaciones políticas y comerciales dejan pasar cualquier cosa? El tiempo dirá. Mientras, el caso de los 43 nos hacen ver que la canción de Residente y su video no son excesivos; son, dolorosamente verdaderos, pertinentes y salvajemente reales. La respuesta a tanta, tanta injusticia, queda quizá en esta elocuente frase que viene en la canción: “Esto va pa’l capataz de la empresa. El machete no es solo pa’ cortar caña, también es pa’ cortar cabeza’”… Y todavía hoy, nos siguen faltando 43, más todos los que se siguen sumando en este mundo de porquería.