Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y los archivos militares

Las organizaciones sindicales y sociales del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores hemos mantenido el apoyo y solidaridad con la lucha de las madres y los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Cuando falta un mes para que se cumplan 9 años de estos graves hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, catalogados como crímenes de lesa humanidad como son la desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, denunciamos los signos ominosos que alejan la posibilidad de alcanzar la verdad y la justicia que se comprometió en su primer acto de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando solamente le queda un año para que concluya su sexenio.

El sentimiento de tristeza de los familiares de los 43 desaparecidos nos motiva a reforzar el apoyo y solidaridad con su lucha, agradeciendo su ejemplo de dignidad mantenido durante todos estos años a pesar de enfermedades y la muerte de varios de ellos y ellas sin conocer el paradero de sus hijos.

El más reciente hecho de la prisión domiciliaria y no en un centro de reclusión, como debería ser para quien está acusado de delincuencia organizada por su complicidad con los grupos criminales que operan en la zona militar de Iguala que se encontraba bajo su mando, el General Rafael Hernández Nieto, es un indicador del grado de influencia que tiene el Ejército para mantener privilegios e impunidad, debido al poder que se le ha otorgado durante el gobierno actual. El General Hernández Nieto, Comandante del 41 Batallón de Infantería al momento de los hechos, es expresamente mencionado en los mensajes de texto intercambiados por narcotraficantes del grupo involucrado en la desaparición de los normalistas, con menciones que muestran que éste tenía un trato asiduo de connivencia con la delincuencia organizada.

Esto es lo que representa el hecho denunciado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales en su VI y último informe de que el Ejército se negó a obedecer la orden presidencial de quien ocupa el cargo de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, en el sentido de abrir y entregar todos los archivos de la represión en su poder. Por si fuera poco, el propio Mecanismo Histórico para el Esclarecimiento de la Verdad, creado por decreto presidencial, ha externado su preocupación porque se les ha negado el acceso a los archivos sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el período de 1965 a 1990 que están en poder del Centro Nacional de Inteligencia y que fueron creados en su momento por el CISEN.

Estos hechos muestran las contradicciones en un gobierno que se comprometió a resolver las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por gobiernos anteriores, a la vez que entrega un mayor poder a quienes han sido acusados de haber participado en ellos, como es el Ejército, la Marina y a una Guardia Nacional bajo control militar.

El aumento a más de 110 mil personas desaparecidas en todo el país muestra la gravedad de la crisis humanitaria que estamos padeciendo. Tan es así que la renuncia de la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, es una muestra de que está haciendo crisis el nivel de desapariciones y el intento de rasurar los indicadores para disminuir la cantidad de casos cuando ya estamos en plenas campañas electorales adelantadas.

Nos sumamos a la convocatoria a reforzar la lucha por la presentación con vida de todas y todos los desaparecidos y nos sumamos a las jornadas de lucha que tendrán un significado especial el 26 y 27 de septiembre al cumplirse 9 años de las desapariciones de los 43 de Ayotzinapa.

Boletín del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores.

El mal uso de la soberanía y la Solidaridad*

William Robinson

La izquierda “antiimperialista” condena legítimamente la propaganda occidental, pero parece incapaz de llamar o incluso reconocer la propaganda no occidental en todo el mundo, o peor aún, repite esa misma propaganda como un loro. Nicaragua brinda un caso de libro de texto. El régimen de Ortega ha demostrado ser hábil en el uso de un lenguaje que suena radical y una retórica antiimperialista para tocar una cuerda reflexiva de apoyo entre la izquierda internacional. Ortega volvió al poder en 2007 a través de un pacto con la oligarquía tradicional de derecha del país, los ex miembros de la contrarrevolución armada y la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica y sectas evangélicas. Prometiendo respeto absoluto por la propiedad privada y libertad irrestricta para el capital, procedió a cogobernar hasta 2018 con la clase capitalista, otorgando al capital transnacional 10 años de exenciones fiscales, desregulación, libertad irrestricta para repatriar ganancias y represión de los trabajadores en huelga. El 96 por ciento de la propiedad del país sigue en manos del sector privado.

Muchos progresistas pueden estar genuinamente confundidos debido al merecido apoyo que la revolución sandinista de 1979-1990 movilizó en todo el mundo y la historia de la brutal intervención estadounidense contra el país. Esa revolución murió en 1990 y lo que llegó al poder en 2007 bajo Ortega fue todo menos revolución. Sin embargo, la izquierda “antiimperialista” ha optado por abrazar calurosamente la dictadura, justificada por los supuestos intentos de Estados Unidos de desestabilizar el régimen y en nombre de la “soberanía”. Pero la evidencia no respalda la afirmación de estos detractores de que Estados Unidos está impulsando un “cambio de régimen contrarrevolucionario” contra Ortega, a pesar de la retórica de Washington, Nicaragua no enfrenta sanciones comerciales o de inversión. Estados Unidos es el principal socio comercial del país –el comercio bilateral superó los $8.3 mil millones en 2022, y la inversión corporativa transnacional continúa llegando, al igual que los préstamos multilaterales al Banco Central. No hay intervención militar o paramilitar estadounidense. Sin embargo, ninguno de estos hechos ha impedido que la organización estadounidense Code Pink, entre otras, afirme que el de Ortega es un “gobierno socialista” bajo la presión de “sanciones devastadoras” y que enfrenta “violentos intentos de golpe de estado”.

Washington emprende campañas de desestabilización en toda regla, no contra Ortega, sino contra Irán, Venezuela y otros países. Tales crímenes deben ser condenados con vehemencia por cualquier izquierdista digno de ese nombre. Pero esto no absuelve a la izquierda del compromiso con el internacionalismo y la solidaridad con los oprimidos sólo porque resistimos las pretensiones imperiales de EE.UU. en todo el mundo. La izquierda “antiimperialista”, sin embargo, les dirá lo contrario. Preste atención a la advertencia de la periodista Caitlin Johnstone: si vives en un país occidental “simplemente no es posible que prestes tu voz a la causa de los manifestantes en las naciones atacadas por el imperio sin facilitar las campañas de propaganda del imperio sobre esas protestas. O tienes una relación responsable con esta realidad o una irresponsable”. Simple como eso. ¡Proletarios de algunos países, uníos!

Los “antiimperialistas” han vuelto a una concepción de soberanía, no del pueblo o de las clases trabajadoras, sino de los gobernantes en los países que defienden. Las luchas anticolonialistas y antiimperialistas del siglo XX defendieron la soberanía nacional, no estatal, frente a la injerencia de las potencias imperiales. Los estados capitalistas usan este reclamo de soberanía como un “derecho” para explotar y oprimir dentro de las fronteras nacionales libres de interferencia externa. Nosotros en la izquierda no tenemos reparos en “violar la soberanía nacional” para condenar los abusos de los derechos humanos por parte de los regímenes pro-occidentales, y tampoco deberíamos tenerlos en defensa de los derechos humanos en aquellos regímenes no favorecidos por Washington.

El internacionalismo proletario llama a las clases trabajadoras y oprimidas de un país a extender la solidaridad no a los estados sino a las luchas de las clases trabajadoras y oprimidas de otros países. Los Estados merecen el apoyo de la izquierda en la medida -y sólo en la medida- que impulsen las luchas emancipatorias de las clases populares y trabajadoras, que impulsen, o se vean obligados a impulsar, políticas que favorezcan a estas clases. Los “antiimperialistas” combinan el estado con la nación, el país y el pueblo, generalmente careciendo de cualquier concepción teórica de estas categorías y avanzando en la orientación política populista sobre la de clase. Nosotros en la izquierda condenamos la invasión y ocupación estadounidense de Irak a principios de este siglo.

*Fragmento del ensayo: El insoportable maniqueísmo de la izquierda “Antiimperialista” Agosto de 2023.

Ultraliberalismo de masas. Libertarios y bufones (de ultraderecha)

Por: Miguel Mazzeo*

* Conclusión de Libertarios (de ultraderecha) de junio de 2021, el argentino Miguel Mazzeo, analizaba la corriente libertaria (de ultraderecha). Consolidada como primera fuerza electoral con Miley en la Argentina, vale retomarlo ante las ultraderechas “libertarias” en el mundo.

En las últimas décadas, como nunca antes, el desarrollo del capitalismo ha contribuido a consolidar el imperio del fetichismo. Los perdedores y las perdedoras asumen el punto de vista de la ganancia y quedan ciegos y ciegas para la explotación, la plusvalía, la represión. Los y las de abajo reproducen (reproducimos) la lógica de los y las de arriba, habitan (habitamos) absortos y absortas dentro de la hegemonía burguesa. Al decir de Christian Ferrer: “las víctimas se han acostumbrado a colaborar con su desgracia y reproducen el mecanismo giratorio del infortunio”. Los desheredados y las desheredadas hablan el idioma del anticomunismo genérico, la lengua del opresor. Un anticomunismo genérico que adquiere sentidos abiertamente anticomunitarios.

Amplios sectores de clases populares, los y las intelectuales (en un sentido extenso), han perdido la capacidad de indignarse frente al poder y su ostentación por parte de las clases dominantes.

Hace 50 años había un cántico de la militancia popular que rezaba: ¡qué lindo, qué lindo, qué lindo qué va a ser/el Hospital de niños en el Sheraton Hotel! El Sheraton y todo lo que significaba remitía a una realidad intolerable para muchas semióticas simbólicas que invocaban expropiaciones justicieras. Hoy, Nordelta parece totalmente aceptado, prácticamente naturalizado, como si se tratara de un dato más del paisaje donde se alternan campos de Golf y barrios cerrados con barrios populares, villas y asentamientos precarios.

Entre el Sheraton y Nordelta median un genocidio, unos procesos de electoralización y de precarización que hicieron su trabajo de zapa en la sociedad civil popular. En todos estos años la sociedad argentina fue sometida a diversos reformateos aberrantes. ¡Cuánto han avanzado las “formaciones de poder” en las artes de disimular su funcionamiento! ¡Cuánto se han modificado las relaciones sociales, las subjetividades políticas, el lenguaje! ¡Cuánto han cambiado las formas de pensar y sentir! ¡Cuánto se ha perfeccionado la maquinaria de la cultura de masas del capitalismo!

¿Algo, alguna vez, ya sean procesos largos y soterrados o acontecimientos intempestivos, podrá restituirnos colectivamente el sentimiento de indignación frente a tamañas injusticias? ¿Qué praxis hará posible el dislocamiento de los valores sociales dominantes y frenará el proceso de deshumanización? ¿Qué praxis podrá devolvernos la autonomía telética?

El odio de clase se ha tornado unilateral. Las clases dominantes, los ricos, odian la precariedad. Odian a los y las pobres. Y no les temen. Ni siquiera quieren pagar los costos de la anestesia o de la gestión lenta de la muerte, los transfieren hacía abajo. Desde ese odio (que los cohesiona), desde expresiones cargadas de violencia, convocan a diversos sectores de las clases subalternas: a las clases medias que viran de la apatía a la maldad. Sin estas condiciones generales, sin los arraigos tan profundos e inalterados del neoliberalismo, los libertarios neoliberales no tendrían eco en nuestra sociedad.

Por eso es necesario politizar la supervivencia. Politizar la vulnerabilidad. Politizar el hambre. Reconstruir un lenguaje de confluencia social por abajo: mitos, territorios. Para contrarrestar la atomización y la ciudadanía buchona, contribuyente, consumidora y usuaria (la anti-ciudadanía). Para no confundir las políticas públicas del subsistencialismo contenedor, caritativo, con una política popular. Para hacer que el hambre se convierta en antropofagia. Para que los y las que no tienen nada que perder vuelvan a ser peligrosos y peligrosas.

El trabajo acrecienta cada vez más el poder que lo domina y lo sojuzga; mientras enriquece el mundo burgués, empobrece su propio mundo (material, social y cultural). Las conexiones sociales aparecen como medio para lograr fines privados. En plena crisis sistémica, los mecanismos reproductivos de los ideales burgueses (junto con la producción de los sujetos por los objetos) han adquirido una eficacia inédita, un perverso automatismo. La máquina de opresión funciona a pleno. Solo con la imposición de estas condiciones el capitalismo podrá seguir disimulando su incompatibilidad con la democracia y la humanidad.

No debemos cometer el error de subestimar a los libertarios. Aspiran al ultraliberalismo de masas y cuentan con un basamento social prefabricado, modelado, más exactamente: manipulado. Esa parte de la sociedad más aislada en su propia conciencia, esa parte sometida a la descolectivización de la relación laboral o social-comunitaria, es su principal base de maniobras. Hombres solos y mujeres solas que ya no esperan nada, subjetivamente replegados y replegadas.

Los libertarios operan sobre las perplejidades de la “gente común” y el hombre sencillo”, en especial sobre la perplejidad de habitar un país donde la modernidad idealizada (blanca, masculina, capitalista, desarrollada, pudiente, jerarquizada, consumista, “civilizada”, hollywoodense, irresponsable) no puede ser una experiencia social cotidiana.

Esta modernidad es la normalidad deseada e imposible que sólo existe en la conciencia intelectual de la “gente común” y el “hombre sencillo”. ¡País de mierda!, dice la “gente común”, ¡hay que matarlos a todos! dice el “hombre sencillo”, cuando esa experiencia social “desinfectada” se le muestra esquiva. La “gente común”, el “hombre sencillo”, suelen ser seres carentes de personalidad que solo respetan al poder que tratan de imitar.

Los libertarios no solo se nutren de la soledad, el egoísmo, la arrogancia y la impiedad producidos por la máquina de opresión, sino que también maniobran sobre las angustias y el hastío (y también sobre los deseos insatisfechos) de esa parte de la sociedad que no puede vislumbrar una contra-modernidad. Así, el egoísmo y la impiedad encuentran un terreno cada vez más amplio donde enraizarse.

Los libertarios pueden considerarse un síntoma de un círculo fatal basado en la retroalimentación política entre el capital y los seres destructivos (autodestructivos) que produce, entre el avance de la economía mercantil y la alienación social. ¿Estaremos frente a nuevo ajuste histórico de la macro política del capitalismo a su micropolítica?

Lo incontrastable es que se torna cada vez más necesaria una praxis política capaz de intervenir de forma inmediata en la vida cotidiana de las clases subalternas y oprimidas, especialmente en los espacios en donde laten tendencias rupturistas respecto del fetichismo y la alienación. Esas praxis micro-políticas resultan tan importantes como las praxis macro-políticas, como el horizonte (el proyecto) emancipador capaz de exceder las limitaciones del reformismo institucional. En la articulación de esas praxis está la clave para la construcción de máquinas emancipadoras.

Sostenemos que las clases dominantes recurren a los libertarios, principalmente a sus expresiones más “radicales” y mediáticas, como vanguardias para instalar determinados temas en la sociedad. Los utiliza como constructores del sentido común reaccionario, como catalizadores de los microfascismos que atraviesan nuestra sociedad.

Bufones peligrosos, los libertarios les sirven a las clases dominantes para “popularizar” la flexibilización laboral, la desregulación económica, la privatización; para idealizar el perfil “fisiocrático” de la Argentina; para promover el desarrollo de un Estado en clave penitenciaria; en fin, le sirven para ampliar los márgenes del mercado capitalista y el Estado de malestar.

“Quiero ardiente y apasionadamente el pan del obrero, el pan del trabajador, que es un hermano, quiero además del pan de la vida, el pan del pensamiento, que es también el pan de la vida. Quiero multiplicar el pan del espíritu como el pan del cuerpo”.

Víctor Hugo

