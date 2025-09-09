Los 12 desaparecidos en Amozoc fueron enganchados con oferta de trabajo falsa: SSP

Las 12 personas desaparecidas en el municipio de Amozoc, en la última semana, fueron enganchados por grupos criminales, tras acudir a una oferta de trabajo que se publicó en una página de Facebook, confirmó este lunes el secretario de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González.

Sin embargo, aclaró que en Amozoc no encontraron un centro de reclutamiento, pero consideró que pudiera existir en la localidad o en las inmediaciones.

“No lo identificamos y lo importante es saber dónde estaban realizando el entrenamiento para establecer si fue en el municipio de Amozoc o en un lugar cercano”, señaló.

En entrevista, informó que el operativo, en el que participaron los tres órdenes de gobierno, inició el pasado sábado, siguió este domingo y continúa en este inicio de semana.

De acuerdo con los primeros indicios, el alto mando marino -ahora responsable de la seguridad en Puebla- destacó que la desaparición de los jóvenes está relacionada con una oferta de trabajo falsa que fue publicada en redes sociales, desde donde fueron reclutados.

–¿Se ha vuelto una constante que a través de ofertas de trabajo falsa se enganchen a los jóvenes? –le inquirió una reportera.

–Sí, esa es una realidad, pero obviamente con base a esta denuncia que tuvimos fue que se instauró este operativo.

–¿Forman parte de una banda?

–No, no sabemos, apenas estamos con la investigación para dar con los responsables.

No obstante, reveló que los jóvenes habrían recibido amenazas de los grupos criminales, “porque no coinciden las características de muchas cosas, con lo que ellos manifiestan”.

Ante lo expuesto, Francisco Sánchez González dijo que urge en Puebla una campaña global por parte del gobierno del estado para alertar a los jóvenes del peligro que representa caer en este tipo de situaciones.

“La oferta reclutamiento de los grupos delincuenciales es muy sui géneris, te hacen una oferta de trabajo, tú llegas y ya no te dejan salir; muchos de los jóvenes en el mismo entrenamiento pierden la vida, vamos a estar alerta para que no suceda en el estado”, afirmó.

Sobre la labor de la Policía Cibernética, para actuar en consecuencia, comentó que este corporativo tiene varias funciones y una de ellas es vigilar a estas páginas que ofertan este tipo de empleos.

“Hay un monitoreo constante, pero se los he dicho la Policía Cibernética necesita un fortalecimiento”, admitió.

Al respecto, comentó que la Policía de Investigación necesita una capacitación especial para obtener una certificación, por lo que dijo que están trabajando en ello.

Actualmente, informó que en todo el estado hay operando 6 mil policías estatales en los 217 municipios, cuadros que se necesitan fortalecer.