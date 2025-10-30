Lorenzo Rivera reconoce amistad con Tania Félix N, detenida por presuntos vínculos con delincuencia

Lorenzo Rivera Nava, exalcalde priista de Chignahuapan y aspirante a liderar el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, reconoció públicamente la relación de amistad que mantiene con Tania Félix N, exdiputada suplente detenida por presuntos delitos contra la salud y homicidio. En entrevista, Rivera Nava defendió que su vínculo con Félix es exclusivamente político y expresó que existen intentos de golpearlo políticamente a raíz de dicha cercanía.

“Uno no niega a sus amigos. La conocí cuando fui dirigente de los jóvenes; ella estaba a cargo en Puebla capital y, desde entonces, existe una relación de carácter político y amistoso”, declaró el exedil, asegurando que su amistad con la exdiputada no lo limita para buscar la dirigencia estatal del tricolor.

Rivera Nava rechazó rotundamente haber intentado borrar fotografías que evidencian su relación con Félix N tras la detención de la exlegisladora, quien enfrenta acusaciones graves. Subrayó que el vínculo es políticamente conocido y minimizó cualquier implicación suya en los presuntos delitos.

“Nunca he negado esa relación. Me han querido afectar, dar la impresión de que tengo alguna responsabilidad, pero no es así”, declaró el político priista, haciendo hincapié en que la persecución mediática busca influir en la contienda interna por la dirigencia del partido.

El exalcalde agregó que las acusaciones contra Félix N han generado preocupación entre integrantes del PRI, quienes esperan que el proceso legal se resuelva conforme a derecho. Rivera Nava puntualizó que, hasta el momento, no existe elemento alguno que involucre su actuación política en los hechos señalados.

Hace unos días, Lorenzo Rivera rechazó ser el candidato del presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, para la dirigencia estatal del partido, aunque reconoció su cercanía política con él.

En entrevista, afirmó que todos los aspirantes contribuyen al fortalecimiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero sostuvo que no cuenta con el respaldo del dirigente nacional. “Tengo fortalezas y debilidades, pero estoy animado de poder ser considerado; la militancia lo decidirá. No soy el candidato de Alito, he colaborado con él, tengo comunicación con él, pero no ha dado su espaldarazo ni para mí ni para nadie”, subrayó.

El priista señaló que el método para designar al nuevo dirigente, ya sea elección abierta o convención de delegados, no es determinante, pues ambos representan mecanismos democráticos que deben respetar la voz de la militancia.

Hace unos días, Rivera Nava compartió en redes sociales fotografías de un encuentro con el exgobernador Melquiades Morales Flores, lo que fue interpretado como un gesto de apoyo del también exsenador.