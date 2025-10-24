Viernes, octubre 24, 2025
NoticiasPolítica

Lorenzo Rivera niega ser candidato de Alito y presume apoyo de Melquiades Morales

El exalcalde de Chignahuapan afirmó que el dirigente nacional del PRI es su amigo, pero no le ha dado el espaldarazo para la dirigencia estatal.

Efraín Núñez

Lorenzo Rivera Nava, exalcalde de Chignahuapan, rechazó ser el candidato del presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, para la dirigencia estatal del partido, aunque reconoció su cercanía política con él.

En entrevista, Rivera Nava afirmó que todos los aspirantes contribuyen al fortalecimiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero sostuvo que no cuenta con el respaldo del dirigente nacional. “Tengo fortalezas y debilidades, pero estoy animado de poder ser considerado; la militancia lo decidirá. No soy el candidato de Alito, he colaborado con él, tengo comunicación con él, pero no ha dado su espaldarazo ni para mí ni para nadie”, subrayó.

El priista señaló que el método para designar al nuevo dirigente, ya sea elección abierta o convención de delegados, no es determinante, pues ambos representan mecanismos democráticos que deben respetar la voz de la militancia.

Hace unos días, Rivera Nava compartió en redes sociales fotografías de un encuentro con el exgobernador Melquiades Morales Flores, lo que fue interpretado como un gesto de apoyo del también exsenador.

“El exgobernador priista Melquiades Morales Flores es un referente de liderazgo político y de resultados para nuestro estado. Siempre es un gusto conversar y compartir con él, una persona cuya experiencia y calidad humana admiro y reconozco”, escribió Rivera Nava en sus redes sociales.

El político afirmó que seguirá recorriendo las estructuras y municipios del tricolor para escuchar a la base partidista antes de que se emita la convocatoria para renovar la dirigencia, la cual se prevé sea publicada a finales del próximo mes, tras postergarse desde septiembre pasado.

