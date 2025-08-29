Lorena Ramírez: correr en libertad

Hasta hace no muchos años el olimpismo ofrecía el maratón clásico, de 42 kilómetros 195 metros de recorrido, como la competencia de resistencia física más extenuante para los deportistas. Muchas ocasiones la televisión, emplazando sus cámaras en el trayecto final de la carrera, exhibió la llegada de los competidores –mujeres y hombres– mostrando fatigas de tal magnitud e intensidad que, derrumbándose por el agotamiento, daban la impresión que faltando pocos metros para llegar, no estaban aptos ya para cruzar la línea de meta, en escenas impactantes -por aflictivas- que conmovían a los espectadores. Tales escenas hicieron surgir diversos mitos sobre los entrenamientos y necesidades especiales que requerían cubrir los deportistas que se animaban a participar en las competencias de resistencia en largas distancias. Florecieron las industrias que ofrecieron alimentos nutritivos, vitamínicos, ropa ligera, cómodos zapatos de alta tecnología y líquidos rehidratantes especiales para el fortalecimiento físico de los participantes y amantes de la carrera larga.

Contra toda lógica de competencia deportiva, fuera de cualquier pronóstico y desafiando creencias y mitos sobre resistencia física, en el año 2017, una joven indígena de 22 años, perteneciente al pueblo rarámuri, hizo su aparición triunfal en el escenario deportivo ganando un ultramaratón de 50 kilómetros, ataviada sin costosos tenis, ni uniforme de prestigiada marca, sin patrocinios, entrenamiento formal, ni nutrición controlada; sólo vistiendo su indumentaria tradicional constante de falda y blusa amplias y coloridas, calzando huaraches, ingiriendo su comida acostumbrada y tomando agua, para correr esa distancia y llegar en primer lugar, superando a los competidores de otros países que se habían preparado conforme a las rígidas normas del entrenamiento para alto rendimiento. ¿Qué había pasado para que el resultado de esa competencia se presentara, precisamente, de esa increíble manera? Objetivamente, ella había competido con desventajas, y así consiguió el triunfo.

No es, desde luego, el contraste de su presencia la que le ha llevado a instalarse en los podios ni a convertirla en protagonista del documental Lorena, la de pies ligeros. Por donde se le mire, Lorena Ramírez, originaria de Guachochi, Chihuahua, es una revolución silenciosa. Por su origen, modo de vida, situación económica y características físicas nadie -salvo los suyos que la conocen- vería en ella a una atleta, en la concepción que el grueso del mundo mantiene de este concepto. Nadie la consideraría, tampoco, una filósofa o audaz libre pensadora; pero, escuchar lo que para ella significa correr en libertad, expone que su pensamiento está en armonía con la cultura y cosmovisión del pueblo originario del que forma parte y, eso, lo hace profundo. Digno, no del halago fácil e insincero sino, del más respetuoso afán de análisis y reflexión en estos tiempos en que la libertad ha sido convertida en estandarte de la avidez de ganancia, incluso cuando de por medio lleva la destrucción de la vida humana y la naturaleza planetaria.

Nuestro pensamiento occidentalizado tiene enormes dificultades para comprender el porqué, esta mujer rechaza competir bajo los estereotipos con que lo hacen prácticamente la totalidad de sus contendientes y, prefiere hacerlo con las maneras tradicionales de su pueblo. ¿Cuántas miradas, gestos, palabras y actitudes incomprensivas habrá recibido esta corredora, en los distintos eventos deportivos a los que ha concurrido para participar, al presentarse mostrando una imagen absolutamente disímbola a la del resto de las competidoras? Por el contrario, para sus contendientes en esas enormes distancias, sería impensable prepararse físicamente en las condiciones en que lo hace Lorena. Cuando los demás aspiran a competir para buscar fama y fortuna, ella no. Ella busca ayudar al pueblo al que pertenece para mejorar sus condiciones colectivas de vida. Correr es su vida, no su oficio ni una profesión. Por eso no acepta patrocinios que, con el dinero, la someterían; ella quiere correr libre. Dicen, que los rarámuris son conocidos por su increíble resistencia física y habilidad para recorrer grandes distancias por ser características arraigadas a su cultura comunitaria, conexión con la naturaleza y rituales tradicionales; son habilidades, también, para su subsistencia en los lugares que habitan dentro de la Sierra Tarahumara.

Con su modo de ver y enfrentar la vida, Lorena Ramírez, en la cúspide del deporte mundial, hace efectiva esa vieja filosofía popular que dice: Entre tener y ser, ella prefiere ser; la esencia tiene valor, las cosas, precio; cualquiera puede tener lo que ella tiene, pero muy pocos pueden ser, lo que ella es. Lorena enseña una forma de vida que, de comprenderse, forjaría un mundo ajeno a todo tipo de violencia. Ella muestra, exactamente, lo que esa parte del mundo que está ávida de dinero y poder, no quiere ver.

