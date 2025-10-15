Miércoles, octubre 15, 2025
López Zavala rechaza defensora de oficio designada para evitar más retrasos

Helena Monzón, abogada y hermana de la activista asesinada Cecilia Monzón
Helena Monzón, abogada y hermana de la activista asesinada Cecilia Monzón. Foto: Es Imagen
Isaí Pérez Guarneros

La abogada Helena Monzón informó que Javier López Zavala, excandidato a la gubernatura por el PRI, rechazó aceptar a una abogada de oficio que el Poder Judicial le había asignado para evitar más retrasos en el juicio por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón, asesinada en mayo de 2022.

Esta determinación había sido tomada por el tribunal de enjuiciamiento en respuesta a las tácticas dilatorias que el abogado privado de López Zavala había adoptado a lo largo del proceso, como reportarse enfermo para aplazar las audiencias.

“El Estado le proporcionó a Javier López una defensora pública para que se sumara a su equipo legal y, de esta manera, tuviera dos defensores. La defensora pública fue revocada apenas inició la semana pasada; Javier López la ha rechazado”, comunicó la abogada.

Durante más de cinco meses, desde que inició el juicio en abril pasado, el tribunal permitió estas acciones que derivaron en retrasos que, para la abogada y hermana de la víctima, Helena Monzón, resultaron injustificables.

Lo anterior fue denunciado en múltiples ocasiones como una serie de tácticas dilatorias que no fueron frenadas por el tribunal hasta finales de septiembre, cuando este tomó dos determinaciones: celebrar audiencias diarias de lunes a viernes y asignar una abogada de oficio para evitar nuevos aplazamientos por enfermedades del abogado privado de López Zavala.

Ambas medidas fueron reconocidas por Monzón, aunque las calificó de tardías, ya que la lentitud del proceso judicial ha generado, según la legista, una revictimización para los familiares de la activista.

Además, la última acción del exsecretario de Gobernación del estado fue duramente criticada por Helena Monzón por el mensaje machista que envía en medio de un juicio por feminicidio.

“Buena idea, que te acusen de violencia machista y revoques a la única mujer que ha querido (por obligación) defenderte en juicio”, expresó la abogada.

Finalmente, las audiencias celebradas en los dos últimos días se han centrado en la presentación de evidencias, entre ellas conversaciones entre el exsecretario de Gobernación y los presuntos autores materiales del feminicidio: Jair N., sobrino de López Zavala, y Silvestre N., quien fungía como su secretario.

En este sentido, Monzón confió en que la realización de audiencias diarias permita obtener una sentencia condenatoria, la cual ha exigido junto a su familia que sea la máxima por feminicidio, 60 años de prisión, antes de las fiestas decembrinas.

