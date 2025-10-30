Tres semanas después, López Zavala nombra a un segundo abogado como lo ordenó el tribunal: Monzón

A casi un mes de que venciera el plazo ordenado por el Tribunal de Enjuiciamiento, Javier López Zavala, excandidato a la gubernatura de Puebla por el PRI, designó a un segundo abogado defensor con el fin de evitar la suspensión de audiencias por motivos de salud del único litigante que lo representaba en el juicio por feminicidio de la activista Cecilia Monzón.​

Así lo confirmó la abogada Helena Monzón, hermana de la víctima, quien explicó que el nuevo defensor de López Zavala es un exagente del Ministerio Público. Agregó que el proceso judicial avanza en la etapa de desahogo de pruebas que buscan acreditar la presunta responsabilidad del exsecretario de Gobernación como autor intelectual, así como la participación de Jair N. y Silvestre N. como autores materiales.​

“Seguimos en pruebas complejas. Ahora es explicar cómo a través de dispositivos móviles, se les ubicó”, explicó.​

La instrucción de contar con dos defensores se derivó de una serie de reportes médicos presentados por el único abogado de Zavala, quien argumentaba estar enfermo. El Tribunal consideró válidos dichos justificantes, lo que ha retrasado el juicio por más de seis meses.​

Cabe recordar que, ante la falta de un nombramiento por parte del priista, el Tribunal le asignó una defensora de oficio; sin embargo, López Zavala la rechazó en la primera audiencia, lo que permitió prolongar el proceso mediante táctica dilatoria toleradas por el órgano jurisdiccional.​

Helena Monzón informó que la semana pasada solo se pudieron realizar la mitad de las audiencias programadas, pese a que desde hace tres semanas se acordó celebrar sesiones diarias de lunes a viernes con el propósito de concluir el juicio antes de las festividades decembrinas.​

Solo 5% de feminicidios logra condena en México

La abogada advirtió que, pese a la presión social, política y mediática que rodea el caso de su hermana, el sistema judicial en México y en el estado de Puebla mantiene obstáculos estructurales que impiden el acceso efectivo a la justicia.​

De acuerdo con Helena Monzón, apenas 5 por ciento de los feminicidios logra llegar a una sentencia condenatoria.​

“Harta de las normas procesales en México. ¿Con ganas de buscar a quien me reemplace? Algo. ¿Opciones de recambio? Ninguna, no hay tercera hermana Monzón”, denunció.​

Finalmente, informó que este jueves se celebrará la audiencia número 65 del juicio contra Javier López Zavala, lo que equivale a casi siete meses desde el inicio del proceso judicial.