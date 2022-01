Tras cateterismo, López Obrador regresa a Palacio Nacional; “estoy bien de salud”, afirma

Tras efectuarse un cateterismo en el Hospital Militar, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó la mañana de este sábado a Palacio Nacional.

“Ya estamos de regreso en Palacio Nacional. Dicen los médicos que podemos seguir trabajando con intensidad en beneficio del pueblo y de la nación”, expresó a través de un video que difundió en sus redes sociales,

López Obrador informó que se encuentra bien de salud, “muy tranquilo, muy contento” y listo para continuar con la obra de transformación del país que ha iniciado, pero, de todas formas, reveló que tiene ya “un testamento político”.

Desde el infarto que sufrió, en diciembre de 2013, “me están checando constantemente”, por lo que aclaró que la exploración de las arterias coronarias se pospuso por el Covid-19.

Agradeció la atención de los cardiólogos Patricio Ortiz y el coronel Luis Enrique Berumen.

“Llegué al hospital, me hidrataron, me intervinieron con el cateterismo y encontraron que mis arterias están bien, tardaron media hora en el proceso, me llevaron luego a una habitación y pasé la noche en el hospital”, relató.

El presidente dijo que “afortunadamente”, no será necesario porque los médicos ya lo autorizaron para aplicarse a fondo y “hay presidente para un tiempo, el indispensable, el básico para llevar a cabo los cambios y la transformación”.

Afirmó que concluirá su mandato y entregará la banda presidencial a fines de septiembre de 2024.

Por lo que confió que cumplirá con todo lo que todavía está en proceso, pero señaló que debe tomar en cuenta todas las posibilidades y garantizar la gobernabilidad del país.

“No puedo gobernar un país en un proceso de transformación, no puedo actuar con irresponsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida. ¿Cómo queda el país, se tiene que garantizarse la gobernabilidad? Tengo un testamento político para eso, pero afortunadamente no va, creo yo”, expuso.

Reveló que ese testamento “no va a necesitarse y vamos a seguir juntos, queriéndonos mucho, porque amor con amor se paga, y así como ustedes me quieren a mí, yo los quiero a ustedes, a lo mejor un poquito más”.

“Vamos adelante, tengo unas ganas de regresar a las giras y esto me estaba deteniendo, entonces ya los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal, es decir, que me puedo aplicar a fondo, y que hay presidente para un tiempo, el necesario, el indispensable, el básico”, recalcó.