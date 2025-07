López Cuenca: la cultura de Puebla ha sido una anti política pública de exclusión social

Para el investigador y catedrático Alberto López Cuenca, la cultura en Puebla ha tenido un uso político que ha sido de “anti política pública”, pues pareciera que fue diseñada “para la exclusión social”, articulando y usando ciertas maniobras ligadas al capital y descartando “al resto de empobrecidos, que somos los demás ciudadanos”.

Al cerrar el Seminario de Economía y Cultura del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social (CEDES) de la Facultad de Economía de la BUAP, se demostró que la cultura ha sido pensada como “una varita mágica” con la cual desde “arriba”, desde el poder, se han podido recalificar terrenos, expropiarlos y ponerlos a la inversión, al mismo tiempo que desestructurar el sistema del arte local.

Consideró que, paralelamente, han quedado invisibilizados “los efectos colaterales” de esta anti política pública, sobre todo en quienes quedaron excluidos y sin acceso a las infraestructuras construidas, como el Museo Internacional del Barroco (MIB), al mismo tiempo que se ha acusado no tener recursos para operarlas, quedando entonces los edificios “para hacer clases de aeróbicos, cosa que no estaba mal si no fuera porque se hacían en una infraestructura de siete mil millones de pesos”.

En la conferencia Territorio y cultura en Puebla: infraestructura y diversidad, el profesor investigador en el posgrado de Estética y Arte de la misma universidad presentó parte de las indagaciones del denominado Ensamblaje Cultural Urbano (ECU), una metodología de “intervención cultural” que ha sido resultado de varios momentos de discusión, debate, estudio y reflexión sobre el estatus del renglón en Puebla.

El ECU, detalló, ha reparado en torno a lo ocurrido entre 2012 y 2017, a partir de foros denominados Puebla: ciudad, capital y cultura que ayudaron a pensar el vínculo entre las formas de hacer ciudad, el papel del capital y el emplazamiento de la cultura en el “proceso de blanqueamiento” empleados por los entonces gobiernos, o lo hecho en 2016 cuando en coordinación con otros 11 investigadores de varias instituciones indagó y comparó tres “ciudades en proceso de globalización: Tijuana Monterrey y Puebla”, para ver cómo se transformaban a través de sus prácticas culturales, de las políticas de Estado, de las propuestas de la iniciativa privada y desde los agentes independientes, siendo la idea inicial el saber cómo estaban las prácticas culturales haciendo y deshaciendo las ciudades.

“En 2015, esa comparación entre Monterrey, Tijuana y Puebla nos permitió dar cuenta de la complejidad, de que no ha existido una política cultural sino decisiones políticas: porque un museo de más de siete mil millones es una decisión política con implicaciones sobre el territorio, sin un plan programático”, dijo López Cuenca y refirió que también quedaron evidentes la expropiación, el blanqueamiento mediático y las formas de resistencia.

El ECU, un ensamblaje cultural sobre Puebla

Sobre el ECU, Alberto López Cuenca definió que es “una noción que opera la idea de ensamblaje” cuyas características son varias: es heterogéneo, es mantenido por sus actantes y por lo tanto no es estable, contiene elementos observables e inobservables -como el guion curatorial del MIB que sigue siendo secreto-, al mismo tiempo que produce estabilidad no obstante es flexible para permitir su modificación.

El ECU de Puebla, continuó el filósofo de formación interesado en la teoría del arte contemporáneo, las prácticas artísticas, la autoría y las nuevas tecnologías resultó de 59 entrevistas, visitas y una vasta revisión bibliográfica durante tres años, logrando establecer una mirada en tres grandes momentos: la patrimonialización de la cultura, de 1987 a 1999; el patrimonio cultural en transición, de 1999 a 2011; y la cultura como recurso de capitalización urbana, de 2011 a 2017.

Expuso que el primer momento, la patrimonialización de la cultura, comenzó en 1972 cuando se dio una ley de patrimonio federal, misma que para 1977 ya había sido aplicada en Puebla protegiendo 40 manzanas de su Centro Histórico, el mismo que para 1987, sería incluido por la Unesco como Patrimonio cultural de la humanidad.

Dijo que otros factores fueron el entubamiento del río San Francisco, la apertura de la Casa de cultura, el cierre del mercado La Victoria y la apertura de nuevos mercados fuera del Centro Histórico, la aparición de centros comerciales, que sería un “proceso paulatino, violento y lento de reingeniería social”, que implicaría además un proceso de “blanqueamiento” del patrimonio y de sujetos –los habitantes del centro- que eran la negación de ese patrimonio.

López Cuenca refirió que de 1999 a 2011, en el momento de “patrimonio cultural en transición”, la zona sur de la capital fue un espacio de “máxima disputa y especulación financiera donde la cultura tendría un papel importante”, como lo fue expropiación de la Reserva Territorial Quetzalcóatl Atlixcáyotl.

Otros, fueron el Plan Angelópolis para la intervención del Centro Histórico a partir de la ley de patrimonio de 1977, que se vio detenido por la crisis económica nacional de 1994, no obstante sí se hicieron proyectos como el Centro de Convenciones, en las que eran las riberas del río San Francisco, ya entubado. Incluso el proyecto del teleférico, mismo que décadas después Moreno Valle lo recuperaría. “Una vez que aterriza la cultura como patrimonio se permite la capitalización económica, el desplazamiento y la rezonificación”, sostuvo desde el CEDES de la BUAP.

Otros ejemplos, ya entre 1999 y 2011, sería la recapitalización de La Constancia Mexicana que en 2006 fue sede del proyecto Plataforma 2006 el cual, a través de obras ligadas al arte digital y los nuevos medios, “bloqueó la restitución” de la ex fábrica a los trabajadores con la idea de que modernizar a Puebla era producir valor económico. “Fue un proyecto que no tuvo continuidad. Fue un ovni. Una estetización de los restos de una industria y un proceso de especulación provocado por empresarios”, afirmó López Cuenca, mientras en el ECU aparecían, a manera de una telaraña intrincada, nombres como el de Pedro Ocejo, entonces director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, quien al lado de Ernesto Piedras, hizo el proyecto Gram Visión Cultura, en el mismo sentido de instrumentalizar la cultura.

En el tercer momento, la cultura recurso como de capitalización urbana (2011-2017), el curador de la exposición La demanda inasumible. Imaginación social y autogestión gráfica en México (2018) recordó que se caracterizó por la degradación de la Secretaría de Cultura –la más antigua del país- a un consejo consultivo en donde el gobernador Moreno Valle era el presidente, y tenía como cabecilla a Jorge Alberto Lozoya, personaje ligado al salinismo, hacedor de iniciativas como la exposición México esplendor de 30 siglos, enfocado en la llamada “diplomacia cultural” que era parte del “relato modernizador y blanqueamiento cultural”.

No quedó fuera la propia Constancia Mexicana donde se abrieron museos que “costaron un dineral”, como el Museo de música de Viena, una franquicia de dicho recinto europeo, o el propio MIB, que fueron ejemplos de esa “política cultural de hacer de la infraestructura la joya”, no obstante dichas edificaciones transformaron el espacio urbano y no se sabía a quiénes estaban destinadas, no tenían organigrama ni proyecto, y sí una inversión “descomunal”.

“El patrimonio en esta fase ya es un estorbo si no se deja convertir en capital, en gastrobares, hoteles y museos. El proyecto cultural megalomaníaco de RMV si bien no iba a ningún sitio, ponía en marcha el control elitista del poder (…) Se capitalizó la ciudad y se convirtió en carne de selfie , en elemento que pudiera circular mediáticamente; era especular sobre el patrimonio y darle valor económico”.