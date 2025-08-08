Lógicas jurídicas políticamente inexplicables

La pregunta sobre las razones o motivos que habrían existido para que las violaciones graves al debido proceso declaradas oficialmente existentes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo directo en revisión número 157/2011, en sentencia emitida desde enero de 2013, que anuló la condena de 60 años que había sido impuesta a la ciudadana francesa Florence Cassez, derivadas de la televisación en vivo de su arresto policiaco junto a Israel Vallarta; no beneficiaran inmediatamente al procesamiento penal de éste, que se vio obligado a permanecer en la cárcel doce años más sin ser sentenciado; ha tenido una “explicación” -sincronizada- en medios de información, columnistas, algunos abogados y, opinantes profesionales; con un sesgo raro, por intelectualmente deshonesto, atribuyendo la falta de sentencia a la existencia de la prisión preventiva oficiosa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

En seguida, hacen pública la petición de que desaparezca ese tipo de prisión porque, sostienen, es una pena anticipada. Según tal explicación, lo que hizo que a Vallarta no se le aplicara el beneficio jurídico obtenido por su coacusada no fue por voluntad de personas sino, por una cosa: un párrafo escrito en la Constitución. Una explicación de carácter prosopopéyico.

Esa deshonestidad intelectual se hace más notoria cuando es el aspirante a candidato presidencial opositor Tío Ritchie, quien dice: <<Cuidado, los quieren distraer con este montaje y desviarles la atención de lo verdaderamente importante>>. (Salinas Pliego ironiza con libertad de Israel Vallarta; lo llama “reemplazo” de Adán Augusto). Con una lógica singular, muy propia, él ve un montaje en la liberación de Vallarta y no, en las escenas que las televisoras filmaron para su encierro.

Estos modos de apreciación de la realidad coinciden, en tiempo, lógica y argumento con el hecho de que dos organizaciones de la sociedad civil, México Evalúa y Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, “exigen” a la SCJN resolver “a la brevedad”, la “expulsión” de la prisión preventiva oficiosa del orden constitucional y legal mexicano. Esta exigencia siembra inquietud dado que la Corte atraviesa por una coyuntura especial, en la que los actuales ministros que la integran concluyen su periodo en el cargo el próximo 31 de agosto; y, los nuevos ministros electos, tomarán posesión del cargo al día siguiente. ¿A qué grupo de ministros estarán pidiendo resolver este asunto “a la brevedad”?

Los argumentos que exponen en favor de su propuesta son consultables en (Piden a la Corte resolver expulsión de la prisión preventiva en México; “es completamente injustificado”, argumentan). Destaca entre ellos, por similitud de lógica argumental con el caso Vallarta, el que dice: <<Pues en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos García Rodríguez y Tzompaxtle Tecpile contra el Gobierno y autoridades de México, se señala que la prisión preventiva oficiosa es contraria al derecho a la libertad personal, al derecho a ser oído, a la presunción de inocencia, a la independencia judicial y a la igualdad ante la ley, contenidos en los artículos 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México es parte>>.

Lo raro de dicha exigencia es que la petición que dichas organizaciones elevan a la SCJN, no forma parte de ningún juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad ni controversia constitucional en que sean parte legítima o tengan interés jurídico. El hecho de que en las sentencias que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “se señala” lo que indican, sobre la prisión preventiva oficiosa, no les autoriza a pedir a aquella, resuelva “la expulsión” de esta figura, del orden constitucional y legal mexicano. En estos casos, en que la Corte IDH responsabiliza al Estado mexicano, las sentencias que dicta las remite al jefe de Estado; o sea, al presidente de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que, en cumplimiento a sus sentencias, por su conducto, se adopten las medidas legislativas necesarias para que la legislación interna, que pueda contrariar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sea modificada y adecuarla con ella. También, desde luego, para sancionar a las autoridades violadoras de derechos humanos, se repare el daño a las víctimas y se garantice la no repetición de los actos de autoridad. En este sentido, la petición que las organizaciones hacen a la SCJN, es impropia procedimentalmente hablando, por carecer ese tribunal de atribuciones legales para hacerlo.

La condena contra el Estado mexicano, en el primer caso, se dio porque: <<…determinó que se vulneraron los derechos humanos de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, por la aplicación en su perjuicio del arraigo y la prisión preventiva en su contra, al haber permanecido en un régimen de restricción a la libertad personal por más de 17 años>>. (Ver parágrafo 142), (resumen_482_esp.pdf). <<Por otro lado, la figura de la prisión preventiva oficiosa, que fue aplicada a las víctimas del caso, se encontraba regulada en el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000, y a partir del año 2008 fue incorporada a la Constitución Política de México>>.

La Corte IDH narró los hechos: <<Daniel García fue detenido en la Ciudad de México, el 25 de febrero de 2002, cuando fue llevado por policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) a rendir declaración ante el Ministerio Público en relación con el homicidio ocurrido 5 de septiembre de 2001 de María de los Ángeles Tamés, regidora de Atizapán de Zaragoza. Ese mismo día fue interrogado y fue decretada una medida de arraigo que implicó que fuera confinado por 47 días hasta que, el 16 de abril de 2002, fue emitido el “Auto de Formal Prisión”. En esa fecha, el Ministerio Público Federal ejerciera acción penal en su contra por los delitos de extorsión, fraude, delincuencia organizada y homicidio calificado. Asimismo, el 25 de octubre de 2002, Reyes Alpízar, quien también había sido vinculado al homicidio de la regidora de Atizapán, fue detenido por agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la PGJEM en la vía pública luego de que se le solicitara una identificación y de que tratara de darse a la fuga. Ese mismo día, fue interrogado y se decretó una medida de arraigo en su contra que se prolongó por 34 días, hasta que el 30 de noviembre de 2002 fuera emitido el auto formal de prisión por los delitos de homicidio calificado, cohecho y delincuencia organizada>>.

En el segundo caso, el RESUMEN OFICIAL EMITIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. CASO TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS VS. MÉXICO. SENTENCIA DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2022, dice: <<El 7 de noviembre de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos…dictó sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de México (sic) por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, contenidos en los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención”), en relación con las obligaciones de respeto y de adoptar disposiciones de derecho interno contenidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Esas violaciones a la Convención fueron cometidas en perjuicio de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, y se produjeron en el marco de su detención y privación a la libertad, del proceso penal del cual fueron objeto, de una medida de arraigo que les fue impuesta, y del período durante el cual estuvieron en prisión preventiva. Los hechos tuvieron lugar entre los años 2006 y 2008>>.

En la sentencia establece: <<El caso aborda el análisis de dos figuras que se encuentran establecidas en la normatividad mexicana: el arraigo y la prisión preventiva. Por una parte, la figura del arraigo estaba contemplada en el Código Federal Procesal Penal de 1999 y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de 1996 para la época en que ocurrieron los hechos del presente caso. (…). Por otro lado, la figura de la prisión preventiva, que fue aplicada a las víctimas del caso, se encontraba regulada en el Código Federal Procesal Penal de 1999, y a partir del año 2011 (sic) fue incorporada a la Constitución Política de México la figura de la prisión preventiva oficiosa>>. Puede observarse, aquí, la distinción hecha entre, la figura “aplicada a las víctimas”; y, la figura “incorporada a la Constitución”, aludiendo a tiempos distintos.

Las similitudes de tiempo observables en ambos casos son: la detención de Cassez y Vallarta ocurre el 8 de diciembre de 2005; la de García Rodríguez el 25 de febrero de 2002; Reyes Alpízar, el 25 de octubre de 2002; y las de Gerardo Tzompaxtle Tecpile, Jorge Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, el 12 de enero de 2006. Es decir, todos estos hechos ocurrieron siendo presidente de la república Vicente Fox Quesada. En cada caso las autoridades señaladas de violación a derechos humanos aplicaron la legislación local y federal vigente en la fecha en que ocurrieron esos hechos. Y, esta legislación aplicada, fue la materia de estudio en las sentencias de la Corte IDH, según se aprecia de los extractos.

Ahora bien, si la prisión preventiva oficiosa fue incorporada a la CPEUM, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de junio de 2008; y, como figura constitucional -por obvia razón- no se aplicó a ninguno de los tres casos mencionados, ¿cuál es la razón de que dicha figura sea responsabilizada de que Israel Vallarta permaneciera en prisión por doce años más, después de la sentencia de la SCJN que ordenó liberar a Florence Cassez? O, ¿Por qué pedir la expulsión de la figura, basándose en las sentencias de la Corte IDH, cuando estas no abordaron su estudio en tales casos? La figura no pudo aplicarse retroactivamente, en perjuicio de Vallarta, por prohibirlo la Constitución. Y, si bien, en la sentencia de García Rodríguez se habla de la figura, cuestionándola, se alude a <<la prisión preventiva oficiosa, que fue aplicada a las víctimas del caso, se encontraba regulada en el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000>>. ¿Por qué razón, bajo este argumento, aquellas organizaciones, piden a la SCJN la “expulsión” de la figura constitucional incorporada con posterioridad a los hechos? Tres hechos coinciden en el despliegue de esta sincronía argumental.

Uno, las organizaciones peticionarias nacen durante la gestión presidencial de Felipe Calderón; México Evalúa, creada en 2010, describe su trabajo diciendo: <<Realizamos estudios imparciales, independientes y apartidistas con el apoyo de académicos y expertos>>; y, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C., dice: <<Somos una organización no gubernamental apolítica y no religiosa creada en 2011 con sede en la Ciudad de México>>. Su trabajo “apolítico” y “apartidista” se inscribe en la misma línea ideológico política en que se ubican los detractores de la liberación de Vallarta.

Dos, en ambos casos, se pronuncian por la eliminación de la prisión preventiva oficiosa que, por disposición del artículo 19 Constitucional, se impone, automáticamente, contra inculpados por delitos de: <<abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, delito de terrorismo y de los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, de la salud, del libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, en los términos fijados por la ley. A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa>>.

Tres, la exigencia del gobierno de Estados Unidos (EU) al gobierno mexicano para combatir a la delincuencia organizada; el notable incremento de la criminalidad en todo el país; y, que el incremento de la delincuencia se está convirtiendo en la principal bandera política antigubernamental.

Ocurridos en un tiempo específico, los tres casos exhibieron una manera concreta de ejercer el poder público fuera de toda norma política, jurídica y moral; dando sentido a una concepción ideológica y a un método de gobernar. Someter, privándola de su sentido ético, a la impartición de justicia para encubrir esos despropósitos es también una forma de concebir el uso del poder político. Pretender favorecer legalmente a la delincuencia dura, para intentar con su ayuda obtener beneficios electorales es una lógica de actuación inexplicable, e inaceptable por su deshonestidad intelectual.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 08 de agosto de 2025.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO

