Protestan locatarios del mercado de Amalucan porque desconocen pormenores de obras que iniciará la Comuna

Locatarios del mercado de Amalucan protestaron este jueves en las oficinas de la Secretaría de Gobernación Municipal debido a que desconocen los pormenores de las obras que el ayuntamiento realizará en el centro de abasto con una inversión de 9 millones de pesos.

Los locatarios adheridos a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre exigieron que la Comuna reconozca y dialogue con Tania Flores, además de que no se permita la intromisión de comerciantes como Rafael López, que sin tener alguna representación, se ostenta como líder y quiere “negociar” con el ayuntamiento.

En la protesta, aclararon que no se oponen a la obra de la Comuna pero sí quieren que se les consulte para que no ocurra lo mismo que en 2021 cuando la ex alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, quiso imponer la demolición del inmueble para construir otro con recursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), obra que fracasó.

Tras dialogar con funcionarios de la Comuna, Fernando Alonso, uno de los dirigentes de la organización, cuestionó que el gobierno municipal pretenda colocar techo traslúcido en el mercado, ya que ese tipo de material con el calor corre el riesgo de debilitar las estructuras y se puede ocasionar un accidente.