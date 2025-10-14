Localizan tres cadáveres con signos de tortura en Tilapa, Tecali de Herrera y Tlahuapan

En las últimas 24 horas, autoridades estatales y municipales localizaron tres cadáveres que habrían sido abandonados con signos de tortura en distintos puntos del estado: Tilapa, Tecali de Herrera y Santa Rita Tlahuapan. De acuerdo con las primeras indagatorias periciales, las tres víctimas habrían sido asesinadas en otros lugares y posteriormente abandonadas en los sitios donde fueron encontradas. Los tres cuerpos permanecen en calidad de desconocidos.

El primer hallazgo ocurrió esta mañana en Tilapa, cuando pobladores de la inspectoría de San Pedro localizaron una bolsa de plástico con forma humana y manchas de sangre. Al intentar moverla, descubrieron que en su interior había restos de una persona aparentemente descuartizada.

Ante la situación, solicitaron apoyo a los servicios de emergencia a través del 911. Al sitio arribaron agentes de la Policía Municipal y Estatal, quienes confirmaron que se trataba de restos humanos.

Durante las entrevistas iniciales, los vecinos informaron que la noche del lunes observaron a un hombre que dejó una bolsa de basura en la vía pública, cerca del viejo molino, y posteriormente se retiró del lugar a bordo de una motocicleta. Sin embargo, no pudieron identificar su rostro.

Tras el reporte, la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de los restos y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para los trabajos de identificación. Hasta el cierre de esta edición, la zona permanece acordonada y bajo resguardo policial.

Abandonan cuerpo en la carretera Tecali Herrera–Tepeaca

La tarde-noche del lunes, una familia que circulaba sobre la carretera Tecali Herrera–Tepeaca se detuvo a la altura de la junta auxiliar de San Luis Ajajalpan, ya que uno de sus integrantes necesitaba descender del vehículo. Al hacerlo, notaron entre la maleza lo que parecía ser un cuerpo humano.

Al acercarse confirmaron que se trataba de un cadáver en avanzado estado de descomposición. Los testigos acudieron directamente a la comandancia de la Policía Municipal para realizar el reporte, ya que no se registró llamada al 911.

Agentes de la Policía Municipal, Estatal y de la Guardia Nacional acudieron al sitio, donde confirmaron el hallazgo y notificaron a la FGE. Durante el levantamiento del cuerpo, peritos del área especializada en homicidios determinaron que la víctima presentaba múltiples heridas y llevaba varios días sin vida.

El análisis preliminar apunta a que fue asesinada en otro sitio y posteriormente abandonada en el lugar. Esta hipótesis se sustenta en la ausencia de casquillos percutidos o del arma homicida en la zona.

Hallan cadáver con huellas de tortura en Santa Rita Tlahuapan

Agentes de la Policía Municipal de Santa Rita Tlahuapan localizaron la noche del lunes un cuerpo sin vida y con signos de tortura en las inmediaciones de la carretera federal México–Puebla, casi en los límites con Río Frío, Estado de México.

De acuerdo con el reporte oficial, los elementos realizaban un recorrido de vigilancia cuando detectaron a un costado de la carretera lo que parecía ser un cuerpo humano recostado. Al acercarse, confirmaron que se trataba de un cadáver.

El hallazgo fue reportado a la FGE, mientras los uniformados acordonaron el área y solicitaron apoyo de corporaciones estatales y federales.

Los peritos constataron que el cuerpo presentaba diversas heridas, pero debido a su estado no fue posible precisar su edad ni su género. Fue trasladado al Semefo de la capital para las labores de identificación.

Las primeras líneas de investigación coinciden con los otros dos casos: la víctima habría sido asesinada en otro punto y abandonada en el sitio del hallazgo.

Cabe destacar que los policías municipales reportaron que en esa misma zona se han realizado previamente labores de búsqueda de personas desaparecidas coordinadas por la Comisión de Búsqueda del Estado y colectivos de madres buscadoras.

Por los tres homicidios y posterior abandono de cuerpos, únicamente en el caso de Tilapa se cuenta con la descripción de la persona que habría dejado los restos. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas en ninguno de los casos.

Te puede interesar: Encuentran cadáver en un pozo de vivienda en San Matías Cocoyotla; habría estado un mes en descomposición