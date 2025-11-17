Localizan sin vida a mujer en Los Reyes de Juárez; pareja de la víctima es el principal sospechoso

Al mediodía del domingo, una mujer de 32 años fue encontrada sin vida dentro de su domicilio, ubicado en el barrio El Alto, en el municipio de Los Reyes de Juárez. De acuerdo con las primeras indagatorias, el principal sospechoso es su pareja sentimental.

Vecinos de la zona encontraron a dos menores de 4 y 6 años deambulando solos a varios metros de la vivienda. Tras reconocerlos, se acercaron para preguntar por su madre o padre, pero los niños no respondieron, por lo que decidieron acompañarlos hasta su hogar.

Al llegar a la casa, una construcción con techo de láminas y bolsas de nailon utilizadas como puertas, constataron que la madre de los menores no reaccionaba y parecía estar inconsciente. Ante ello, solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Minutos después acudieron agentes de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil.

Una vez dentro, los socorristas hallaron el cuerpo de la mujer recostado sobre un colchón, sin signos vitales. En la primera revisión detectaron que presentaba múltiples huellas de golpes en diversas partes del cuerpo.

Por lo anterior, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar el levantamiento del cadáver, iniciar la carpeta de investigación y garantizar el resguardo de los menores.

El ayuntamiento de Los Reyes de Juárez confirmó que la víctima había enfrentado previamente episodios de violencia física por parte de su esposo, los cuales fueron atendidos por la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres. No obstante, la FGE no ha precisado si la mujer interpuso alguna denuncia por violencia familiar.

Versiones extraoficiales señalan que la víctima era originaria de Amozoc, donde vivió varios años tras contraer matrimonio, y posteriormente se trasladó con su familia al municipio de Acajete. En ambos lugares habría sufrido violencia familiar.

Peritos de la FGE detectaron indicios de excavación en el patio del domicilio, lo que refuerza la hipótesis de que el principal sospechoso intentó ocultar el cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades ministeriales no han informado si el señalado ha sido localizado o detenido. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro regional para la necropsia de ley y aún no se confirma si ya fue reclamado por sus familiares.

Puedes leer: Desde 2021 en Puebla hay 240 probables feminicidios que no han llegado a juicio: Figueiras