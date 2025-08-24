Localizan sin vida a Armando Trujillo, reportado como desaparecido; autoridades confirman que no está ligado a decapitados en Tlaxcala

La noche del sábado, familiares de Armando Trujillo Miranda fueron notificados oficialmente sobre la localización del cuerpo sin vida del joven de 29 años, quien había sido reportado como desaparecido a inicios de agosto. Sus restos permanecían en el Servicio Médico Forense (Semefo) de la capital poblana desde el pasado 5 de agosto, sin que hasta la noche del sábado hubiera sido identificado.

En entrevista con La Jornada de Oriente, Mariana Trujillo, hermana de la víctima, confirmó que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) descartó que Armando estuviera vinculado con los restos humanos hallados en los límites entre Puebla y Tlaxcala la semana pasada.

Hasta ahora, la FGE no ha clarificado la causa de la muerte. No obstante, la familia Trujillo Miranda exigió a los medios de comunicación cesar la difusión de versiones que relacionen al joven con las seis cabezas abandonadas el pasado 19 de agosto en territorio tlaxcalteca.

Consideran que esa narrativa ha revictimizado innecesariamente a Armando y afectado la memoria de quien, aseguran, fue un hombre trabajador y dedicado.

Un día después del hallazgo en Tlaxcala, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que dos de las cabezas correspondían a hombres con reporte de desaparición en Puebla. Las víctimas fueron identificadas como Pablo Guevara Ramírez, de 37 años, visto por última vez el 8 de agosto, y Óscar Fernando Martínez Méndez, de 18 años, desaparecido desde el 25 de julio. Ambos habrían sido vistos por última vez en la capital poblana.

Armando Trujillo, en cambio, fue reportado como desaparecido desde el 2 de agosto, cuando se le vio por última ocasión en la colonia Azcárate, cerca de las 13:39 horas. De acuerdo con su hermana Mariana, trabajaba en la plataforma Mercado Libre, además de desarrollar una empresa de mercadotecnia. Entre sus pasiones estaban la lectura y la escritura.

“Nuestro hermano merece ser recordado con verdad y amor, no vinculado injustamente a titulares sensacionalistas. Confiamos en que las autoridades esclarezcan los hechos y que su memoria quede limpia, como corresponde a la persona noble, culta y llena de vida que fue”, expresó la familia en un comunicado dirigido a este medio.

Hasta el cierre de esta edición, la FGE mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar las circunstancias de la muerte de Armando Trujillo. Sus familiares han pedido respeto a su duelo y privacidad, insistiendo en que la memoria del joven debe preservarse lejos de especulaciones.

