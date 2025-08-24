Domingo, agosto 24, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Localizan sin vida a Armando Trujillo, reportado como desaparecido; autoridades confirman que no está ligado a decapitados en Tlaxcala

Familiares piden dejar de relacionar al joven de 29 años con las cabezas localizadas el pasado lunes

Localizan sin vida a Armando Trujillo, reportado como desaparecido; autoridades confirman que no está ligado a decapitados en Tlaxcala
Localizan sin vida a Armando Trujillo, reportado como desaparecido; autoridades confirman que no está ligado a decapitados en Tlaxcala
Isaí Pérez Guarneros

La noche del sábado, familiares de Armando Trujillo Miranda fueron notificados oficialmente sobre la localización del cuerpo sin vida del joven de 29 años, quien había sido reportado como desaparecido a inicios de agosto. Sus restos permanecían en el Servicio Médico Forense (Semefo) de la capital poblana desde el pasado 5 de agosto, sin que hasta la noche del sábado hubiera sido identificado.

En entrevista con La Jornada de Oriente, Mariana Trujillo, hermana de la víctima, confirmó que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) descartó que Armando estuviera vinculado con los restos humanos hallados en los límites entre Puebla y Tlaxcala la semana pasada.

Hasta ahora, la FGE no ha clarificado la causa de la muerte. No obstante, la familia Trujillo Miranda exigió a los medios de comunicación cesar la difusión de versiones que relacionen al joven con las seis cabezas abandonadas el pasado 19 de agosto en territorio tlaxcalteca. 

Consideran que esa narrativa ha revictimizado innecesariamente a Armando y afectado la memoria de quien, aseguran, fue un hombre trabajador y dedicado.

También puedes ver: Abandonan seis cabezas humanas con narcomensaje en límites de Puebla y Tlaxcala

Un día después del hallazgo en Tlaxcala, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que dos de las cabezas correspondían a hombres con reporte de desaparición en Puebla. Las víctimas fueron identificadas como Pablo Guevara Ramírez, de 37 años, visto por última vez el 8 de agosto, y Óscar Fernando Martínez Méndez, de 18 años, desaparecido desde el 25 de julio. Ambos habrían sido vistos por última vez en la capital poblana.

Armando Trujillo, en cambio, fue reportado como desaparecido desde el 2 de agosto, cuando se le vio por última ocasión en la colonia Azcárate, cerca de las 13:39 horas. De acuerdo con su hermana Mariana, trabajaba en la plataforma Mercado Libre, además de desarrollar una empresa de mercadotecnia. Entre sus pasiones estaban la lectura y la escritura.

“Nuestro hermano merece ser recordado con verdad y amor, no vinculado injustamente a titulares sensacionalistas. Confiamos en que las autoridades esclarezcan los hechos y que su memoria quede limpia, como corresponde a la persona noble, culta y llena de vida que fue”, expresó la familia en un comunicado dirigido a este medio.

Hasta el cierre de esta edición, la FGE mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar las circunstancias de la muerte de Armando Trujillo. Sus familiares han pedido respeto a su duelo y privacidad, insistiendo en que la memoria del joven debe preservarse lejos de especulaciones.

Leer más: La FGE no ha confirmado que Armando Trujillo sea una de las víctimas de los decapitados que fueron encontrados este martes

Temas

Más noticias

Nacional

Hijo de JC Chávez enfrentará proceso penal en libertad

Denise Lucero -
Julio César Chávez Carrasco, conocido como Julio César Chávez Jr, enfrentará proceso penal por ser presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y...
Internacional

Mueren en el Mediterráneo tres niñas migrantes en su intento de llegar a Italia

La Jornada -
Barcelona. Tres niñas hermanas murieron después de que una lancha de goma sobrecargada comenzara a hacer aguas en mal tiempo cuando intentaba cruzar el...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Linchan a un hombre en Cuautlancingo tras ser acusado de intentar asaltar una tortillería

Isaí Pérez Guarneros -
Un grupo de al menos 20 vecinos de la colonia El Nopalito, en Cuautlancingo, golpearon hasta la muerte a un hombre acusado de intentar...

Familiares de Nathalia Eileen, niña desaparecida en enero, exigen saber si está viva o muerta

Isaí Pérez Guarneros -
Este miércoles se llevó a cabo la audiencia inicial contra la madre de Nathalia Eileen Lima Apreza, niña de 3 años reportada como desaparecida...

A golpes asesinan a trabajador de una tortillería en el centro de Izúcar

Isaí Pérez Guarneros -
La mañana de este lunes, trabajadores de la tortillería La Poblanita, ubicada en el centro de Izúcar de Matamoros, encontraron el cuerpo sin vida...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025