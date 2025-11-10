Localizan en Tilapa los cadáveres de Irma Perches y Francisco Bravo, reportados como desaparecidos en Izúcar

La tarde del sábado, autoridades ministeriales lograron identificar dos cuerpos sin vida localizados esa misma mañana en campos de cultivo de caña, en la entrada de la junta auxiliar de Cuexpala, perteneciente al municipio de Tilapa.

Ambos correspondían a los jóvenes reportados como desaparecidos el pasado 14 de octubre en Izúcar de Matamoros: Irma Daniela Perches Flores, de 20 años, y Francisco Javier Antonio Bravo, de 32. Aunque los cadáveres se encontraban en avanzado estado de descomposición, las características de sus vestimentas y la información proporcionada por sus familiares permitieron su identificación.

La madre de Irma Daniela, María Antonieta Flores, relató que la última persona que vio con vida a su hija fue su presunta pareja sentimental, de nombre Vladimir. Según lo declarado, ambos fueron vistos discutiendo en las inmediaciones de los bares de la “zona de tolerancia”. Tras ello se retiraron a bordo de la motocicleta de la joven, una Italika 125 negra, lo que también fue confirmado por una testigo cercana a la familia.

Por esta razón, Flores acudió al domicilio del joven, quien negó haber visto a Irma. Aunque no fue señalado directamente como responsable, insistió en que tenía un testimonio que lo ubicaba en otro sitio en el momento de los hechos.

“Ya lo fui a ver. Él me dijo que nunca había visto a mi hija y que no podía hacerle daño. Entonces le dije: ‘Mira, yo desconfío ahora hasta de mi sombra. Dime dónde está, dime si le pegaste, si la dañaste o si la mataste. Solo dime dónde la dejaste’”, recordó la madre.

Después de este intercambio, el joven regresó a la zona de tolerancia para preguntar en los bares si Irma había vuelto. La última comunicación que María Antonieta recibió de su hija fue un mensaje enviado el 14 de octubre: “Tranqui ma, estoy bien, ya voy para casa porque tengo hambre, llego en un rato”. Ese regreso nunca ocurrió.

La mujer también denunció ante medios locales que el Ministerio Público no le brindó un trato adecuado y le pidió “tener paciencia”. Aseguró que el apoyo de las autoridades en Izúcar de Matamoros fue nulo.

“Aquí en Izúcar no he tenido nada de apoyo. Yo me fui a la Ciudad de México y allá el trato es bien diferente, te atienden de otra forma”, expresó.

Recordó que durante la presentación de la denuncia, el MP omitió registrar en la ficha de búsqueda que Irma desapareció a bordo de su motocicleta, dato que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) de la capital poblana corroboró al revisar los reportes de personas no identificadas.

“Cuando fui al Semefo, el personal me comentó que el fiscal tuvo que haber puesto que ella desapareció a bordo de su moto, pero no lo hizo”, agregó.

En cuanto a Francisco Javier Antonio Bravo, su desaparición se reportó ese mismo 14 de octubre cuando salía del barrio de Los Reyes. Según la versión de María Antonieta, este joven vivía en el mismo barrio que Vladimir, la última persona que fue vista con Irma.

Versiones extraoficiales señalan que Irma Perches y Francisco Bravo se conocían, pero corresponderá a las autoridades esclarecer su relación y determinar si existe una conexión entre ambos casos, así como las circunstancias de su hallazgo en la misma zona.

Al cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha informado si se ha realizado alguna detención. Los cuerpos fueron trasladados al Semefo de la capital para determinar la causa de muerte y confirmar plenamente sus identidades.

Encuentran a José Martín Jiménez tras siete años de búsqueda

Finalmente, el Colectivo Voz de los Desaparecidos informó este fin de semana que, tras siete años de búsqueda, fue localizado sin vida José Martín Jiménez González. Su madre, Minerva González, de 83 años, fue citada por la FGE para identificar restos humanos que podrían corresponder a su hijo.

Confirmada la identidad, los restos le fueron entregados para su sepultura en Amozoc.

Jiménez González fue visto por última vez el 22 de noviembre de 2018, cuando salió de su domicilio en Chachapa para vender toallas en los mercados de Acatzingo y Tepeaca.