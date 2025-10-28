Localizan con vida a la maestra Jessica Portillo en Querétaro; será trasladada a Puebla por la FGE

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó esta noche que la maestra Jessica Portillo Aguilar, de 43 años, reportada como desaparecida desde el pasado 23 de octubre, fue localizada con vida en el estado de Querétaro, como resultado de las operaciones de búsqueda coordinadas entre autoridades ministeriales de ambas entidades.

De acuerdo con la información oficial, Portillo Aguilar se encuentra actualmente en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Querétaro y, en las próximas horas, será trasladada a la ciudad de Atlixco para reunirse con sus familiares y rendir su declaración ante el Ministerio Público.

Según versiones de allegados, la docente, adscrita a la telesecundaria Rafael Moreno Valle, en la comunidad de Axocopan, municipio de Atlixco, fue vista por última vez la mañana del jueves 23 de octubre, cuando viajó a la capital poblana en un autobús de la línea Oro. Desde ese momento su familia perdió contacto con ella.

Más tarde, alrededor de las 18:30 horas, lograron comprobar que la última ubicación registrada en su teléfono celular correspondía a la zona de Plaza Dorada, en la ciudad de Puebla.

Fuentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Desapariciones informaron que una de las líneas de indagación consideraba la posibilidad de que su ausencia estuviera relacionada con un problema de carácter económico.

Sin embargo, Jorge Sánchez Flores, secretario de Trabajo y Conflictos de la Delegación 239 de Escuelas Telesecundarias, afirmó este lunes que la maestra Portillo, en su calidad de tesorera del plantel, no había retirado recursos ni cometido irregularidades financieras en la telesecundaria de Axocopan.

“No podemos permitir que se manche el nombre de una trabajadora de la educación sin pruebas. Exigimos respeto, verdad y una investigación transparente. Hoy no pedimos favores, pedimos justicia”, declaró el dirigente a medios de comunicación tras una reunión con la Secretaría de Gobernación estatal.

Las declaraciones se dieron luego de que diversos medios atribuyeran la línea de investigación económica a un presunto desfalco en la institución educativa, versión que los compañeros de la docente rechazaron categóricamente. Será en las próximas horas cuando la Fiscalía amplíe la información sobre las causas de su ausencia.

La FGE destacó que la localización de la maestra fue posible gracias a trabajos coordinados de inteligencia y al intercambio de información entre las fiscalías de Puebla y Querétaro.

Cabe recordar que el pasado domingo, familiares y compañeros de Jessica Portillo, integrantes de la Sección 51 del SNTE, bloquearon durante más de cinco horas la caseta de cobro de la autopista Siglo XXI, que conecta Atlixco con Puebla, en protesta por la falta de resultados en la investigación.

Durante la movilización, los manifestantes denunciaron que la Fiscalía no había proporcionado avances sobre el caso. Tras el bloqueo, se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que la agente del Ministerio Público Evelyn Velarde informó que existían ya líneas de investigación definidas, aunque no podían revelarse por motivos de secrecía.

Finalmente, la FGE adelantó que en las próximas horas dará a conocer más información oficial sobre el estado de salud de la maestra y los detalles de su traslado a territorio poblano.