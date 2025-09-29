Domingo, septiembre 28, 2025
Localizan cabeza humana en centro de Acatzingo; FGE indaga posible manipulación de la escena

Investigan por qué policías locales movieron restos humanos sin notificar a la Fiscalía

Cabeza humana hallada en Acatzingo junto a narcomensaje; FGE indaga a policías por presunta manipulación de la escena del crimen
Isaí Pérez Guarneros

La tarde de este domingo se confirmó que la noche anterior fue localizada una cabeza humana junto con una cartulina con mensajes amenazantes en las inmediaciones del Santuario de Nuestra Señora de los Dolores, en pleno centro de Acatzingo.

No obstante, la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el actuar de policías municipales que, tras llegar al sitio, trasladaron los restos envueltos en una colcha sin dar aviso a las autoridades ministeriales. Según los reportes, los agentes llevaron la cabeza a las inmediaciones de la Subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a un costado de la autopista Puebla-Orizaba, donde posteriormente notificaron el hallazgo.

De acuerdo con las primeras indagatorias, transeúntes alertaron a los servicios de emergencia sobre el hallazgo en el centro de la ciudad. Al acudir al lugar, los policías municipales no acordonaron la zona ni notificaron a la FGE, lo que derivó en sospechas de alteración de la escena.

Hasta el cierre de esta edición se desconoce por qué los uniformados tomaron tal decisión o si recibieron órdenes de un mando superior. El ayuntamiento encabezado por Germán Coleote Jiménez no ha emitido postura oficial.

La cabeza fue enviada al anfiteatro de la región para su identificación. Versiones extraoficiales refieren que podría pertenecer a una persona residente de Tecamachalco.

El narcomensaje encontrado en el lugar fue atribuido a los grupos criminales Los Tepeacas y Los Caltencos, que mantienen una disputa con otras organizaciones por el control de actividades ilícitas como el robo de combustible en municipios de Tepeaca, Acatzingo, Tecamachalco, Quecholac y Palmar de Bravo.

Será en las próximas horas cuando la FGE determine si iniciará una investigación formal por la presunta manipulación de la escena, conducta tipificada en el Código Penal del estado como obstrucción de la justicia; así como la ampliación informativa del caso. Hasta ahora, el cuerpo al que pertenece la cabeza no ha sido localizado.

