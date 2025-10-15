Localizan a tres desaparecidos en Huauchinango; uno de ellos con vida

Tres personas que habían sido reportadas como desaparecidas tras los recientes fenómenos meteorológicos en la Sierra Norte de Puebla fueron localizadas, con el lamentable saldo de dos fallecimientos y una con vida.

​Como resultado de las intensas acciones de búsqueda, Celeste Barrios Muñoz fue hallada sin vida en la presa de Tenango de las Flores, en Huauchinango.

Asimismo, se confirmó el deceso de Fernando Meléndez Ríos, cuyo cuerpo fue encontrado en el municipio de Xicotepec de Juárez.

​En contraste, José Manuel Moisés Santos fue localizado con vida en Huauchinango, y actualmente está recibiendo atención médica y acompañamiento institucional por parte de las autoridades.

​El gobierno de Puebla expresó su solidaridad con las familias afectadas por las pérdidas y reafirmó su compromiso de mantener las labores de búsqueda, rescate y atención a las víctimas.

Las autoridades estatales aseguraron que continuarán trabajando de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno, priorizando la protección y el bienestar de la población bajo un enfoque humanitario y sensible.