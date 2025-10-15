Martes, octubre 14, 2025
NoticiasEstado

Localizan a tres desaparecidos en Huauchinango; uno de ellos con vida

Localizan a tres desaparecidos en Huauchinango; uno de ellos con vida
Yadira Llaven Anzures

Tres personas que habían sido reportadas como desaparecidas tras los recientes fenómenos meteorológicos en la Sierra Norte de Puebla fueron localizadas, con el lamentable saldo de dos fallecimientos y una con vida.

​Como resultado de las intensas acciones de búsqueda, Celeste Barrios Muñoz fue hallada sin vida en la presa de Tenango de las Flores, en Huauchinango.

Asimismo, se confirmó el deceso de Fernando Meléndez Ríos, cuyo cuerpo fue encontrado en el municipio de Xicotepec de Juárez.

​En contraste, José Manuel Moisés Santos fue localizado con vida en Huauchinango, y actualmente está recibiendo atención médica y acompañamiento institucional por parte de las autoridades.

​El gobierno de Puebla expresó su solidaridad con las familias afectadas por las pérdidas y reafirmó su compromiso de mantener las labores de búsqueda, rescate y atención a las víctimas.

Las autoridades estatales aseguraron que continuarán trabajando de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno, priorizando la protección y el bienestar de la población bajo un enfoque humanitario y sensible.

Temas

Más noticias

Internacional

Ejército israelí mata a nueve palestinos; eran una “amenaza inmediata”, dicen militares

La Jornada -
Afp Gaza, Territorios Palestinos. La Defensa Civil de Gaza afirmó que las fuerzas israelíes mataron a nueve palestinos en distintos incidentes el martes, mientras que el...
Nacional

EU revoca visas a más de 50 políticos mexicanos en nuevo frente de guerra contra las drogas

La Jornada -
Reuters Ciudad de México. El gobierno estadounidense revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en medio de la ofensiva de la...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Ya suman 15 los muertos en Puebla por deslaves

Yadira Llaven Anzures -
La tragedia en la Sierra Norte de Puebla se agravó la noche de este martes, al confirmarse la localización de dos cuerpos sin vida...

En Pahuatlán siguen incomunicadas cinco pueblos; ya repartieron despensas del DIF

Martín Hernández Alcántara -
Pahuatlán es uno de los municipios que padecen la mayor emergencia, porque al mediodía de este martes 13 de octubre, el sexto día de...

Edil de Zihuateutla politiza entrega de apoyos a damnificados en bolsas guinda, color oficial de Morena

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la emergencia por las severas lluvias en la Sierra Norte de Puebla, el ayuntamiento de Zihuateutla, encabezado por la presidenta municipal...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025