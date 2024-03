Lo que no queremos y necesitamos cambiar

Reiterada es la consecuencia de los megaproyectos, tanto los que se publicitan como mejoras a las economías de los estados del sur y sureste mexicano, como las que de manera menos conocida brindan apoyo a las zonas industriales del centro y el Bajío, así como las de la franja de la frontera norte del país. Los métodos de despojo, la migración forzosa a ciudades y a los países del norte y golpe a las bases de sobrevivencia, representan también el festejado lugar como principal socio comercial de Estados Unidos y la expectativa de ese capital imperialista de aprovechar la infraestructura para recuperar su capacidad competitiva frente a China.

El dominio político está asociado al campo del imperialismo estadounidense frente a sus competidores, que incluye la relocalización de empresas transnacionales en México, la definición de zonas de intensa acumulación capitalista, tanto militarizada como la soportada en cárteles y grupos de la macrocriminalidad. Además se ubican en el espacio central de reordenamiento internacional de la migración de fuerza de trabajo, la búsqueda del control vía la minería de bienes de la tierra y del agua y el aprovechamiento de los canales de comunicación transoceánicos que se construyen.

Los centros del poder en México siguen dominados por los intereses de la oligarquía financiera. Las candidaturas para las próximas elecciones son evaluadas con encuestas y con análisis de territorios de influencia tanto por los monopolios financieros, las cámaras empresariales y ahora los principales grupos de la macro delincuencia, Esto sucede en una fuerte disputa por el poder político directo del Gobierno y los poderes judiciales y legislativo del Estado mediante la consolidación de un sistema político de coalición pluriclasista y con mezclas ideológicas que antes eran “bipartidistas” (y que siguen aparentando en sus medios, sus redes y sus esclavos cibernéticos ser la salvación de un sistema de partidos hoy en crisis y recomposición).

A la par continúa el desarrollo de la “pacificación” de la sociedad que demanda o se descontenta y desilusiona y que lenta pero constante crece. La pacificación transcurre entre la complicidad de los gobernantes y funcionarios de todos los partidos con la macro delincuencia, busca la reconstrucción regional de sus mercados y territorios o “plazas”, realiza acuerdos con cárteles que incluyen su intervención creciente en los cuerpos policiacos y militares en varias regiones y tareas de contención y protege la impunidad de sus crímenes. Se trata de una guerra neoliberal contra la población y por el dominio territorial del negocio que une descaradamente armas, droga, minería y lavado de dinero.

Esta parte del dominio por coacción, se acompaña de un fuerte trabajo asistencialista de los programas sociales del gobierno federal que individualiza los apoyos, por lo que son escasas las organizaciones sociales independientes preparadas para fortalecer su resistencia al capital: se sobrevive en las familias, pero se reduce la resistencia colectiva. Predominan en este periodo en la izquierda las formas de lucha indirectas: elecciones, foros, consultas, etc.

Contra los intentos de autonomía y poder popular la línea tendencial del Estado es la destrucción del tejido social comunitario, el despojo de territorios, la depredación de la vida, los desplazamientos, los levantones y los desaparecidos y ejecutados.

Los movimientos de insurgencia proletaria, popular y comunitaria siguen cercados, principalmente por labores de inteligencia y operativos que por vía legal o paramilitar buscan cortarles sus vínculos con las bases sociales, incluso controlando sus medios de difusión y autogestión. En esta coyuntura las coaliciones políticas prometen solución a las demandas sociales y cooptan a parte de sus direcciones como sus clientes y colaboradores.

Este es el cuadro del fin de un sexenio en el cual la oligarquía pro imperialista promueve disputas entre sus representaciones políticas, arriesga con desinformación a la desestabilización social acerca de a quién dar los votos individuales de una población influenciable, sea cual sea la coalición que promueve. Y esa oligarquía a cambio goza sin tregua del beneficio económico extraordinario, y del dominio político e ideológico mediático.

La coyuntura electoral está en sus manos, el pueblo consciente y organizado no debe someterse al movimiento de esos poderes en disputa. Los choques y fiebres de los de arriba no son los del pueblo trabajador y las comunidades vinculadas a la resistencia contra el capital y su sistema, aunque el poder político quiere utilizarlos como rehenes de una u otra fuerza.

Es tiempo de resistencia, de preparación y organización en todo el país para defender los bienes naturales y colectivos, reanimar la solidaridad de clase y la vía comunitaria y popular de sobrevivencia. Los pueblos en lucha avanzarán si no concilian con el sistema del capital y sus gobiernos, quienes son los enemigos fundamentales de la vida del pueblo.

La salud en la población jornalera y la necesidad de un nuevo viraje

Por Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas

Entre las y los jornaleros agrícolas persisten las muertes maternas y pediátricas, las muertes por golpes de calor, la desnutrición crónica. Si bien responden con sus saberes ancestrales, el Estado tiene una deuda de garantizar su derecho a la salud

En Sonora recientemente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) informó que hubo una reducción de la pobreza del 2020 a la actualidad, pues 235 mil personas salieron de la pobreza; y para el caso de la pobreza extrema, la cifra alcanzó los 53 mil 800 personas que dejaron de ser consideradas como pobres en situación extrema (no les alcanza para una canasta básica y cuentan por lo menos con tres carencias sociales).

Nos pueden parecer cifras alicientes que reflejan cierta mejoría de la población en condiciones de vulnerabilidad social. Con todo lo positivo, resulta que al visitar alguna comunidad de trabajadores/as agrícolas podemos palpar la falta o endeble cobertura en salud, entre otros rubros. Acceder a los servicios tanto de promoción como de atención a la salud es sin duda una asignatura pendiente. Y lamentablemente, dicha situación es generalizada para el caso de las personas jornaleras de nuestro país. Sin duda, los programas sociales universales del gobierno federal, y aquellos de origen estatal, han paliado las condiciones tan adversas que han imperado durante décadas, pero es difícil contradecir la realidad, la salud, como la educación o la vivienda, aún requieren una fuerte inversión social.

Cabe recordar que la salud como derecho constitucional no solo implica el acceso a medicamentos y/o atención cuando ocurre la enfermedad, sino además a un conjunto de acciones preventivas, sin mencionar que el Estado mexicano debe proporcionar las condiciones que impidan el agravamiento y/o aparición de la enfermedad. En dicho sentido, una vida saludable debe entenderse desde una visión integral que conlleve una nutrición del individuo fuera del alcance de las empresas propulsoras de la comida chatarra, una vida alejada de la violencia social y de accidentes, un saneamiento comunitario vigoroso, la recuperación de cosmovisiones de los pueblos originarios respecto a la salud y enfermedad. Frecuentemente las autoridades gubernamentales cuando refieren la atención a la salud en los diferentes grupos sociales la ciñen solo a aspectos relacionados a consultas médicas, número de atenciones, la distribución de materiales de prevención bucal, sexual y reproductiva, entre otras, pero con poca articulación de los distintos niveles que conlleva un modelo integral de atención a la salud. Es decir, las intervenciones de los sistemas de atención a la salud gubernamental están anclados en el modelo biomédico que impera de manera dominante cuando se piensa en mejorar la salud de las personas.

Es indudable que la población jornalera carece, en varios sentidos, de la mano visible del Estado. Afortunadamente, las capacidades comunitarias tanto de los grupos migrantes que llegan a laborar a los distintos campos agrícolas del centro y norte del país, como de los/as jornaleros/as asentados/as, despliegan un conjunto de acciones de resistencia ante la avalancha de problemas. Así, el conocimiento de la salud incorpora la sabiduría tradicional para atender los padecimientos que les aquejan tras una larga y extenuante jornada laboral. Si por una parte, los programas universales de transferencias monetarias podrían mejor dicha capacidad, ha sido utilizado con relativo éxito el modelo alternativo de atención, en este caso, la medicina tradicional; queda pendiente, por parte de las autoridades gubernamentales de todos los niveles, implementar programas focalizados que puedan mejorar sustantivamente la salud desde una visión más holística que sea capaz de combinar viejos y nuevos saberes, o sea con una perspectiva cultural adecuada. La población jornalera tiene rasgos sui generis que requiere atención especial para que los rezagos históricos sean minimizados y desterrados en el mejor de los casos. Las muertes maternas pediátricas aún persisten, los fulminantes fallecimientos por golpes de calor y la desnutrición crónica no desaparecen. La focalización para atender las carencias múltiples es indispensable. Esperemos que este 2024 sea un año de mayor avance de la justicia social para quienes producen lo que comemos en nuestras mesas.

¿Cuál es el principal poder del ELN? “La legitimidad, el apoyo de la gente”

VOCESENLUCHA.COM*

Entrevista con el Comandante Pablo Beltrán, Jefe de la Delegación de Paz del ELN, tras la finalización del VI Ciclo de la Mesa de Diálogos en Cuba el 6 de febrero de 2024

Son la guerrilla más antigua de América Latina y del mundo. ¿Por qué sigue el ELN activo?

Este año estamos en el año del 60 aniversario, pero si se mira la historia de Colombia, Colombia lleva 75 años de conflicto interno. Quiere decir varias cosas: que los problemas que sufre el pueblo colombiano son muy profundos, que eso hace más válido un camino de solución política, porque han sido 75 años de mucho sufrimiento, mucha guerra y siempre en este tipo de guerras internas es la población la que más sufre; el que menos sufre es el combatiente, porque sabe combatir, y está armado y está organizado y tiene todo, la gente no tiene nada, entonces le toca la peor parte de la guerra, entonces eso explica problemas muy grandes que las élites dominantes se niegan a resolverlas de manera política, diplomática, negociada y siempre acuden a la fuerza. Entonces, son problemas grandes que necesitan fuerzas grandes para resolverse, porque esto no lo va a resolver la capacidad de una sola fuerza. Toca alianzas social y política, sumar, y esta Mesa sirve es para eso, para ganar amigos y aliados para la solución política.

El ELN, con mi experiencia personal, cumple 60 años, llevo 40 años en la dirección del ELN, de esos 40 años estoy haciendo gestiones de solución política 25 años. ¿Qué quiere decir eso? 75 años de guerra interna en Colombia, 60 años de nuestra organización, 25 años del ELN buscando un camino de solución política, son cifras que dicen bastante. (:::)

La última charla que tuvimos fue en el 19, pero en el 21 hubo un estallido social en Colombia. Ese estallido social en Colombia es tan importante como la Independencia de España, en términos históricos. ¿Por qué? Porque ¿quiénes salieron a la calle?, todo el mundo. Crisis de representatividad, crisis de liderazgo, ¿quién representa a esa gente?

Nadie. ¿Qué pedían? Cambios, punto. ¿Por qué se levantaron? Porque comenzó el gobierno de Duque a tratar de imponerles una nueva reforma tributaria, y fueron 3 meses de Colombia, sobre todo la Colombia urbana en las calles, y la Colombia urbana en las calles son jóvenes, que a veces en Colombia se les dice “niní”, que ni estudian ni trabajan. Ese nuevo componente de subjetividades, que llama usted, Vanessa, es el futuro de Colombia, porque ¿de qué depende un país? De su juventud. Y si la juventud no ve futuro se tira a la calle, es la democracia de la calle. ¿Por qué la democracia de la calle? Porque la del Congreso está arruinada. ¿Y qué está arruinado? El sistema de partidos, y está arruinado el andamio del Estado. Entonces a nosotros nos preguntan ¿ustedes qué quieren ser? ¿ustedes quieren ser senadores? No, cómo se le ocurre, Dios me libre (risas), no, esa no es la democracia; no, esto hay que resolverlo de otra manera.

Pero no hemos renunciado a tomar el poder…

Pues más que tomarlo hay que construirlo, hay que hacer ambas cosas. ¿Por qué no nos han acabado en 60 años? Porque tenemos un poder. ¿Qué poder trata de aplastarnos? Nada más y nada menos que el imperialismo estadounidense. Sin un poder el ELN no existiría. ¿Cuál es el principal poder del ELN? La legitimidad, el apoyo de la gente; sin eso, el ELN no existiría. El día que el ELN pierda legitimidad y el apoyo de la población se acaba. Entonces claro, ese poder hay que acrecentarlo. Esa juventud que se lanzó a las calles en el 21 durante 3 meses es un poder que hay que potenciar, que hay que organizar, porque es el que va a producir los cambios. Entonces fíjese la tarea. Ese poder es el que llevó a Petro al gobierno. ¿De dónde salieron 2 millones de votos nuevos? De ese poder. Y claro, comienza a haber cierto desencanto. Porque hubo muchas promesas de cambio, pero al llegar Petro al gobierno todos esos sectores de esa élite que está cómoda con sus privilegios han comenzado a neutralizarlo, a frenarlo, a aliarse con él, unos se alían con él para frenarle en el Congreso para que no prosperen las reformas, otros se quedan afuera para entorpecerle sus cosas, otros desde los grandes medios de comunicación lo atacan, y solamente ven las grietas y las debilidades del gobierno, entonces es un ataque por todos los frentes, y no solo el ataque al gobierno, no, es que no quieren que Colombia cambie, ellos tienen privilegios. El pulso es muy fuerte y se trata de atraer a cada vez más gente a la idea de que hay que resolver los conflictos de Colombia de otra manera diferente que a machetazos.

El ELN lleva ya más de seis décadas luchando por el socialismo. ¿Qué es el socialismo para el ELN?

Tuvimos una reunión con los directores de los principales medios de comunicación colombianos, en octubre cuando estuve en Bogotá, fui con Aureliano, Iván Cepeda y Otty Patiño, fuimos los cuatro y alguien me preguntó, un medio, creo que Noticias 1, la misma pregunta. Yo le dije, hoy estamos por una sociedad postcapitalista, agraria -no más aglomeraciones tipo Shangai-, y más de sentido comunitario que gobernada por estructuras estatales, donde pese más la sociedad que el Estado. Otty Patiño se escandalizó, ¿cómo así?, yo nunca le había escuchado decir eso, nosotros estamos por un capitalismo mejorado o una cosa así dijo. Ahí tenemos la diferencia, expresé. Quizás sectores progresistas quieran un capitalismo mejorado, y piensen que eso es postcapitalismo. En una sociedad como la colombiana no vamos a rellenar las ciudades grandes, tenemos un país muy grande, muy rico para estar en otras partes, y para poder tener una economía al servicio de la gente, y unas instituciones más comunitarias, menos estatales, más participativas, menos representativas, todo eso se puede hacer.

Todo esto es lucha ideológica, ¿en qué sentido? De volver a encontrarle sentido a la vida. Marx decía que lo radical es ir a lo humano, y hoy lo radical es ir a la vida, más allá de lo humano. Cómo es la vida de la gente, del planeta, de las especies, eso es lo radical y esa es la lucha ideológica, ser radicales.

*Fragmentos: el Vídeo y la transcripción de la entrevista completa se puede encontrar eln la página de www.lahaine.org

1974 – Ixcán, Una clase de educación política en Guatemala

Llenos de lombrices y de incertidumbres, los guerrilleros atraviesan la selva. Estas sombras famélicas llevan muchos días caminando a oscuras, bajo un techo de árboles cerrado al sol. A modo de reloj, usan las voces de la espesura: anunciando el amanecer canta el atajacaminos desde el río; al atardecer estalla el escándalo de los loros y los guacamayos; cuando cae la noche chillan los pizotes y tosen los micoleones. Esta vez por primera vez en meses, los guerrilleros escuchan cantar un gallo. Una aldea se acerca.

En esta aldea y en esta sierra manda un terrateniente llamado el Tigre de Ixcán. Como a todos los dueños de la tierra la ley lo exime de responsabilidad criminal. En sus fincas hay horca, azotes y cepos. Cuando la mano de obra local no alcanza el ejército le envía indios en helicóptero, para desmontar selva o recoger gratis el café.

Pocos han visto al Tigre de Ixcán. Todos le temen. A muchos ha matado a muchos ha mandado matar.

Los guerrilleros reúnen a los indios y lo muestran: el Tigre muerto parece un disfraz abandonado.

Eduardo Galeano: Memoria del fuego 3. El siglo del viento.

www.elzenzonte.org

[email protected]

[email protected]