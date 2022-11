Lo que dejó la marcha de la derecha

Para sus promotores de la derecha conservadora, fundamentalmente bajo la guía de Claudio X. González, la marcha que realizaron el domingo pasado en más de cuarenta ciudades del país, fue un éxito. Para el gobierno de la 4T y del presidente López Obrador, no fue tal, pues no les da para avanzar en su postura opositora contra la iniciativa de reforma electoral y menos en la disputa hacia el 2024.

Aun con estas apreciaciones, el dirigente de Unidos, ha convocado inmediatamente después a elaborar el Plan de Gobierno 2024-2030 que, de concretarse, daría un instrumento de confrontación real con lo que ha sido el proyecto representado por el actual gobierno. De esta manera ellos siguen en la pretensión de reconstruir lo que perdieron por la vía de los votos en el 2018.

Sin duda, son tercos y persistentes. Para ellos era secundario debatir sobre el INE, quien nadie ha llamado a desaparecer sino ajustarlo para evitar que se convierta en un instrumento de grupos de poder y partidos. La propuesta habla del mecanismo de elección de los consejeros y vías de postulación; la aportación económica que reciben los partidos; la disminución del número de legisladores y la fijación salarial conforme con criterios federales.

- Anuncio -

Puedo afirmar que la inmensa mayoría de quienes asistieron y participaron en las distintas marchas, no conocían los términos reales de la iniciativa de ley electoral y a sus dirigentes tampoco les importó aclarar nada pues la intención era crear una percepción de oposición, aunque no fuera con bases reales. Por algo la cúpula del INE no le interesó difundir masivamente el resultado de la encuesta que ellos mismos mandaron hacer y que según trascendió, los resultados les fueron adversos.

Como éste, habrá otros casos e iniciativas para que la derecha se movilice contra el actual gobierno. Tampoco es de esperarse que se sienten a debatir, por lo que pudiese operar en los hechos, el ultimátum dado por Morena para que haya acuerdo a más tardar el 26 de noviembre, si no, se aprobaría con su mayoría, primero en comisiones y después en el Pleno y tendríamos Ley Electoral a principios de diciembre. La derecha argumentaría sobre un rasgo más del autoritarismo del actual gobierno e inventaría un tema más para seguir en sus acciones opositoras, en el ánimo de construir realidades a modo que les permitan ir ganando mayores adeptos, sobre todo en los sectores más despolitizados.

De ahí la necesidad de medir fuerzas en la calle. La izquierda históricamente ha tenido la calle como vía de manifestación pública, no debemos dejar que la derecha se apropie de ella. López Obrador ha convocado a una concentración el 1 de diciembre en el Zócalo capitalino, justo cuando se cumplen cuatro años de que asumió el cargo. Tiene una función específica que debe ser considerada. Pero más allá de esto, tenemos la iniciativa del Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, para una marcha el domingo 27 de noviembre. ¡Ahí estaremos!