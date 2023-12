LO MEJOR VISTO ESTE 2023 (I)

Como cada año y sin un orden particular, enlisto aquí las que me han parecido las mejores películas del 2023, de entre lo que pude ver en salas (las más) y en plataformas. Hoy sólo me ocupo de las internacionales; las mexicanas, en la columna siguiente.

Alcarrás, de Carla Simón. Drama relativo a una familia que vive del cultivo de duraznos, antes de que una herencia inesperada ponga en riesgo las tierras en que siembran. En su gran mayoría está actuada por no profesionales, lugareños de la región en que transcurre. Los espíritus de la isla, de Martin McDonagh. De la noche a la mañana y sin motivo palpable, un tipo decide, drásticamente, romper la relación de amistad con quien ha sido su amigo inseparable toda la vida. Historia con evidentes rasgos de comedia obscura, que –se adivina– escala hasta un tono mayor. Tár, de Todd Field. Lydia Tár disfruta de la cima del mundo, aclamada como compositora y directora titular de la Filarmónica de Berlín. No obstante, le explotan temas incómodos serios, relativos tanto a su vida privada como a su carrera profesional. A partir de esto (con la prensa sensacionalista dándose un festín), el ícono Tár inicia una espiral descendente, a contrasentido del formidable ascenso de su monumental trayectoria. La aparentemente indestructible Lydia, ahora enfrentada con el mundo desde un podio dolorosamente diferente, ya sin aplausos ni privilegios.

Sundown, de Michel Franco. De vacaciones en Acapulco, una acaudalada familia británica debe regresar a casa por el fallecimiento de su matriarca. Pero uno de ellos, el tío Neil –heredero de un multimillonario negocio en Londres– se queda, fingiendo que perdió su pasaporte. A partir de este engaño, Neil encarna como un misterio: ¿por qué lo hace? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué se oculta ante quienes quiere y le quieren? ¿Está en sus cabales? Solo en el precario cuartucho de un hotel ruidoso, incómodo e inseguro; lejos de cualquier reacción “razonable”, Neil ya ni siquiera atiende las múltiples llamadas que desde Londres le hace su familia. La niña callada, de Colm Bairéad. Su personaje es la tímida, retraída, Cáit, de 9 años, viviendo en el seno de una familia irlandesa pobre, en la que imperan el desinterés y el descuido. Pero Cáit es recibida todo el verano en el hogar de unos parientes, en donde la atienden y valoran con calidez; tanto que, sorpresivamente, la niña florece en todos sentidos. Pero claro, por delante queda aún el indeseado regreso a la casa familiar. Ellas hablan, de Sarah Polley. Las niñas y mujeres de una comunidad menonita rural son recurrentemente narcotizadas y violadas por los varones de la misma. Las sanciones de sus autoridades no sólo son tibias, sino que además piden a esas mujeres “perdonarlos”, dado que –dicen– quizá ellas “provocaron” los eventos, por malas conductas y/o transgresiones ante ojos de Dios. Frente a esto, la afrentada cofradía femenina se reúne, habla y vota, sobre quedarse y pelear, o irse. Porque “hacer nada” no es opción.

Broker, de Hirokazu Koreeda. Un par de varones, y la joven madre, buscan vender un bebé a –estrictamente– alguna “buena familia”, puesto que no se ven a sí mismos como delincuentes, sino como meros intermediarios que desean lo mejor para cada niño que “rescatan”. Conforme avanzan los días y la búsqueda de “clientes” interesados, el trío irá construyendo lazos cada vez más estrechos, profundos, casi como de familia, que matizan y van modificando las perspectivas de sus acciones. Lo que no saben es que ya les sigue, estrechamente, la policía. Aftersun, de Charlotte Wells. En un modesto resort turco, un joven padre divorciado vacaciona con su hija de 11 años, Sophie. Disfrutan de su tiempo juntos lo más posible, entre risas y su buena relación. Veinte años después, Sophie –madre ya– intenta recordar detalles de esos días, buscando precisar lo que en su momento no comprendió sobre su padre, y que, desde entonces, ha marcado su propia vida. (La próxima semana completaré este primer listado con Hojas de otoño y alguna cinta más).