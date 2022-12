LO MEJOR, PARA EL FINAL

Como suele pasar cada año, los films de mayor expectativa exhiben en diciembre y enero, en aras de mayor “visibilidad” (y memoria) con miras a la temporada de premios. Esto se confirma si hoy llegas temprano a la sala de cine y ves los trailers de las cintas por llegar (“los cortos”, pues). Ahora mismo, principalmente son tres los títulos altamente prometedores que esos trailers publicitan: Tár (Tár; EEUU), de Todd Field; Ella dijo (She said; EEUU), de María Schrader, y Los espíritus de la isla (The banshees of Inisherin; Irlanda-Reino Unido-EEUU), de Martin McDonagh. Antes de entrar a ubicarlos –sólo eso, dado que aun no se ven en México– recordemos algo breve sus directores. El californiano Todd Field ha sido nominado tres veces al Oscar: en 2002, en los rubros de mejor guion adaptado y mejor película, por Crimen imperdonable; en 2007, en mejor guion adaptado, por Secretos íntimos. La alemana María Schrader es la realizadora de la muy exitosa El hombre perfecto (2021), ganadora de 10 premios internacionales de entre 26 nominaciones. Finalmente, el nacido en Londres Martin McDonagh, ganó el Oscar por su corto Six shooter (2004) y recibió tres nominaciones al mismo: por el guion original de En Brujas (2009), y en los rubros de mejor guion original y mejor película por Tres anuncios por un crimen (2018). Paso ahora a los títulos origen de esta columna…

Tár, según se sabe, es un drama referido a Lydia Tár (un personaje ficticio), compositora renombrada y primera mujer en dirigir a una sinfónica alemana. En el pico de su carrera, se enamora de una de sus músicos, lo que descontrola y pone en peligro su presente y porvenir. El rol titular está a cargo de Cate Blanchett, quien –en entrevista– definió a la película como “un medicamento contra la naturaleza corrupta del poder” (“En ese espacio, de pie en el podio, realmente te sientes el rey o la reina del mundo”). Por su parte, el director Field abundó al respecto: “La fama no es una forma particularmente productiva de llevar una vida creativa. Y sí, la cinta es sobre cómo la gente toma y usa el poder, y sobre cómo el poder usa a la gente”. La crítica ha calificado a Tár con un altísimo 91/100; ¿será finalmente el vehículo para que Blanchett obtenga su tercer premio Oscar?

Ella dijo es también un drama, pero relativo a eventos reales; específicamente, el recuento de la profunda y decidida investigación –a fines de la década anterior– de las reporteras Megan Twohey (Carey Mulligan) y Jodi Kantor (Zoe Kazan), del New York Times, en torno al acoso y las agresiones sexuales del productor hollywoodense Harvey Weinstein, hacia actrices y otras mujeres del medio, aprovechando su poder y posición. Justo la investigación –ganadora del Pulitzer— que detonaría, al paso del tiempo, el movimiento global #MeToo, con mujeres de todo el mundo denunciando situaciones similares. El breve tagline de la película revela lo difícil del tema, en especial para las víctimas: “¿Declararías públicamente?”. Patricia Clarkson y Samantha Morton (ambas nominadas al Oscar) son otros de los nombres importantes en el reparto.

Los espíritus de la isla, finalmente, tiene una premisa así de intrigante: de la noche a la mañana y sin motivo aparente, un tipo (Brendan Gleeson) decide romper drásticamente la relación de amistad con quien ha sido, toda la vida, su amigo inseparable (Colin Farrell). What? Lo más alucinante del caso es que sólo él, en el planeta Tierra, conoce la razón. El tagline del film lo resume así: “Ayer todo estaba perfecto”. El director McDonagh vuelve a reunirse con la pareja de su maravillosa En Brujas, para esta historia con evidentes rasgos de comedia (obscura), que sin embargo –puede adivinarse– escala hasta un tono mayor. En su mayoría, los críticos se han rendido ante el film, con una valoración promedio de 87/100. Aquí, una breve conclusión de Robbie Collin, de The Telegraph: “En esta película, la risa final –negra y estruendosa– queda a cargo del destino”.