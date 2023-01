Lo más importante en el diseño es la intención, afirma el artista Germán Montalvo

Para Germán Montalvo (Omealca, Veracruz, 1956), la idea y el mensaje visual es lo más importante en el trabajo de un diseñador. A 50 años de labor e incursiones en la multidisciplina, está seguro que los medios más económicos pueden crear las ideas más relevantes sin usar medios electrónicos. Un frasco de tinta o unos lápices de colores –afirma- pueden tener más capacidad e intención que una máquina.

Parte de ese trabajo visual de medio siglo que le ha permitido “ir de lo bidimensional al objeto”, se mostrará en la exposición Germán Montalvo. Diseño con afecto que abrirá este jueves 26 de enero a las 17 horas en la Galería Pedro Arrupe, SJ, de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

El diseñador gráfico formado en Milán, Italia, que a su regreso a México trabajó al lado de Vicente Rojo en la Imprenta Madero, presenta esta suerte de exposición retrospectiva abarcando diversas disciplinas: del cartel a la cerámica, pasando por la joyería, la estampa y el diseño editorial.

Con la curaduría de Julio Broca, la muestra tiene como imagen la de un gato que deja ver el afecto que su autor no sólo siente por los animales, sino aquel que tiene hacia todos aquellos con los que ha colaborado desde 1973. En ella, se incluyen carteles de diferentes épocas, desde los años 70 del siglo anterior, así como ejemplos de cerámica en talavera, trabajos en joyería y estampados: “esa es la idea, cómo el afecto está ligado intrínsecamente a mi trabajo, pues en 50 años ha habido una gran cantidad de poetas, escritores, directores de cine, dramaturgos, coreógrafos, y cualquier cantidad de personas con las cuales entablé una amistad”, dice durante una breve entrevista telefónica.

Asimismo, la exposición Diseño con afecto incluye revistas como Vuelta, misma que Montalvo dirigió a finales de los años 70 del siglo XX; Biblioteca de México, que diseñó durante 13 años, y de Tierra Adentro. Se suman catálogos como el producido a partir de la exposición de Joan Miró, entre otros ejemplos documentales.

“Para mí el oficio ha sido generoso, no solo se ha quedado en lo gráfico: he ido de lo bidimensional al objeto (…) en el terreno profesional, pero en el terreno personal mi trabajo me ha ayudado para, entre otras cosas, ser lector, cinéfilo, melómano”, refiere el artista y profesor de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM y de la Ibero Puebla.

Continúa que, a lo largo de su carrera, ha podido descubrir e involucrarse en diversos espacios y disciplinas: “de las veces que me encargaban un cartel para un cineclub en el Instituto Goethe, en donde descubrí una gran cantidad de cineastas alemanes; en algún evento en Casa de Lago cuando leí la poesía de Elsa Cross o Hugo Gutiérrez Vega; o para un concierto de la Sala Nezahualcoyotl en donde descubría bandas de jazz; eso es lo que más celebro y lo que muestra mi trabajo”.

De paso, el expositor en Australia, Argentina, Francia, Italia, Japón, Colombia, Bolivia, Canadá, Chile, Polonia, Finlandia, Estados Unidos, Cuba y México reflexiona que la exhibición deja ver cómo, acompañando al diseño, había una gran intención de grandes promotores culturales. “Detrás de un gran cartel hay un gran promotor”, asegura Montalvo.

En suma, Germán Montalvo. Diseño con afecto, un proyecto expositivo previo a la muestra que abrirá en mayo en la Academia de San Carlos, es una selección que da muestra de los diferentes procesos en donde el diseño se ha ido transformando en los soportes.

“Lo más interesante es la intención que le puedes dar a tu trabajo a través de una idea inteligente. Para que el mensaje visual tenga un sentido éste se puede seguir haciendo sin tener una máquina. Con que tengas la capacidad e intención que lleve un mensaje lo puedes hacer con un frasco de tinta o lápices de colores, que con una máquina”, concluye el merecedor de diversos galardones como el Premio Coral otorgado en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana Cuba por el diseño de los carteles La tarea Prohibida de Jaime Humberto Hermosillo y Mujeres insumisas” de Alberto Issac.

Para acudir a la inauguración de la exposición en la Ibero Puebla, que permanecerá hasta el 6 de abril, hay que escribir al correo electrónico galerí[email protected] iberopuebla.mx