Martes, octubre 21, 2025
20 muertos y 4 desaparecidos, el saldo en las zonas afectadas por las lluvias: Segob

Segob confirma 20 fallecidos por lluvias en Puebla; continúa la búsqueda de cuatro desaparecidos en la Sierra Norte.
Segob confirma 20 fallecidos por lluvias en Puebla; continúa la búsqueda de cuatro desaparecidos en la Sierra Norte. Foto. Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

A 20 personas fallecidas y cuatro no localizadas asciende el saldo de las contingencias provocadas por las lluvias en la Sierra Norte de Puebla.

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla informaron este martes la localización sin vida de Sergio Franco Juárez, originario de Papatlazolco, municipio de Huauchinango.

En un comunicado, la dependencia precisó que Franco Juárez fue hallado sin vida luego de un operativo de rescate acuático y terrestre. El hombre había desaparecido al intentar cruzar con su vehículo el cauce de un río en la localidad de Xaltepuxtla, Huauchinango, durante las intensas lluvias. El automóvil fue encontrado el lunes y, a partir de ello, se reanudó la búsqueda del cuerpo.

El operativo fue resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Marina y Armada de México (Semar)la Gerencia de Inteligencia y Logística de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Cruz Roja Mexicana, delegaciones estatal y nacional, Protección Civil del Estado de Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE), los cuerpos de Bomberos de Puebla y de Jalisco, así como personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado.

Continúan cuatro personas no localizadas

Pese a los esfuerzos, las cuadrillas de la Comisión de Búsqueda permanecen desplegadas en la zona afectada y en municipios de la Sierra Norte, para dar seguimiento a los reportes activos y brindar acompañamiento a las familias de los desaparecidos.

Las personas que aún cuentan con ficha activa son: Ernesto Islas Aparicio, 54 años, de Xicotepec de Juárez; Liam Tadeo González Lechuga, 6 años, de Huauchinango; Pedro Segura Muñoz, 75 años, de Tetela de Ocampo, y Albino Calderón Islas, 82 años, de Naupan.

La Comisión de Búsqueda reafirmó su compromiso de mantener las labores hasta encontrar a las personas desaparecidas.

