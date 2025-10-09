Jueves, octubre 9, 2025
NoticiasEstado

Evacúan a vecinos en Nauzontla y Tlatlauquitepec ante riesgo por lluvias

Autoridades evacuan a familias en Nauzontla ante el desbordamiento del río Atzintan.
Autoridades evacuan a familias en Nauzontla ante el desbordamiento del río Atzintan.
Martín Hernández Alcántara

El gobierno del estado de Puebla ha informado esta tarde que se realizaron dos evacuaciones preventivas, ante el riesgo generado por las intensas lluvias en las sierras Norte y Nororiental: En Nauzontla, el desbordamiento del río Atzintan obligó al traslado de familias al refugio temporal instalado en el auditorio municipal. En Tlatlauquitepec, un deslizamiento de tierra en la comunidad de Xomiaco llevó a que las personas afectadas se resguardaran con familiares. 

En ambos casos no se reportan personas en riesgo, se aseguró en un comunicado oficial.

Actualmente se mantienen habilitados 83 refugios temporales en distintos municipios, equipados con colchonetas, cobijas y artículos básicos para atender a la población.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que las presas y vasos reguladores de la capital, así como los ríos Atoyac y Alseseca, se encuentran dentro de niveles normales. No obstante, los ríos Apulco y Zempoala permanecen bajo vigilancia constante debido al incremento de su caudal, aunque sin representar peligro para los habitantes de las zonas cercanas.

Hasta la mañana de este jueves, se habían registrado lluvias en 96 municipios: 77 con lluvias ligeras, 13 con intensidad moderada y 6 con lluvias fuertes. Estos eventos meteorológicos generaron 40 incidentes, entre ellos caída de árboles, deslaves, derrumbes en caminos y carreteras, así como hundimientos y desprendimientos parciales.

La administración morenista añadió en un comunicado que desplegó un operativo de atención interinstitucional para hacer frente a las afectaciones provocadas por el reciente temporal de lluvias que ha impactado a gran parte del territorio poblano. 

De acuerdo con información oficial, por instrucción del gobernador Alejandro Armenta, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres trabaja de manera conjunta con autoridades federales, estatales y municipales en las regiones Norte, Nororiental y Negra.

El gobierno estatal reiteró que continuará con el monitoreo permanente y las acciones coordinadas de atención para salvaguardar la integridad de las y los poblanos ante las condiciones climatológicas que prevalecen en la entidad.

Temas

Más noticias

00:00:56
Nacional

Notifica la Corte Suprema de NY a Salinas Pliego de multa por 21 mdd

La Jornada -
La Corte Suprema del estado de Nueva York publicó ayer la notificación oficial con la que se multa al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego...
Internacional

Hamas confirma adhesión al plan de paz y exige que Israel cumpla el alto el fuego

La Jornada -
Hamas instó este miércoles a los mediadores árabes y al presidente Donald Trump a “obligar a Israel a implementar plenamente” tras aceptar el acuerdo...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Pemex y PC atienden derrame en arroyo de Xicotepec

Martín Hernández Alcántara -
El gobierno del estado de Puebla informó que mantiene coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex) para atender un derrame de óleo registrado en la localidad de La Ceiba,...
00:00:58

En Tenampulco abren compuertas de La Soledad para regular el embalse

Martín Hernández Alcántara -
El ayuntamiento de Tenampulco emitió una alerta preventiva para la población ante la apertura de compuertas de la presa La Soledad, ocurrida este miércoles al mediodía, como parte de...

Habitantes de Nealtican exigen al Ceaspue frenar sobreexplotación de pozos

Efraín Núñez -
Pobladores y miembros del Comité Ciudadano del Agua del municipio de Nealtican exigieron al director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025