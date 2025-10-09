Evacúan a vecinos en Nauzontla y Tlatlauquitepec ante riesgo por lluvias

El gobierno del estado de Puebla ha informado esta tarde que se realizaron dos evacuaciones preventivas, ante el riesgo generado por las intensas lluvias en las sierras Norte y Nororiental: En Nauzontla, el desbordamiento del río Atzintan obligó al traslado de familias al refugio temporal instalado en el auditorio municipal. En Tlatlauquitepec, un deslizamiento de tierra en la comunidad de Xomiaco llevó a que las personas afectadas se resguardaran con familiares.

En ambos casos no se reportan personas en riesgo, se aseguró en un comunicado oficial.

Actualmente se mantienen habilitados 83 refugios temporales en distintos municipios, equipados con colchonetas, cobijas y artículos básicos para atender a la población.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que las presas y vasos reguladores de la capital, así como los ríos Atoyac y Alseseca, se encuentran dentro de niveles normales. No obstante, los ríos Apulco y Zempoala permanecen bajo vigilancia constante debido al incremento de su caudal, aunque sin representar peligro para los habitantes de las zonas cercanas.

Hasta la mañana de este jueves, se habían registrado lluvias en 96 municipios: 77 con lluvias ligeras, 13 con intensidad moderada y 6 con lluvias fuertes. Estos eventos meteorológicos generaron 40 incidentes, entre ellos caída de árboles, deslaves, derrumbes en caminos y carreteras, así como hundimientos y desprendimientos parciales.

La administración morenista añadió en un comunicado que desplegó un operativo de atención interinstitucional para hacer frente a las afectaciones provocadas por el reciente temporal de lluvias que ha impactado a gran parte del territorio poblano.

De acuerdo con información oficial, por instrucción del gobernador Alejandro Armenta, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres trabaja de manera conjunta con autoridades federales, estatales y municipales en las regiones Norte, Nororiental y Negra.

El gobierno estatal reiteró que continuará con el monitoreo permanente y las acciones coordinadas de atención para salvaguardar la integridad de las y los poblanos ante las condiciones climatológicas que prevalecen en la entidad.