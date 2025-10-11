Hay 16 mil viviendas afectadas en 37 municipios en Puebla y más de 26 mil usuarios sin energía: Federación

De acuerdo con el corte de las 7 horas de este sábado de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el Gobierno Federal reporta un saldo preliminar en Puebla de nueve personas fallecidas, 16 mil viviendas afectadas, 83 deslaves, 14 cortes carreteros y 26 mil 442 usuarios sin energía eléctrica, cifra que sigue en verificación y cuantificación, a causa de las fuertes lluvias que impactaron la entidad.

En un comunicado, se informó que Puebla se mantiene en emergencia, con 37 municipios reportando daños significativos y la activación del Plan DN-III-E del Ejército Mexicano.

El reporte federal, coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que las afectaciones continúan siendo atendidas bajo un esquema integral con los tres órdenes de gobierno y las Fuerzas Armadas.

Las intensas precipitaciones han dejado nueve muertos, ocho sepultados y tres desaparecidos, además de una crisis de infraestructura y servicios esenciales en el estado. Las autoridades federales y locales mantienen comunicación con las familias de las víctimas.

“Se registran 83 derrumbes y deslizamientos de ladera en distintas regiones del estado; un hospital del IMSS resultó afectado; y tres vías de comunicación sufrieron daños”, se precisa.

Para la Federación, el restablecimiento de los servicios básicos es una prioridad, con un despliegue de personal y maquinaria. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó 26 mil 442 usuarios afectados en Puebla, y ha logrado un avance del 14.48% en la restitución del servicio, con cuadrillas desplegadas en las zonas más impactadas.

Asimismo, la red federal registró 14 interrupciones carreteras, de las cuales 10 han sido atendidas; mientras que la red estatal reporta una incidencia con 0.12 km en atención. Para estas labores, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que cuenta con 35 elementos y 16 unidades de maquinaria pesada.

En cuanto a comunicaciones, el gobierno federal reportó intermitencias en los servicios eléctricos y de telefonía celular en algunos puntos de la Sierra Nororiental, donde se trabaja para restablecer la señal.

Para mitigar la crisis social, la Defensa Nacional activó el Plan DN-III-E, realizando labores de auxilio, remoción de escombros y apoyo logístico en las comunidades de acceso limitado. Asimismo, se han habilitado 83 refugios temporales en distintos municipios, equipados con colchonetas, cobijas y utensilios de primera necesidad para brindar resguardo a los ciudadanos.

Te puede interesar: Sube a 9 los muertos por deslaves en Puebla: Armenta.