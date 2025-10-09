Lluvias provocan derrumbes, socavones y crecida de ríos en la Sierra Nororiental

Las intensas lluvias provocadas por el paso de la tormenta tropical “Jerry” ocasionaron severas afectaciones este miércoles en varios municipios de la Sierra Nororiental de Puebla.

Puedes leer: SEP suspende clases presenciales en 5 mil 875 escuelas de Puebla por tormenta tropical “Jerry”

Derrumbes, inundaciones y el desbordamiento de ríos mantienen en alerta a las autoridades de Protección Civil estatal y municipal, que trabajan para restablecer la circulación en carreteras y atender los daños estructurales.

El hecho más grave se registró en San Juan Xiutetelco, donde la barda del panteón municipal colapsó sobre una combi del transporte público, dejando dos personas heridas. El chofer, de 23 años, y una pasajera de 18 fueron rescatados por vecinos y elementos de Protección Civil, quienes los trasladaron a hospitales de Teziutlán; ambos se reportan fuera de peligro. La zona fue acordonada por riesgo de nuevos desprendimientos.

En el tramo Tlatlauquitepec–Mazatepec, a la altura de La Unión, se formó un socavón de tres metros que obligó al cierre parcial de la vía hacia Mazatepec. Personal de Vialidad y Protección Civil realiza la evaluación del terreno y exhortó a los automovilistas a utilizar rutas alternas.

Te recomendamos: Lluvias provocan hundimiento de tramo carretero entre Coxcatlán y Zoquitlán

En San José Acateno, la escuela primaria Ignacio Allende resultó inundada, mientras que en la zona de las escaleras principales del municipio se reportó destrucción por la fuerza del agua.

También se confirmó el desbordamiento de ríos en Insurgentes y la crecida del cauce en la comunidad de Los Lavaderos, en Zacapoaxtla.

En Tenampulco, la entrada principal permaneció anegada y la carretera hacia Palmar fue cerrada al tránsito vehicular.

Autoridades municipales advirtieron que el río Apulco, en Buenavista Ayotoxco, y el río Martínez de la Torre han superado sus niveles, por lo que se mantiene la vigilancia ante posibles desbordamientos mayores.

En Hueytamalco, la corriente del río Tenexapa cubrió el puente principal, dejando incomunicadas temporalmente algunas localidades.

En Chignautla, un deslizamiento de tierra en la carretera federal Amozoc–Nautla, a la altura de La Escondida, fue atendido por personal municipal y estatal; la circulación se restableció parcialmente tras las labores de limpieza. Casos similares se reportaron en Agua Zarca, Hermenegildo Galeana, y en Mazacoatlán, Zihuateutla, donde se registraron caídas de árboles y laderas reblandecidas.

El gobierno estatal informó que continúa el monitoreo de los ríos Ateno y Zempoala, cuyos niveles han aumentado sin representar, por ahora, un riesgo directo a la población. Protección Civil mantiene operativos en coordinación con los municipios de la región para retirar escombros, habilitar caminos y prevenir nuevas emergencias ante la continuidad de las lluvias en las próximas horas.