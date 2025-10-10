Lluvias ocasionan la muerte a 24 personas en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro

Las lluvias de las últimas horas han dejado 24 personas sin vida en cuatro estados: 16 en Hidalgo, cinco en Puebla, dos en Veracruz y una en Querétaro, reportaron autoridades estatales.

En Hidalgo, el gabinete de seguridad de la entidad, encabezado por el gobernador Julio Menchaca Salazar, detalló que los decesos son consecuencia de la caída de piedras y lodo provenientes de cerros en diversos puntos de la entidad, principalmente en las regiones de la Sierra y de la Huasteca Hidalguense.

Te puede interesar: Activan Plan DN-III-E en Puebla tras afectaciones en 26 municipios por “Jerry”

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, confirmó un saldo de cinco personas fallecidas, ocho sepultadas y tres desaparecidas en la Sierra Norte, Nororiental y Negra del estado.

Te recomendamos: Por lluvias despliegan Operativo Plan-DN-III-E al sur de la huasteca potosina

Mientras, en Veracruz, una hombre que viajaba en su vehículo falleció al irse a un precipicio tratando de evitar un derrumbe en la Sierra de Zongolica, en la zona montañosa central del estado; además un policía municipal de Papantla murió en la comunidad de San Pablo, arrastrado por la corriente cuando intentaba rescatar a una familia que se encontraba atrapada en una inundación.

También puedes leer: Asciende a 5 los muertos en Puebla por “Jerry”; hay 8 sepultados en Huauchinango

En Querétaro perdió la vida un niño de 6 años, al ser aplastado por miles de toneladas de piedra y lodo en la localidad de Agua Fría de Gudiño, de la delegación de Bucareli, municipio de Pinar de Amoles.