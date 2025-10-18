Sábado, octubre 18, 2025
Se eleva a 76 fallecidos por lluvias en 5 estados y 39 desaparecidos

La Jornada

El gobierno federal elevó a 76 personas el número de fallecidos a causa de las intensas lluvias e inundaciones que afectaron la semana pasada a los estados de Puebla, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí, derivadas de la perturbación tropical 90-E.

De acuerdo con el reporte oficial publicado en el micrositio sobre afectaciones por las lluvias, 39 personas permanecen como no localizadas.

Puebla, Veracruz e Hidalgo concentran la mayor parte de los daños y del número de víctimas mortales. Las autoridades continúan con las labores de rescate, atención humanitaria y evaluación de daños en las comunidades afectadas.

En Puebla se reportan 23 municipios con afectaciones, 19 personas fallecidas y cinco más no localizadas. En Veracruz, uno de los estados más golpeados por las inundaciones, las autoridades confirmaron 34 muertes, 14 personas desaparecidas y 40 municipios con daños severos en viviendas, caminos y cultivos.

En Hidalgo, la cifra asciende a 22 fallecimientos y 20 personas no localizadas, distribuidas en 27 municipios donde las lluvias provocaron desbordamientos de ríos, deslaves y cortes carreteros.

En Querétaro, las autoridades reportaron una persona fallecida y afectaciones en ocho municipios, mientras que en San Luis Potosí se contabilizan 12 municipios con daños, aunque no se registran víctimas mortales ni desaparecidos.

