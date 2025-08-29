Lluvias frenan la producción de sal artesanal en Zapotitlán Salinas

Detenida se encuentra la producción de sal en San Antonio Texcala, junta auxiliar de este municipio, debido a que en los meses recientes ha habido presencia de lluvia, factor que impide trabajar en las salinas informó el productor, Martín Carrillo quien expuso que confían en que las precipitaciones pluviales les den una tregua para poder realizar su trabajo, sobre todo porque esa sal es ingrediente principal para la temporada del mole de caderas que ya se avecina.

Su mejor temporada llega entre abril y junio, pero desde hace tres meses las lluvias siguen en esa región, aunque no a diario, pero su presencia impide que se pueda alcanzar el ciclo de producción que dura alrededor de dos semanas, explicó.

Martín Carrillo detalló que cuando se tiene un clima caluroso que es el ideal, cada salinero llega a producir hasta 200 litros por cosecha, pero ya llevan más de dos meses sin poder iniciar un solo ciclo y eso genera escasez de sal porque ya casi se terminan sus reservas de la última temporada.

Resaltó que desde hace algunos años la venta de sal de Zapotitlán ha ido tomando fuerza, gracias a que se realizan constantes ferias artesanales en la región lo que ha ido posicionando el producto.

Para los salineros es urgente que las precipitaciones pluviales les den una tregua, porque ya falta solo mes y medio para el inicio de la temporada de la matanza de chivos en Tehuacán y con ello la del mole de caderas donde se suele ocupar la sal de Zapotitlán que es un ingrediente para ese y otros platillos.

En San Antonio Texcala se cuenta con tres puntos salineros conocidos como Las Peñas, la Cañada y Alpozonga, que congregan a cerca de 60 productores que están a la espera de que se presenten varios días de sol y sin lluvia para llenar sus cuadros de agua salada y comenzar la producción.

Zapotitlán Salinas es en toda la región el único sitio donde se cuenta con yacimientos de agua salada y una estructura prehispánica heredada por sus antepasados para producir sal de manera artesanal, la cual tiene además menos sodio que la comercial y es rica en minerales benéficos para la salud.

También te puede interesar: Los restos de un mar milenario siguen dando sustento a salineros de Zapotitlán