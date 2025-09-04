Lluvias derriban puerta de cristal, un árbol y un espectacular en Ciudad Judicial, en la Juárez y en la Vía Atlixcáyotl

El viento que acompañó la lluvia de este miércoles derribó una de las alas de la puerta de cristal de la Torre Titanium de Ciudad Judicial, además, provocó el colapso de un árbol en la avenida Juárez y de un anuncio espectacular en la Vía Atlixcáyotl, sin que se reportaran lesionados.

En imágenes difundidas por usuarios de redes sociales fue posible observar cómo personas intentaban refugiarse en el edificio de Ciudad Judicial cuando las ráfagas las sorprendieron; sin embargo, cuando intentaban cerrar la puerta, el viento hizo que esta colapsara.

Por otra parte, un árbol con una longitud aproximada de 12 metros cayó sobre la avenida Juárez y la calle 15 Sur, lo que provocó un corte a la circulación, sin embargo, tampoco hubo personas lesionadas. Enseguida, personal de Protección Civil se trasladó a la zona para retirar los escombros.

En la misma tarde de este miércoles, un anuncio de grandes dimensiones, colapsó sobre el mismo muro de metal que lo sostenía, en la Vía Atlixcáyotl, a la altura de Lomas de Angelópolis, sin embargo, quedó colgando del mismo, lo que evitó que cayera sobre la vialidad y que golpeara a los transeúntes o automovilistas.

Temporada de lluvias suman 11 vehículos varados y cuatro casas inundadas

Mediante un comunicado, el gobierno del municipio de Puebla señaló que en lo que va de la temporada de lluvias, Protección Civil atendió 11 vehículos varados en puntos como la avenida 53 Sur en la colonia Ampliación Reforma; 46 Norte y 22 Oriente; 16 Oriente y Bulevar Xonaca, así como en el Camino a San Aparicio y Madrid, y bulevar Norte.

La Comuna también dio cuenta de cuatro inundaciones en domicilios ubicados en las zonas de Jacarandas y Tule, Teziutlán y Mostranzas, San Pedro Zacachimalpa, 21 Poniente y 29 Sur, y Vía Láctea número 67.

El gobierno capitalino señaló que el desazolve de barrancas y ríos tiene un avance del 90 por ciento, en un periodo de 90 días en los que se intervinieron los ríos Alseseca y Atoyac mediante maquinaria pesada, a fin de prevenir inundaciones.