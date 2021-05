Lluvias dejan afectaciones en 14 municipios, en la capital solo encharcamientos

Las recientes lluvias registras en el estado en las últimas horas provocaron afectaciones en 14 municipios, entre ellos Chilchotla que hubo siete viviendas dañadas y Acateno, donde un tramo carrero se afectó, por lo que tuvieron que ponerse señalamientos para evitar accidentes.

Así lo dio a conocer, en rueda de prensa, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, quien indicó que en el caso de la capital poblana y la zona conurbada únicamente se registraron encharcamientos, que no causaron daños mayores.

Refirió que en municipios al interior del estado hubo deslizamientos de rocas que fueron atendidos por autoridades locales, en el caso de Chilchotla dijo que a las viviendas les entró agua y lodo, pero las familias ya recibieron ayuda y se les donaron cobijas, colchonetas y despensas.

En tanto, en San José Chiapa subió el nivel del agua en las vialidades, sin embargo, no fue necesario realizar una evacuación, mientras que en demarcaciones como Xochitlán de Vicente Suárez, Xicotepec, Zacapala, Piaxtla, Rafael Lara Grajales y Nopalucan, las afectaciones fueron menores.

“Por instituciones del señor gobernador se encuentran trabajando la red interinstitucional para la atención de emergencias y desastres del estado de Puebla para esta temporada de lluvias y será manera permanente”, asentó.

Piden a poblanos no tirar basura

En el caso especificó de la capital dijo que el agua que cae pasa de largo y deja encharcamientos, pero no hubo mayor afectación, aunque ello en su mayoría a la acumulación de basura en coladeras, por lo que pidió a los ciudadanos no tirar desechos para no contribuir a este problema.

En su turno, el gobernador Miguel Barbosa Huerta sostuvo que el sistema de Protección Civil Estatal es un área que funciona de manera muy eficiente y que ha complementado los sistemas de protección de los municipios, sumado a que hay algunos ayuntamientos que no cuentan con ello y los tienen que apoyar para cubrir esas deficiencias.

“El sistema de Protección Civil que se tiene ha sido muy eficiente, este año se asoció un asunto enorme, el tema del Covid-19 y de crear las reglas, condiciones y protocolos para estar de manera ordena como sociedad enfrentando esa crisis, pero los resultados van caminando bien”, pronunció.