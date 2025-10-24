Viernes, octubre 24, 2025
NoticiasEstado

Lluvias dejan 22 muertos y dos desaparecidos, saldo final en Puebla: Armenta

Lluvias dejan 22 muertos y dos desaparecidos, saldo final en Puebla: Armenta
Yadira Llaven Anzures

La tragedia por las intensas lluvias en la Sierra Norte de Puebla ha dejado un saldo final de 22 personas fallecidas, mientras que las labores de búsqueda se concentran ahora en dos personas que aún no han sido localizadas.

Así lo informó este viernes el gobernador Alejandro Armenta Mier a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su enlace a la “Mañanera del Pueblo”.

​Armenta Mier agradeció el apoyo federal, en particular la presencia de la presidenta Sheinbaum en la zona de desastre, y actualizó las cifras ante el Comité Nacional de Emergencias.

​”Informarle a su audiencia que el número de personas fallecidas fueron hasta este momento 22 y nos faltan dos solamente, dos no localizadas,” declaró el mandatario.

Destacó que las dos personas que continúan desaparecidas, y por quienes se mantienen activos los equipos de búsqueda de la Marina, Defensa Nacional y Guardia Nacional, son: ​Liam Tadeo González Lechuga, un niño de 6 años originario de Huauchinango; y ​Pedro Segura Muñoz, de 75 años, de Tetela de Ocampo.

​En contraste, el gobernador reportó un avance casi total en la conectividad terrestre, indicando que las comunidades que inicialmente quedaron incomunicadas por los deslaves y derrumbes “todas ya están restablecidas”.

Precisó que las dos localidades que aún aparecen en los reportes de incomunicación son consecuencia de una precipitación más reciente ocurrida hace cuatro días en el municipio de Honey.

Armenta Mier confirmó que se está atendiendo a las familias de las víctimas y a los damnificados, destacando la entrega de apoyos directos a las familias censadas, tal como se comprometió la presidenta Sheinbaum en su más visita de ayer a La Ceiba, Francisco Z. Mena.

​Subrayó el despliegue operativo en la región, que incluye 143 máquinas de diferentes instituciones y el apoyo aéreo de 11 helicópteros que facilitaron la creación de “puentes aéreos” para el traslado de ayuda humanitaria y el rescate de personas.

​El gobierno estatal refrendó su compromiso de seguir trabajando hasta que se recupere la normalidad en la Sierra Norte.

Temas

Más noticias

Internacional

Rompe Trump diálogo comercial con Canadá, su segundo mayor socio

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció anoche que pondrá fin a “todas las negociaciones comerciales” con Canadá, con “efecto inmediato”, debido...
Nacional

Boquete de 272.4 mdp en Judicatura de Norma Piña

La Jornada -
Ciudad de México. En su penúltimo año de funciones y cuando era encabezado por Norma Piña Hernández, entonces presidenta de la Suprema Corte de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Rompe Trump diálogo comercial con Canadá, su segundo mayor socio

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció anoche que pondrá fin a “todas las negociaciones comerciales” con Canadá, con “efecto inmediato”, debido...

Boquete de 272.4 mdp en Judicatura de Norma Piña

La Jornada -
Ciudad de México. En su penúltimo año de funciones y cuando era encabezado por Norma Piña Hernández, entonces presidenta de la Suprema Corte de...

Pese al alto el fuego, el hambre persiste en la franja de Gaza

La Jornada -
Ginebra. El hambre no disminuyó desde que entró en vigor el alto el fuego entre Hamas e Israel, que entró en vigor la semana...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025