Lluvias dejan 22 muertos y dos desaparecidos, saldo final en Puebla: Armenta

La tragedia por las intensas lluvias en la Sierra Norte de Puebla ha dejado un saldo final de 22 personas fallecidas, mientras que las labores de búsqueda se concentran ahora en dos personas que aún no han sido localizadas.

Así lo informó este viernes el gobernador Alejandro Armenta Mier a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su enlace a la “Mañanera del Pueblo”.

​Armenta Mier agradeció el apoyo federal, en particular la presencia de la presidenta Sheinbaum en la zona de desastre, y actualizó las cifras ante el Comité Nacional de Emergencias.

​”Informarle a su audiencia que el número de personas fallecidas fueron hasta este momento 22 y nos faltan dos solamente, dos no localizadas,” declaró el mandatario.

Destacó que las dos personas que continúan desaparecidas, y por quienes se mantienen activos los equipos de búsqueda de la Marina, Defensa Nacional y Guardia Nacional, son: ​Liam Tadeo González Lechuga, un niño de 6 años originario de Huauchinango; y ​Pedro Segura Muñoz, de 75 años, de Tetela de Ocampo.

​En contraste, el gobernador reportó un avance casi total en la conectividad terrestre, indicando que las comunidades que inicialmente quedaron incomunicadas por los deslaves y derrumbes “todas ya están restablecidas”.

Precisó que las dos localidades que aún aparecen en los reportes de incomunicación son consecuencia de una precipitación más reciente ocurrida hace cuatro días en el municipio de Honey.

Armenta Mier confirmó que se está atendiendo a las familias de las víctimas y a los damnificados, destacando la entrega de apoyos directos a las familias censadas, tal como se comprometió la presidenta Sheinbaum en su más visita de ayer a La Ceiba, Francisco Z. Mena.

​Subrayó el despliegue operativo en la región, que incluye 143 máquinas de diferentes instituciones y el apoyo aéreo de 11 helicópteros que facilitaron la creación de “puentes aéreos” para el traslado de ayuda humanitaria y el rescate de personas.

​El gobierno estatal refrendó su compromiso de seguir trabajando hasta que se recupere la normalidad en la Sierra Norte.