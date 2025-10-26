Domingo, octubre 26, 2025
Lluvias dejan más de 3 mil hectáreas de cultivos dañados en la Sierra Norte

Productores de la Sierra Norte de Puebla evalúan los daños en sus cultivos tras las intensas lluvias registradas hace dos semanas.
Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

Las intensas lluvias registradas hace dos semanas en la Sierra Norte de Puebla causaron severos daños en la agricultura de la región, afectando a más de 3 mil hectáreas de diversos cultivos.​

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de Puebla, que encabeza Ana Laura Altamirano Pérez, un total de 2 mil 800 productores de 19 municipios y 270 localidades resultaron damnificados.​

Además de las más de 3 mil hectáreas de cultivos como café, granos básicos, cítricos y jengibre, las afectaciones incluyen más de 500 cabezas de ganado y seis granjas acuícolas.​

La funcionaria informó que el gobierno estatal estimó destinar hasta 16 millones de pesos como apoyo directo para los productores, provenientes de un fondo etiquetado para 2025.​

Expuso que los apoyos se entregarán en efectivo o en especie para el ganado y se enfocarán en cubrir el valor de la semilla o el monto de la pérdida para ayudar a la recuperación.​

La Sader estatal informó que el registro total de los daños se concluirá esta semana, una vez que finalicen las labores de limpieza en las zonas afectadas, para luego iniciar la fase de entrega de apoyos.​

Concluyó que la dependencia realiza un censo “parcela por parcela” para asegurar la correcta distribución de los recursos.

