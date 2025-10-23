Lluvias causan nuevos derrumbes en la Sierra Negra e incomunican comunidades

Las lluvias que desde hace más de 20 días se registran en la Sierra Negra siguen causando afectaciones, siendo las más recientes los derrumbes en Tlacotepec de Porfirio Díaz y en Coyomeapan, donde hay poblaciones incomunicadas, según los reportes de las autoridades.

En Tlacotepec de Porfirio Díaz, el ayuntamiento informó que personal y maquinaria pesada trabajan en la remoción de tierra y piedra en la junta auxiliar de Zacatepec de Bravo, donde un deslave obstaculizó el paso. Las labores se mantienen de forma continua para liberar la vía y garantizar el tránsito seguro hacia las comunidades de la zona.

Las autoridades de ese municipio destacaron que los derrumbes no causaron lesiones ni víctimas, al tiempo de resaltar que las labores de limpieza continuarán mientras las condiciones del clima lo permitan, debido a que las precipitaciones pluviales no dan mucho margen de acción.

En el caso de Coyomeapan, las lluvias persistentes han dejado incomunicadas a por lo menos cinco comunidades de la zona baja del municipio, así lo informó Rafael Cabrera Ramos, secretario particular del presidente municipal.

De acuerdo con las declaraciones del secretario, en ese municipio los derrumbes mantienen cerrados los principales accesos de las comunidades de Tepepa de Zaragoza, Huitzilan, Tequitlale, San Miguelito y algunas zonas de la cabecera municipal.

El reporte del funcionario indica que solo hay una vivienda afectada en esa parte del municipio, debido a la acumulación de agua, pero sin consecuencias de gravedad para la familia que la habita.

Resaltó que las condiciones climatológicas y lo accidentado del terreno han complicado el trabajo del personal; hay zonas que están hasta a cinco horas de camino, porque los bloqueos por derrumbes obligan a tomar veredas y rodear por otras zonas.

En ambos municipios los ayuntamientos solicitaron a sus gobernados tener paciencia y mantenerse atentos a las indicaciones que se giren ya que es probable que las precipitaciones continúen.