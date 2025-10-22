Miércoles, octubre 22, 2025
NoticiasEstado

Lluvias causan nuevos derrumbes en la Sierra Negra e incomunican comunidades en Coyomeapan y Tlacotepec

Son alrededor de cinco poblaciones afectadas en Coyomeapan y una vivienda

Lluvias causan nuevos derrumbes en la Sierra Negra e incomunican comunidades en Coyomeapan y Tlacotepec
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. – Las lluvias que desde hace más de 20 días se registran en la Sierra Negra siguen causando afectaciones, siendo  las más recientes los derrumbes en Tlacotepec de Porfirio Díaz y en Coyomeapan, donde hay poblaciones incomunicadas, según los reportes de las autoridades.

En Tlacotepec de Porfirio Díaz, el ayuntamiento informó que personal y maquinaria pesada trabajan en la remoción de tierra y piedra en la junta auxiliar de Zacatepec de Bravo, donde un deslave obstaculizó el paso. Las labores se mantienen de forma continua para liberar la vía y garantizar el tránsito seguro hacia las comunidades de la zona.

Te puede interesar: Alrededor de ocho poblaciones siguen incomunicadas por derrumbes en la Sierra Negra

Las autoridades de ese municipio destacaron que los derrumbes no causaron lesiones ni víctimas, al tiempo de resaltar que las labores de limpieza continuarán mientras las condiciones del clima lo permitan, debido a que las precipitaciones pluviales no dan mucho margen de acción.

En el caso de Coyomeapan, las lluvias persistentes han dejado incomunicadas a por lo menos cinco comunidades de la zona baja del municipio, así lo informó Rafael Cabrera Ramos, secretario particular del presidente municipal.

También puedes leer: Sigue incomunicada la Sierra Negra debido a derrumbes causados por las lluvias, ya hay damnificados

De acuerdo con las declaraciones del secretario, en ese municipio los derrumbes mantienen cerrados los principales accesos de las comunidades de  Tepepa de Zaragoza, Huitzila, Tequitlale, San Miguelito y algunas zonas de la cabecera municipal.

El reporte del funcionario indica que solo hay una vivienda afectada en esa parte del municipio, debido a la acumulación de agua,  pero sin consecuencias de gravedad para la familia que la habita.

Te recomendamos: Aún incomunicadas, 93 comunidades afectadas por lluvias en 5 estados: SICT

Resaltó que las condiciones climatológicas y lo accidentado del terreno han complicado el trabajo del personal; hay zonas que están hasta a cinco horas de camino, porque los bloqueos por derrumbes obligan a tomar veredas y rodear por otras zonas.

En ambos municipios los ayuntamientos solicitaron a sus gobernados tener paciencia y mantenerse atentos a las indicaciones que se giren ya que es probable que las precipitaciones continúen.

Temas

Más noticias

Nacional

Aún incomunicadas, 93 comunidades afectadas por lluvias en 5 estados: SICT

La Jornada -
Ciudad de México. Al dar a conocer el balance de la atención a la emergencia en cinco entidades provocado por las lluvias, el secretario...
Internacional

Sarkozy va a prisión en Francia

La Jornada -
París. Nicolas Sarkozy se convirtió ayer en el primer ex jefe de Estado de Francia entre rejas desde el fin de la Segunda Guerra...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Acusan a presidente auxiliar de Xolotla de cobrar “peaje” para ayuda a damnificados

Martín Hernández Alcántara -
En medio de la emergencia derivada de las graves afectaciones por lluvias en Pahuatlán, habitantes del municipio denunciaron un presunto cobro indebido aplicado a...

Se ha recuperado producción de aguamiel en casi 100%; lluvias de este año han beneficiado a plantaciones de maguey: del Razo

Guadalupe de La Luz Degante -
Las lluvias registradas en lo que va del año han propiciado una recuperación de casi 100 por ciento en la producción de aguamiel, luego...

Emite alerta Protección Civil a alcaldes por fuertes lluvias en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Desastres, emitió este viernes una alerta meteorológica dirigida...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025