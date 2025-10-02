Jueves, octubre 2, 2025
NoticiasEstado

Lluvia dobla y tira enorme árbol en la vía Atlixcáyotl

Miguel Ángel Domínguez Ríos

Atlixco. El aguacero del miércoles por la noche no solo empapó calles y sembradíos; también dejó tendido en el asfalto a un coloso verde. A la altura de la exhacienda de San Agustín, justo en los límites de Santa Isabel Cholula y Atlixco, un árbol centenario no resistió la furia del agua y los vientos cayendo sobre la vía Atlixcáyotl en dirección a este municipio.

Consulta: Granizada en Atlixco tumba árboles e inunda calles

El estruendo sorprendió a los automovilistas que, entre luces intermitentes y frenazos, alcanzaron a esquivar el obstáculo. “Fue como si tronara un rayo”, relató un conductor que circulaba en ese momento.

Por fortuna los primeros reportes confirmaron que no hubo lesionados. El tráfico, sin embargo, se convirtió en algo lento. Minutos después la alcaldesa Ariadna Ayala confirmó, en sus redes sociales, el incidente en el kilómetro 23 de la autopista Atlixco-Puebla y aseguró que bomberos y personal de Protección Civil ya trabajaban en el retiro del árbol.

Puedes leer: Caen tres árboles en diversas zonas de la ciudad de Puebla tras la lluvia de este sábado

Temas

Más noticias

Internacional

Europeos se vuelcan a las calles para repudiar asalto a la Global Sumud Flotilla

La Jornada -
Armando G. Tejeda, corresponsal Madrid. El asalto por parte del ejército de Israel a la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales, cuando intentaba llegar a las...
Internacional

Ejército israelí intercepta flotilla humanitaria cerca de Gaza

La Jornada -
Europa Press Madrid. El Ejército de Israel ha interceptado este miércoles la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda para la...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Atlixco aprueba donación de terreno para programa de vivienda social impulsado por Sheinbaum y Armenta

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. En sesión de cabildo la alcaldesa Ariadna Ayala presentó y logró la aprobación del punto de acuerdo para la donación de un predio...

Más de 10 mil asistentes celebran la edición 60 del Huey Atlixcáyotl en Atlixco

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. Más de 10 mil personas asistieron este domingo a la Plazuela de la Danza del Cerro de San Miguel para presenciar la edición...

Llega a su última morada atlixquence asesinado en Tijuana; pertenecía a la Guardia Nacional

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. Familiares y amigos despidieron a Omar Eliseo, de 30 años de edad, exintegrante de la Guardia Nacional (GN), quien fue hallado sin vida...

Más noticias

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025