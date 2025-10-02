Lluvia dobla y tira enorme árbol en la vía Atlixcáyotl

Atlixco. El aguacero del miércoles por la noche no solo empapó calles y sembradíos; también dejó tendido en el asfalto a un coloso verde. A la altura de la exhacienda de San Agustín, justo en los límites de Santa Isabel Cholula y Atlixco, un árbol centenario no resistió la furia del agua y los vientos cayendo sobre la vía Atlixcáyotl en dirección a este municipio.

El estruendo sorprendió a los automovilistas que, entre luces intermitentes y frenazos, alcanzaron a esquivar el obstáculo. “Fue como si tronara un rayo”, relató un conductor que circulaba en ese momento.

Por fortuna los primeros reportes confirmaron que no hubo lesionados. El tráfico, sin embargo, se convirtió en algo lento. Minutos después la alcaldesa Ariadna Ayala confirmó, en sus redes sociales, el incidente en el kilómetro 23 de la autopista Atlixco-Puebla y aseguró que bomberos y personal de Protección Civil ya trabajaban en el retiro del árbol.

