Lluvia de ocho horas en Querétaro deja dos muertos y viviendas inundadas

Querétaro, Qro. Dos personas fallecidas, un número incuantificado de viviendas inundadas, así como vehículos dañados y el asfalto levantado en varias calles tras la saturación de la red de drenaje, es el saldo que dejó la fuerte tormenta que se suscitó por un lapso de ocho horas, entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado, en la zona norte de la ciudad de Querétaro y en los municipios conurbados de Corregidora y El Marqués.

La lluvia, que de acuerdo con Pío X Salgado Tovar, secretario de Obras Públicas de Querétaro, fue de 146 milímetros por segundo —”algo que yo nunca en mi vida había visto”, dijo el funcionario— comenzó alrededor de las 18 horas del viernes hasta aproximadamente las 2 de la madrugada de este sábado. Al respecto, el Ayuntamiento de Querétaro puntualizó que fueron 80 milímetros de agua por metro cuadrado los que se registraron.

Menchaca 1, Carrillo Puerto, Lomas de San Pedrito Peñuelas, San Pedrito Peñuelas I, El Sabino, Peñuelas y Menchaca 1, de las delegaciones Epigmenio González y Félix Osores Sotomayor, de la zona norte de la ciudad de Querétaro, son las más afectadas.

En Peñuelas, vecinos de diversas calles y avenidas sufrieron la pérdida de muebles, ropa y aparatos electrodomésticos luego de que el agua se metió a sus casas.

En la calle Obreros de la colonia Peñuelas, la red de drenaje se saturó por la gran cantidad de basura en las tuberías subterráneas, lo que provocó que se reventara. Por esa razón, dicha vía amaneció este sábado totalmente destruida.

La Clínica 9 del IMSS, en Carrillo Puerto, quedó también inundada.

El Centro de Empoderamiento para las Mujeres del municipio de Querétaro, que iba a ser inaugurado el próximo 25 de agosto, amaneció con encharcamientos.

Aunque elementos de Protección Civil y del Ejército Mexicano, a través de sistemas de bombeo portátiles, lograron desfogar el agua en algunas calles y avenidas afectadas, muchas de ellas amanecieron este sábado inundadas.

Hasta las 11:30 de la mañana del sábado, las autoridades de Protección Civil del estado y de los tres municipios afectados aún no terminaban de hacer la cuantificación total de los daños.

La dirección de Protección Civil del Municipio de Querétaro informó casi a la medianoche del viernes que dos personas —un hombre y una mujer— fueron encontrados muertos luego de ser arrastrados por la fuerte corriente de agua que inundó la colonia Peñuelas.

El cadáver de la mujer fue arrastrado por una impetuosa corriente de agua sobre la avenida Paseo Constitución, atrás del Parque Querétaro 2000.

El otro cuerpo fue hallado cerca de allí, en el camellón divisor de carriles ubicado en la intersección de Avenida Plateros y Paseo de la Constitución.

En Villas de Santiago, ubicada al norte de la ciudad de Querétaro, lograron el rescate de dos personas que eran arrastradas por la corriente de agua.

En Juriquilla, un auto quedó varado y cubierto de agua en una de las calles inundadas; el conductor tuvo que salir del vehículo para evitar ahogarse.

En los municipios de Corregidora y El Marqués, también se suscitaron inundaciones de viviendas y vialidades. Se instalaron albergues desde la noche del viernes.

Corriente arrastra autos en municipios morelenses de Cuernavaca, Jiutepec y Emiliano Zapata

Las fuertes lluvias provocaron afectaciones en tres municipios de Morelos: Cuernavaca, Jiutepec y Emiliano Zapata. En Cuernavaca, las precipitaciones inundaron el palenque del recinto ferial de Acapantzingo, donde se presentaría el grupo Matute, por lo que el show fue cancelado.

En las colonias El Empleado, Del Lago, Flores Magón, Real Sumiya, Ejido de Acapantzingo, entre otras, se reportaron anegaciones. En Jiutepec, las colonias afectadas fueron: La Joya, Centro, Lomas de Jiutepec, Maravillas, Calera Chica, El Pochotal, Las Fincas, Los Pinos, Las Moras, Atlacomulco, Jardines de la Hacienda, López Portillo y Pedregal de las Fuentes.

En Emiliano Zapata, se registraron afectaciones en las colonias Centro, El Guante y Pro-Hogar. Se habilitó un refugio temporal.

Participaron en labores de rescate la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales (CEECA) y la Cruz Roja Mexicana.

En Tlaquiltenango, se emitió una alerta por el crecimiento del Río Yautepec.

Se desborda río San Miguel en Atizapán de Zaragoza

El desbordamiento del Río San Miguel anegó vialidades y viviendas en las colonias Villas de la Hacienda y Ejidos de San Miguel. Cuadrillas de Protección Civil y Bomberos (PCyB), del organismo del agua Sapasa, y servicios públicos realizaron labores de limpieza en calles como El Rodeo, Luis Donaldo Colosio y Paseo de Acueducto.

Ecatepec limpia Barranca

Por otra parte, la alcaldía de Ecatepec informó que trabajadores de 26 dependencias del gobierno municipal realizaron jornada de limpieza en la Barranca de La Laguna Chiconautla para prevenir que se azolve con residuos urbanos y provoque desbordamiento hacia la zona habitacional, con lo que suman más de 54 mil toneladas de basura retirada de barrancas, calles y vialidades en ocho meses.

En cinco puntos distintos, decenas de trabajadores incluyendo al organismo de agua SAPASE y del DIF realizaron retiro de desechos domésticos en su mayoría, así como ramas y hierba que obstruyen el cauce.

Laura Barranco Pérez, directora de Ecología y Medio Ambiente subrayó que mediante una separación primaria de los residuos domiciliarios en orgánico e inorgánicos entre un 50 y hasta un 70 por ciento se puede destinar para reciclaje o revalorizar, entre un 10 y 20 por ciento de desechos orgánicos se pueden usar para composta y solo un 10 o 15 por ciento quedaría para la disposición final.

El director del organismo de agua Sapase, Francisco Reyes Vázquez, informó que un 70 por ciento de la infraestructura de drenaje de Ecatepec se encuentra azolvada y es lo que sigue provocando encharcamientos,

Por otra parte, en Cuautitlán Izcalli, la alcaldía local informó que derivado de los trabajos de limpieza que el Gobierno Municipal llevó a cabo durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado, no se registran encharcamientos tras la lluvia de ayer.

Se realizaron trabajos de desfogue en la zona de Prolongación Cuautitlán, así como en la vialidad Jorge Jiménez Cantú, en la colonia Centro Urbano, vialidades que ya se encuentran liberadas en su totalidad.

Personal del organismo Operador del Agua (Operagua), Seguridad Ciudadana, Tránsito Municipal, Servicios Públicos, Protección Civil, Bomberos y la Dirección de Desarrollo Urbano e Infraestructura trabajaron en la liberación de vialidades como Los Tejocotes y distintas calles de la Unidad Niños Héroes y Ejidal San Isidro.

En la avenida Hidalgo quedaron autos atascados en el lodo y gravilla que se deslizó por la lluvia en una zona de obras; durante las labores de auxilio, también se recolocó el material de la obra.

Desde temprana hora, se intensificaron las labores de limpieza en la presa El Ángulo, con personal de Operagua y Servicios Públicos.

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) se sumó a estas labores del desligue municipal.

