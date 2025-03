Llevarán al teatro una adaptación original de El fantasma de Canterville, clásico de Wilde

El fantasma de Canterville, obra clásica de Oscar Wilde escrita en el siglo XIX, es trasladada a los años 70 del siglo anterior para criticar el pragmatismo, la visión imperialista y capitalista de una sociedad como la estadounidense, así como su contraste con los valores tradicionales europeos.

Lo anterior como parte de la puesta en escena El fantasma de Canterville, una adaptación original de Enrique Escalera que será montada por las compañías de teatro independiente Alegorías Teatro y Utopía Cuerpo-Espacio Teatro para tener una breve temporada de primavera en el Teatro UPAEP.

El fantasma de Canterville cuenta la historia de los Otis, una excéntrica familia estadounidense que acaba de comprar un castillo en Inglaterra, en el que desde hace más de 400 años habita un fantasma, Simon de Canterville, quien hará hasta lo imposible por echarlos de su castillo, no obstante los Otis no se asustan fácilmente.

La pieza teatral, señala la producción por medio de un comunicado, es una propuesta de comedia satírica que es ambientada en los años 70 del siglo anterior, y tiene como uno de sus temas centrales la crítica al pragmatismo estadounidense, así como sus visiones imperialistas y capitalistas.

Esta puesta en escena es dirigida por Enrique Escalera, producida por Alejandro Jiménez Arrazquito y cuenta con un elenco de siete artistas en escena: Alejandro Jiménez, Óscar Aguilar, Argelia Carrasco, Silveria Pardo, Estrella Monroy, Fernando Flores y Jesús Barragán.

El fantasma de Canterville, originalmente The Canterville Ghost, es un cuento del escritor, dramaturgo y poeta británico-irlandés Oscar Wilde, publicado por primera vez en 1887 en la revista The Court and Society Review. En 1891 fue incluido en la colección de cuentos titulada El crimen de Lord Arthur Saville y otras historias.

Esta historia ha sido llevada al teatro, al cine, al radio y a la televisión en numerosas ocasiones; la más reconocida es la cinta The Canterville Ghost, de 1944 dirigida por Jules Dassin y protagonizada por Charles Laughton.

Oscar Wilde fue un escritor nacido en Dublín en 1854, considerado uno de los más importantes autores de la época victoriana tardía. Se le recuerda por otras obras clave de la literatura como los cuentos El gigante egoísta, El príncipe feliz, y sobre todo por la novela corta El retrato de Dorian Grey.

El fantasma de Canterville se presentará los días viernes 14, viernes 21 y sábado 29 de marzo, así como viernes 4 y viernes 11 de abril, a las 20 horas en el Teatro UAPEP, espacio escénico universitario que se ubica en la calle 11 Poniente número 1931, de la colonia Santiago.

Los boletos para cada una de las funciones tendrán un costo de 200 pesos más cargos por servicios y pueden adquirirse en la plataforma Passline en el siguiente enlace: https://www.passline.com/sitio/10335633-