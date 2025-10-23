Miércoles, octubre 22, 2025
Llevan más de una semana conflictos en los tecnológicos de la Sierra Negra y de Tehuacán

En ambos casos los paristas exigen la destitución de los directores

Llevan más de una semana conflictos en los tecnológicos de la Sierra Negra y de Tehuacán
Elizabeth Rodríguez Lezama

Hasta el momento siguen sin solución los conflictos en los Institutos Tecnológicos de la Sierra Negra (ITSSN) y de Tehuacán (ITT) donde persisten la toma de instalaciones por parte de estudiantes que mantienen la exigencia de solución a sus demandas, entre las que destaca la destitución de sus respectivos directivos. Por el momento ya no se ha dado ningún acercamiento contundente por parte de las autoridades educativas para buscar una solución definitiva en ambos casos, donde los estudiantes llevan más de una semana sin clases.

En el caso del ITSSN fue el pasado 13 de octubre, cuando los estudiantes inconformes se apostaron a las puertas del edificio para advertir que no aceptan más imposiciones de parte de la directora, Valeria Pineda, a quien señalan de haber obligado a catedráticos de buen nivel a renunciar a su trabajo para poner en su lugar a docentes que no reúnen el perfil para dar clases.

Hay otros señalamientos más como obligar a los alumnos a asistir a eventos de autoridades gubernamentales, presuntamente por el interés de la directora de colocarse en busca de una futura candidatura.

De igual manera solicitan que las autoridades se comprometan a no tomar medidas de represalia contra los alumnos participantes en la toma del plantel y que se aplique una auditoria para saber cómo se ha llevado el manejo de recursos en la institución, así como la mejora en diferentes aspectos tanto administrativos como de infraestructura y académicos.

Desde que inició el paro, solo se ha logrado un diálogo con representantes educativos enviados desde el gobierno del estado, quienes se declararon sin facultades para comprometerse a la destitución de la directora, por lo que no hubo acuerdos. Desde entonces no ha habido ningún otro acercamiento, indicaron los estudiantes en paro.

Por lo que corresponde al ITT, la toma de las instalaciones inició el 14 de octubre, un día después de que ocurriera en Ajalpan; aunque al inicio el pliego petitorio no consideraba la salida del director, Sergio Villafuerte Palavicini, en este momento los estudiantes piden definitivamente su baja por considerar que lejos de contribuir a una solución al conflicto ha abonado a complicarlo.

Las exigencias de los alumnos son varias, pues señalan que enfrentan muchas carencias tanto en materia de infraestructura, materiales e insumos en talleres y laboratorios, como aspectos básicos como falta de productos de higiene en los sanitarios y retraso en tramites que requieren.

Otro aspecto que llevó a la protesta fue la sospecha del mal uso de recursos económicos, sobre todo los relacionados con los recientes festejos del 50 aniversario de la institución, sobre lo cual consideran que hay varias inconsistencias en el informe emitido por el director

A través de las redes sociales del ITT se pidió a los estudiantes acudir el pasado lunes a un diálogo en un restaurante; sin embargo, los alumnos no se presentaron señalando que cualquier encuentro para solucionar el conflicto debe realizarse en la instalaciones del tecnológico.

Continúan en paro estudiantes de los tecnológicos de Ajalpan y Tehuacán

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. - Tanto los alumnos del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan (ITSSN) como los del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT)...
00:01:36

Paro indefinido en el Tecnológico de Tehuacán, alumnos exigen rendición de cuentas y mejor infraestructura

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Alumnos del Instituto Tecnológico de Tehuacán iniciaron un paro indefinido de actividades, para exigir que se mejoren las condiciones de la institución, pues señalan...
00:00:35

Estudiantes marchan por la paz en Gaza; “No es una guerra, es un ataque al pueblo palestino”: Fnerrr

Dania Corona Muñoz -
Un grupo de 50 jóvenes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (Fnerrr) marchó este martes por las principales calles de Tlaxcala...

