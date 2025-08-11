Lleva cinco años que el Poder Judicial ha frenado el proceso contra los que me encarcelaron ilegalmente: Francisco Castillo

El Poder Judicial ha retrasado cinco años el proceso contra la juez y dos exservidores públicos que fueron los artífices del proceso para que Francisco Castillo Montemayor fuera un preso político en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, lo que hace suponer que existe una estrategia deliberada para que prescriban los delitos y quede impune la política represiva del exgobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, denunció el exsecretario de Medio Ambiente estatal.

En conferencia de medios, el exservidor público estatal lamentó que el mismo sistema que lo encarceló a él y otros presos políticos en el periodo del fallecido extitular del Ejecutivo sigue operando en los órganos de justicia, por proteger al morenovallismo.

El exfuncionario, quien permaneció 14 meses en prisión tras haber sido crítico del exmandatario, señaló que el proceso penal suma más de cinco años sin que se haya concretado la imputación, lo que, según Castillo Montemayor, evidencia protección desde el Poder Judicial para evitar sanciones a los responsables, incluida la juez Idalia Arciniega Árias, quién a decir del exfuncionario estatal fue utilizada durante ese periodo de gobierno para consignar a otros presos políticos y actualmente se desempeña como jueza de oralidad penal y de ejecución en el mismo Poder Judicial.

En conferencia de prensa, Castillo Montemayor recordó que en marzo de 2020 denunció penalmente a nueve servidores públicos, entre ellos exfiscal Víctor Carrancá Bourget, el expresidente del TSJ, Roberto Flores Toledano, y el exsecretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Rodrigo Riestra Piña. No obstante, el ministerio público omitió a seis de los señalados y solo giró oficio para citar a tres: la juez penal Idalia Arciniega Árias, Roberto Armando Meneses Bonifaz, entonces subdirector para la Atención de Delitos relacionados con Servidores Públicos, y Leonardo Jiménez Burgos, exsecretario de Acuerdos del Juzgado Sexto Penal.

Lee: Francisco Castillo Montemayor interpone denuncia contra nueve exfuncionarios morenovallistas por fabricación de delitos

A pesar de que en diciembre de 2024 se asignó finalmente el número de causa penal, ocho meses después, la audiencia de imputación sigue sin celebrarse, lo que ha llevado a Castillo Montemayor y sus abogados Tonatiuh Sarabia Amador y José Samuel Porras Rugerio a sostener que existe una estrategia deliberada para que los delitos prescriban y los responsables no sean sancionados. Castillo lamentó que los servidores públicos implicados continúen en funciones sin consecuencias, lo que, de acuerdo con sus declaraciones, refuerza el encubrimiento y la falta de voluntad política en el Poder Judicial para aplicar la ley.

Tonatiuh Sarabia Amador señaló que buscarán todas las alternativas jurídicas para acelerar el proceso, incluyendo un amparo por las irregularidades en el trámite judicial. El abogado subrayó que, de todos los presos políticos del sexenio pasado, Castillo Montemayor fue el único que, tras obtener su exoneración, promovió acciones legales contra quienes lo persiguieron. Recordó que la denuncia original contra Castillo Montemayor por presunto peculado derivó en su aprehensión el 15 de noviembre de 2016, mientras que la interpuesta por él por abuso de autoridad, tráfico de influencias y delitos en la administración de justicia aún no ha avanzado significativamente.

Castillo Montemayor reiteró que su ingreso a prisión fue resultado de una represalia política y que, por edad y tipo de delito, correspondía un arraigo domiciliario, no cárcel. Insistió que cuestionar el autoritarismo del fallecido Moreno Valle Rosas fue el motivo real detrás de su persecución judicial. La falta de sanción a los funcionarios señalados, así como el retardo procesal por parte del TSJ, apunta a una evidente protección institucional que impide la aplicación de la justicia cinco años después de los hechos.

Te puede interesar: Comité para la Libertad de los Presos Políticos demanda a LMBH castigo para represores del morenovallismo