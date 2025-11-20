Jueves, noviembre 20, 2025
Llega la SSP y Marina a Atzitzintla, tras enfrentamiento armado en límites con Veracruz

Yadira Llaven Anzures

El secretario de Gobernación de Puebla (Segob), Samuel Aguilar Pala, confirmó este jueves que el gobierno estatal ha dispuesto reforzar la seguridad con la Marina en el municipio de Atzitzintla, tras el enfrentamiento armado registrado la tarde del martes en la zona limítrofe con Veracruz, el cual resultó en al menos cinco personas muertas.

En entrevista, el funcionario estatal informó que el alcalde de Atzitzintla, Salvador Martínez, solicitó el apoyo al gobierno del estado para aumentar la vigilancia en la región.

Aguilar Pala indicó que el refuerzo de la seguridad se está coordinando con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina (Semar), bajo la coordinación de Francisco Sánchez González.

Aclaró que el presidente municipal “ha pedido mayor refuerzo de seguridad”, más no agentes para su custodia personal.

“El vicealmirante tomó cartas en el asunto, y ya se reforzó la vigilancia en esos lugares, con el envío de cerca de cuatro patrullas, aunque no pudo precisar el número exacto de elementos”, declaró.

El titular de la Segob confirmó el reporte de tres decesos en el lado de Puebla, mientras que la investigación por parte de las autoridades de Veracruz determinará el saldo restante

“Lo que se ha informado son los tres, se supone que de aquel lado de Veracruz hay más”, informó, al respecto.

Asimismo, dijo que la Secretaría de Gobernación está “en espera del resultado de las investigaciones” sobre el suceso.

La tarde del martes se registró un enfrentamiento armado entre dos grupos criminales en Atzitzintla, el cual derivó en una persecución que continuó hasta el municipio de Mariano Escobedo, Veracruz, y dejó al menos cinco personas muertas.

La violencia como “avispero”

Al ser cuestionado sobre la escalada de violencia en municipios como Atzitzintla y la percepción de que las autoridades están “rebasadas”, Aguilar Pala defendió la estrategia de seguridad del gobierno de la Cuarta Transformación.

“Yo pienso lo contrario, yo digo que como no se está permitiendo y se está actuando, entonces está brotando todo lo que hay, es como un avispero. Le tocamos, le aventamos una piedra, y entonces está saliendo todo lo que existe, lo que había, porque había omisión en la atención. Es lo que pasa”, argumentó.

Samuel Aguilar sugirió que la aparición de estos brotes de violencia es una consecuencia directa de haber dejado de ser omisos en la atención a estos grupos.

Finalmente, al abordar el estado de las policías municipales, recordó que el gobernador Alejandro Armenta ha destinado una inversión importante para el tema de seguridad, la cual incluye la compra de nuevas patrullas que serán entregadas a los municipios.

Asimismo, anticipó que también se está considerado la adquisición de armamento, en referencia a las críticas sobre el estado obsoleto del equipo policial.

