Llega hoy Sheinbaum en su tercera visita a Puebla; supervisará entrega de apoyos

Claudia Sheinbaum visita Puebla para supervisar limpieza y entrega de apoyos tras lluvias que dejaron 21 muertos y comunidades afectadas
Yadira Llaven Anzures

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizará este jueves su tercera visita a la zona afectada de Puebla, una de las entidades más golpeadas por las recientes lluvias torrenciales que han causado graves daños e incomunicación en la Sierra Norte.

Consulta: Apoyo inicial de 10 mil mdp para cien mil familias damnificadas por lluvias: Sheinbaum

Durante la conferencia de prensa mañanera, la mandataria federal destacó que el objetivo de su recorrido es supervisar personalmente el avance en las labores de limpieza y la entrega de apoyos directos a las familias damnificadas.

Sheinbaum Pardo confirmó que, tras visitar los municipios de Poza Rica y Álamo en Veracruz, se trasladaría a territorio poblano.

La visita se concentra en dar seguimiento a dos ejes cruciales de la estrategia federal de atención a la emergencia, constatar el progreso en la remoción de escombros, tierra y lodo que bloquean caminos y accesos, vital para la reactivación de las comunidades afectadas.

Además, de revisar la entrega de los recursos de Bienestar a la población, acción que inició en días recientes en el estado, garantizando que la ayuda llegue a las familias de forma directa y sin intermediarios.

Las visitas presidenciales previas se han concentrado en municipios severamente afectados como Pantepec y Huauchinango, epicentros de la devastación.

En su más reciente recorrido, la mandataria estuvo acompañada por el gobernador Alejandro Armenta, donde constató las afectaciones en puentes y viviendas, comprometiéndose a que “nada se va a quedar sin arreglo”.

La tragedia por las lluvias en Puebla ha dejado hasta el momento una cifra de 21 personas fallecidas y mantiene activos los trabajos de búsqueda de tres personas que continúan en calidad de desaparecidas.

Puedes leer: “No están solos; seguiremos apoyando hasta el último minuto” a los afectados por la emergencia: Sheinbaum

Putin supervisa maniobras nucleares en Rusia; cumbre con Trump, en vilo

La Jornada -
Juan Pablo Duch, corresponsal Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dirigió este miércoles desde su despacho en el Kremlin ejercicios por tierra, mar y...
Internacional

Empresas de EU ayudan al ‘CJNG’ a inundar México de combustible de contrabando con buques

La Jornada -
Reuters El cártel Jalisco Nueva Generación domina el uso de buques cisterna para contrabandear combustible a México. Las empresas petroleras estadunidenses los apoyan. Reuters rastrea la audaz...

