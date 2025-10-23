Llega hoy Sheinbaum en su tercera visita a Puebla; supervisará entrega de apoyos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizará este jueves su tercera visita a la zona afectada de Puebla, una de las entidades más golpeadas por las recientes lluvias torrenciales que han causado graves daños e incomunicación en la Sierra Norte.

Consulta: Apoyo inicial de 10 mil mdp para cien mil familias damnificadas por lluvias: Sheinbaum

Durante la conferencia de prensa mañanera, la mandataria federal destacó que el objetivo de su recorrido es supervisar personalmente el avance en las labores de limpieza y la entrega de apoyos directos a las familias damnificadas.

Sheinbaum Pardo confirmó que, tras visitar los municipios de Poza Rica y Álamo en Veracruz, se trasladaría a territorio poblano.

La visita se concentra en dar seguimiento a dos ejes cruciales de la estrategia federal de atención a la emergencia, constatar el progreso en la remoción de escombros, tierra y lodo que bloquean caminos y accesos, vital para la reactivación de las comunidades afectadas.

Además, de revisar la entrega de los recursos de Bienestar a la población, acción que inició en días recientes en el estado, garantizando que la ayuda llegue a las familias de forma directa y sin intermediarios.

Las visitas presidenciales previas se han concentrado en municipios severamente afectados como Pantepec y Huauchinango, epicentros de la devastación.

En su más reciente recorrido, la mandataria estuvo acompañada por el gobernador Alejandro Armenta, donde constató las afectaciones en puentes y viviendas, comprometiéndose a que “nada se va a quedar sin arreglo”.

La tragedia por las lluvias en Puebla ha dejado hasta el momento una cifra de 21 personas fallecidas y mantiene activos los trabajos de búsqueda de tres personas que continúan en calidad de desaparecidas.

Puedes leer: “No están solos; seguiremos apoyando hasta el último minuto” a los afectados por la emergencia: Sheinbaum