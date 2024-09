Llega a Puebla una selección de los filmes perturbadores del festival Macabro

Exhibir “películas raras y perturbadoras en una sala de cine” sigue siendo la apuesta de Macabro, festival internacional de cine de horror de la Ciudad de México que llega a Puebla para mostrar una selección de la edición número 23, con cuatro largometrajes y dos ciclos de cortometrajes en la Cinemateca Luis Buñuel, ubicada al interior de Casa de Cultura -5 Oriente número 5 del Centro Histórico-.

En el año 23 de la era del Macabro, escribe la directora y fundadora de este festival, se continuar con este proyecto “para iluminar las pantallas cinematográficas con las mejores pesadillas, miedos y monstruos en clave de animación oscura, que nos dio la oportunidad de reunir a diversos artistas”. De ellos, escribe en el sitio macabro.mx, destaca el español Pedro Rivero, “irónico codirector y coguionista de Psiconautas, los niños olvidados, ganadora de Macabro hace algunas ediciones.

Dicho director visitará Puebla con motivo del festival para estar presente en sedes como la Sala “Alfredo Joskowits” de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, el Teatro de la Ciudad y la Cinemateca Luis Buñuel; en esta última, acompañará la proyección de su filme La crisis carnívora, que será el viernes 6 de septiembre a las 19 horas.

Destaca, que la trayectoria profesional de Pedro Rivero ha sido acreedora del Premio FANT DE HONOR otorgado por el Festival de Cine Fantástico de Bilbao, así como de nominaciones y premios Goya por el cortometraje Birdboy y el largometraje Psiconautas, los niños olvidados.

La proyecciones de Macabro 2024 en Puebla serán en la Cinemateca Luis Buñuel –ubicada al interior de Casa de Cultura, 5 Oriente número 5 del Centro Histórico-, e iniciarán el miércoles 4 de septiembre a las 17 horas con las presentaciones del ciclo Macabróstica, lo + macabro de Caostica, que incluye un total de nueve cortometrajes pertenecientes al Festival Internacional de Cortos y Videoclips de Bilbao, España.

Seguirán a las 19 horas con la cinta mexicana Lúgubre, del director Jerzain Ortega. En ella, una adolescente se ahoga en estrés al pensar que mató a su padrastro que intentó violarla. El estrés aumenta cada día y ella comienza a alucinarlo, sin saber que la alucinación es real y busca venganza.

Para el jueves 5 de septiembre a las 17 horas, en cambio, se exhibirá el programa de cortometrajes mexicanos Relatos de Tlahuelpuchi, en el cual “las macabras brujas mexicanas invocaron sus rituales antiguos para traer estas historias que, solo a través de su fuerza e ingenio, pudieron ser concebidas”. Se incluyen los cortos Camille, de Denise Roldán; No le digas a papá, de Ale García y Carla Sierra; Cuando abunda el silencio, de Claudia Cuéllar; Amanita, de Carolina Revilla y Alexa García; En ciernes, de Ana Victoria Méndez; Asístole, de Andrea Carro; Fermento, de Andrea Botello; Agua corre, de Natalia Audirac; y Té de ruda, de Jennifer Remba.

Luego, a las 19 horas, tocará el turno al largometraje español Malditas dirigido por Carlos Marbán Torres, que cuenta las vidas de Amaia, Lidia, Argi, Beatriz, Elena y Marta, quienes pertenecen a diferentes mundos, aunque están conectados entre ellos gracias a una muñeca llamada Molly, cuya existencia se remonta a 1976, cuando apareció en medio de un gran incendio en el orfanato de San Juan. Así, Molly acompaña a cada una de las protagonistas a través de sus propias pesadillas, atestiguando todo, siendo parte de los horrores y cambiando sus vidas para siempre.

Para el viernes 6 de septiembre, la selección del festival Macabro en Puebla cerrará a las 17 horas Mushrooms, del director polaco Pawel Borowski, en el cual mientras una anciana recoge setas se encuentra con una pareja perdida en el bosque, quienes le ruegan ayuda para salir de ahí, pero ella siente que algo está extraño, filme que dará paso a la proyección de La crisis carnívora, con la presencia de su director Pedro Rivero. En esta cinta de animación se da cuenta que, gracias al Pacto Vegetariano, todos los animales conviven en paz y armonía con excepción de la hiena Crevel, quien vive con la angustiosa sensación de no volver a comer carne, siendo que decidido a calmar su apetito una noche acude al cementerio dispuesto a devorar los cadáveres, pero no puede hacerlo, pues no existen.