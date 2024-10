Llaman a participar en el tradicional concurso de ofrendas de Casa de cultura

Los altares de muerto como los espacios donde los vivos recuerdan la vida de los que ya partieron. Monumentales y reconocidos como patrimonio cultural, como los de Huaquechula, o aquellos que se conciben como un espacio de celebración más que de duelo, en el modo en que se realizan en la cultura Ngigua. En ellos, al final, el pretexto para celebrar una de las tradiciones más importantes en México: la de Día de muertos.

Bajo esa lógica, la Secretaría de Cultura (SC) de Puebla alista la edición 54 del concurso artístico de altares y ofrendas a los muertos que organiza la Casa de cultura “Profesor Pedro Ángel Palou Pérez”, el cual está dirigido a personas físicas y organismos e instituciones públicas, privadas, comerciales, educativas y culturales.

Por medio de un comunicado, la dependencia señaló que entre los requisitos que solicita para el registro de los participantes es situarse dentro de una de las siguientes categorías: tradicional, expresión libre o cartonería.

Entre los requisitos, en la categoría tradicional, será “respetar el aspecto formal, el contener un espíritu popular, el contar con un sentido creativo, el exaltar las mejores esencias del tema convocado, y el tener autenticidad tanto en los elementos como en los accesorios expuestos”. En su caso, en las categorías de expresión libre y cartonería, se deberá “tener como temática obligatoria el día de muertos, el contar con calidad artística y el mostrar una excelente presentación”.

Se aclara que debido a que la Casa de Cultura “es un edificio considerado como patrimonio histórico edificado, no está permitido pegar, clavar o atornillar estructuras o elementos de la ofrenda a muros, columnas, piso o vigas”. Se indica también que la altura de las ofrendas no deberá sobrepasar los dos metros, además que “con el fin de evitar accidentes, tanto el copal como las velas que incluyan las ofrendas no serán encendidas”.

Asimismo, deberán entregar un croquis de la ofrenda a colocar y otra documentación requerida en la convocatoria disponible en el sitio sc.puebla.gob.mx

Acota que la inscripción será gratuita y de manera personal en las instalaciones del recinto (5 Oriente número 5, Centro Histórico), de lunes a viernes de 09 a 16 horas, y tendrá como fecha límite el 25 de octubre. El número de ofrendas a instalar será de 50 espacios.

De paso, indica que el montaje de los altares está programado para los días 26, 27 y 28 de octubre, desde las ocho de la mañana a las ocho de la noche.

En su caso, la exposición de los altares será del martes 29 de octubre al sábado 2 de noviembre, de 10 a 21 horas. Como cada año, los participantes serán evaluados por un jurado calificador que dictaminará a los ganadores de cada categoría.

Destaca que los primeros lugares recibirán premios monetarios: en la categoría tradicional, serán dos premios de 14 mil y 8 mil pesos al primer y segundo lugar del renglón “personas físicas”, siendo los mismos montos para los que se inscriban en el renglón de “organismos; mientras que en las categorías expresión libre y cartonería, habrá un premio único por ocho mil pesos.

Para saber más, se pueden consultar las redes sociales de la SC en Facebook, X e Instagram.