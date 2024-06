Llama Sheinbaum a dejar espacio para diálogo y debate en Reforma Judicial

Ciudad de México. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, presentó este mediodía los resultados de las encuestas elaboradas por Morena para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la propuesta de reforma en materia judicial, enviada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para ello, las empresas contratadas por el partido guinda fueron Enkoll y De la Heras, además de un ejercicio demoscópico más aplicado por la encuestadora de Morena.

Ante la pregunta de “Por lo que sabe o ha escuchado, ¿usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma al Poder Judicial?”, el 77 por ciento de la población consultada por De las Heras respondió que “Sí” considera necesario esa reforma, al igual que lo hizo el 83 por ciento ante la encuesta de Enkoll y 81 por ciento en el que hizo la encuestadora de Morena.

En tanto, 14 por ciento respondió a De las Heras que “no” es necesario; 13 por ciento a Enkoll, y 12 por ciento a la encuestadora de Morena.

Sobre la pregunta, ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial?, 68 por ciento respondió a De las Heras que “Por elección del Pueblo de México”. También lo hizo el 75 por ciento a Enkoll y a Morena.

Además, se preguntó: ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? 68 por ciento; 73 por ciento y 75 por ciento, respondieron que “por elección del Pueblo de México” a De las Heras, Enkoll y Morena, respectivamente.

También, se preguntó: ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente al Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue y sanciones a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o actos de corrupción?.

El 87 por ciento respondió a De las Heras que está “de acuerdo”; 85 por ciento respondió de la misma forma a Enkoll y 89 por ciento a la Comisión de Encuestas de Morena.

Como parte del ejercicio, se preguntó sobre la percepción de corrupción en el Poder Judicial

A la opción “Todos los ministros, magistrados y jueces son corruptos”, respondieron el 20 por ciento a De las Heras; 17 por ciento a Enkoll y 15 por ciento a Morena.

La opción “La mayoría son corruptos” tuvo un 38 por ciento (De las Heras), 44 por ciento (Enkoll) y 40 por ciento (Morena). En la opción “Pocos son corruptos”, respondió el 26 por ciento (De las Heras), 31 por ciento (Enkoll) y 34 por ciento (Morena).

Mientras que la opción “ningún ministro, magistrado o juez es corrupto”, tuvo un 5 por ciento (De las Heras), 4 por ciento (Enkoll) y 9 por ciento (Morena).

Tras presentar los resultados, Sheinbaum Pardo recaló que mientras el 59 por ciento de los votantes le dieron su apoyo, la propuesta de una reforma en esta materia tuvo un respaldo mayor.

Aclaró que “estas encuestas son información, no tienen ningún otro objetivo más que información”.

Refirió que el senador Ricardo Monreal le informó que en breve se reunirán los legisladores estos días en la Comisión Permanente y detallarán hoy, o a más tardar el martes, la forma en que se realizará el Parlamento Abierto para los foros de debate y discusión sobre esta propuesta.

Pide Sheinbaum dejar espacio para el diálogo y el debate

En conferencia de prensa en su casa de transición, Sheinbaum Pardo apuntó que la discusión sobre la reforma en esta materia les corresponderá a los legisladores que van a tomar protesta y llamó a “dejar espacio a que corran los foros, el diálogo y debate, y a partir de ahí y esto que estamos presentando (la encuesta), es una opinión de lo que opina la gente, el pueblo de México”.

Insistió que su relevancia es que un porcentaje mayor que las personas que votaron por ella, avala una reforma al Poder Judicial, y un alto porcentaje percibe que hay corrupción en ese sector, además de un alto porcentaje que considera que debe ser con elección directa, la forma de elegir a ministros, magistrados y jueces.

Y frente al rechazo a esta propuesta que han expresado partidos de oposición, dijo que “habrá gente que no esté de acuerdo, pues esa es la democracia. Algunos por interés, porque tienen arreglos con el Poder Judicial, no legales, no transparentes, ya sea con ministros, o con jueces o magistrados. Es decir, hay algunos por interés, no quieren; habrá otros que legítimamente no estén de acuerdo con una postura como ésta, finalmente esa es la democracia”.

Aunque Sheinbaum reiteró que a quien le corresponderá abordar el tema es a los legisladores, defendió que la encuesta es una forma de conocer la opinión de la ciudadanía “y cada quien está en su derecho de hacer su propia encuesta”.

En la discusión, señaló que “hay algunos que dicen ‘debería cambiar’ (la iniciativa), hay otros que de plano dicen que no, y también es válido. México es un país democrático. Entonces, la elección, y además el resultado tan contundente que tuvimos en la elección, evidentemente muestra lo que piensa la gente, el pueblo de México. Pero hay un porcentaje que no está de acuerdo con ello”.

“No tienen por qué preocuparse las inversiones”

Respecto a la depreciación que ha tenido el peso mexicano en las últimas semanas, descartó que los resultados de la encuesta o el debate sobre la reforma judicial afecte. “No tienen por qué preocuparse las inversiones”, subrayó. Enseguida, añadió que lo que les interesa a los empresarios “es que se respeten las inversiones, y eso no tiene por qué no respetarse”.

Al indicar que la moneda nacional se “estabilizó” en 18.50 pesos por dólar, dijo que “el peso es una moneda fuerte y seguirá siendo una moneda fuerte, y cuando entremos lo va a seguir siendo”, y agregó que no cambiará la disciplina económica del gobierno.

Sobre la agenda de actividades que tendrá esta semana, adelantó que el martes se reunirá en el World Trade Center con los legisladores electos de Morena y sus aliados; el miércoles se reúne con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, y el jueves presentará la primera parte del que será su gabinete y su equipo de trabajo, en un sitio aún por definir.

Anunció que el viernes realizará un nuevo recorrido junto con el presidente López Obrador, en esta ocasión para constatar el avance de las obras del Tren Interoceánico, en una supervisión que iniciará en Coatzacoalcos y terminará en Salina Cruz.

Entre los temas que abordó la virtual presidenta electa, Sheinbaum dijo que para atender el tema migratorio insistirá a Estados Unidos y Canadá sobre la importancia de la cooperación para el desarrollo, lo cual calificó como el fondo de la discusión, y que se abran canales legales para la migración. También, propuso que se cree un polo de desarrollo del bienestar, como los que se plantean para la región del Istmo, para crearse en la frontera con Guatemala.

Consultada sobre la inminente desaparición del PRD, que no logró mantener su registro como partido político, sostuvo que en esa fuerza política “se perdió la relación con el pueblo; se perdió la ideología, pues acabaron aliados al PAN, peor quizá lo más importante es que perdió el que fuera un partido que representara al pueblo de México”.

En cuanto al accidente que sufrieron integrantes de su equipo el pasado fin de semana en la gira de trabajo que hizo junto con el presidente López Obrador, detalló que una integrante de su equipo fue operada al presentar fractura de fémur, y expuso que la fiscalía de Coahuila deberá hacer la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades, ante lo cual “no pedirán un trato especial”.